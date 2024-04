HONORin edullinen Band 9 -aktiivisuusranneke tuli myyntiin Suomessa

julkisti aiemmin tänä vuonna-aktiivisuusrannekkeen, joka on nyt tullut Suomessa saataville.Laite on myynnissä Suomessa ainakin Verkkokauppa.comilla ja Powerilla. Sen hinta on 59 euroa. Band 9 toimii seuraajana Band 7 -mallille . Numeroinnissa hypättiin yhden numeron yli.Tässä puettavassa laitteessa on 1,57-tuumainen AMOLED-näyttö 256 x 402 pikselin tarkkuudella eli näyttö on hieman kasvanut edeltäjään verratessa. Uudessa mallissa näyttö toimii 60 hertsin virkistystaajuudella.Ohjaus toteutetaan kosketuksen avulla, sillä painiketta kyljessä ei ole. Band 7:ssa on painike kyljessä.Rannekkeen kiinnitys toimii nyt alumiinisella solkinapilla, kun edeltäjässä on solkilukko.Kummallekin luvataan jopa 14 vuorokauden akunkesto ja kumpikin tulee 96 erilaista urheilutilaa. Yhteys uudessa mallissa on toteutettu Bluetooth 5.3 -yhteydellä.

Laitteet seuraavat unta, sykettä, veren happipitoisuutta, stressiä ja kuukautiskiertoa. Band 9 sisältää uutena ominaisuutena kuntoikä -ominaisuuden, joka näyttää käyttäjän kuntotason numerona ja antaa siitä muuta tietoa.