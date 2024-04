Apple menetti asemansa, ei ole enää maailman myydyin kännykkämerkki - nelossijalla oleva valmistaja on todella yllättävä

on menettänyt asemansa maailman suosituimpana kännykkävalmistajana vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Amerikkalaisyhtiö kipusi ykkössijalle ensimmäistä kertaa ikinä vuoden 2023 aikana, joten piikkipaikan hallussapito ei kestänyt tällä kertaa kuin vuoden verran.Ykköseksi nousi vanhaan tuttuun tapaan, joka piti ykkössijaa käsissään hurjat 12 vuotta kunnes Apple ohitti korealaisyhtiön vuonna 2023.Luonnollisesti kyseessä on kappalemääräinen myynti, joten konkreettisella rahalla mitattuna Applen kaula kilpailijoihinsa nähden on todennäköisesti valtava, vaikka:n raportti ei liikevaihtoon otakaan kantaa. Samsung myy kännykkämalleja alle satasen hintaluokasta aina 2000 euron hintahaarukkaan saakka, kun Apple keskittyy käytännössä pelkästään kaikkein kalleimpiin puhelinmalleihin.IDC:n mukaan Applen iPhonejen myyntiä haittasi etenkin Kiinan myynnin tyrehtyminen. Inflaatio on rokottanut Kiinaakin ja lisäksi maan hallitus on alkanut suosimaan entistä enemmän kotimaisia valmistajia länsimaisten yritysten sijaan, myös kännyköissä.

Mutta myös kärkikaksikon ulkopuolella listalta löytyy mielenkiintoisia lukuja. Maailman kolmanneksi suurin kännykkävalmistaja on tätä nykyä kiinalainen, etenkin vahvan kotimarkkinansa ansiosta.Kenties suurin yllätys on kuitenkin listan nelonen,. Firmasta harva suomalainen on koskan edes kuullut - eikä ihme. Kiinalainen Transsion on kaapannut itselleen käytännössä koko maailman kehittyvien maiden markkinat ja myy puhelimia useilla eri brändeillä. Transsionin kännykkäperheeseen kuuluvatja. Monissa Afrikan maissa Androidia käyttöjärjestelmänään käyttävä Tecno on kiivennyt ylivoimaisesti suosituimmaksi kännykkämerkiksi.Viidennen sijan IDC:n listalta nappaa itselleen kiinalainen, jonka alle lasketaan myös sen tytäryhtiöIDC:n mukaan vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana maailmassa myytiin 289,4 miljoonaa älypuhelinta, jossa on kasvua edellisvuoden vastaavaan jaksoon 7,8%.