Lista: Näissä maissa eri kännykkämallit oikeasti tehdään - jos etsit puhelinta, jota ei ole valmistettu Kiinassa, vaihtoehtoja löytyy

Kiina on ollut jo vuosikymmenten ajan "maailman tehdas". Nyttemmin moni kuluttaja on alkanut kyseenalaistamaan kaikkien tuotteidemme valmistamista Kiinassa. Joillakin taustalla on politiikka, joillakin lähempänä tehtävän tuotannon arvot, joillakin taas painavat vaakakupissa tuotannon hajauttamiseen liittyvät pohdinnat.Mutta tietoa siitä, mitkä kännykät valmistetaan Kiinassa ja mitkä taas muualla kuin Kiinassa, on hieman haastavaa löytää. Päätimmekin penkoa hieman suurimpien kännykkävalmistajien taustoja ja tehdä niistä koosteen.

Erikoistapaus: Intia

Samsung

Apple

OnePlus

Asus

Nokia

Motorola

Xiaomi

POCO

Sony

Googlen Pixel -puhelimet

Honor

Fairphone

Nothing Phone

Loppusanat

Aivan kärkeen pitää nostaa esiin yksi merkittävä poikkeus, oikeastaan kaikkeen. Nimittäin Intia. Pian maailman väkirikkaimmaksi valtioksi nouseva Intia nimittäin ruoskii elektroniikkavalmistajia kovalla kädellä, pakottaen niitä siirtämään osan tuotannosta Intiaan.Käytännössä Intia on asettanut tietyille tuoteryhmille erittäin kovat tullit - ja samalla tukee taloudellisesti kyseisten tuotteiden valmistusta Intiassa. Näihin lukeutuvat myös kännykät.Lähes kaikki suurimmat kännykkävalmistajat ovatkin taipuneet Intian tahtoon ja valmistavat osan puhelimistaan Intiassa. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että ilmeisesti Intiassa valmistaminen ei kuitenkaan ole kovinkaan kannattavaa: käytännössä kaikki yhtiöt, jotka tekevät puhelimia myös Intiassa, myyvät Intiassa valmistetut mallit vain Intiaan. Eli Intiassa valmistettuja OnePlussan tai Applen kännyköitä ei myydä Euroopassa tai Yhdysvalloissa, vaan ne jäävät intialaisten omaan käyttöön.Maailman suurin Android-valmistajaon kotoisin Etelä-Koreasta, eli tiukasti demokraattiseen "länsimaailmaan" kytkeytyneestä Aasian maasta. Yhtiö on perustettu jo vuonna 1969 ja se on myös Etelä-Korean suurin kulutuselektroniikkayhtiö - ja yksi maailman suurimmista.Samsunglainkaan kännyköitään Kiinassa, vaan yhtiö on keskittänyt matkapuhelintensa valmistuksen. Euroopassa myytävät Samsungin mallit ovat pääosin Vietnamissa valmistettuja.Vietnamin lisäksi Samsungilla on merkittävää tuotantoa myös Intiassa, mutta lähinnä Intian omille markkinoille - Samsungin Galaxy F -sarjan puhelimet ovat kaikki Intiassa valmistettuja ja tarkoitettuja ainoastaan Intian markkinoille, vaikka niitä toisinaan tupsahteleekin myyntiin myös Eurooppaan.Näiden kahden suurimman valmistusmaan lisäksi Samsungilla on tuotantoa myös Brasiliassa, jossa valmistetaan malleja pääosin Etelä-Amerikan markkinoille sekä Indonesiassa, jossa Samsung on kasvattamassa tuotantoaan.Joitain lippulaivamallejaan, kuten osaa Galaxy S -sarjasta sekä Galaxy Z -sarjasta valmistetaan myös yhtiön kotimaassa, Etelä-Koreassa.Etelä-KoreaVietnamIntia, Indonesia, Brasilia, Etelä-KoreaKatso myös:lukee pakkauksessa, mutta entäs valmistus..? Amerikkalaiseksi mielletyn iPhonen valmistus on lähes yksinomaan Kiinaan keskittynyttä. Yhtiön myymistä iPhone-malleista noin 85% valmistettiin Kiinan tehtailla, ainakin vuonna 2022.Mm. koronapandemian aiheuttamien toimitushäiriöiden vuoksi Applekin on hajauttamassa tuotantoaan, mutta kovin hitaasti. Pienehkö osa iPhoneista valmistetaan jo nyt Vietnamissa ja Intiassa. Intiassa valmistetut iPhonet menevät kuitenkin pääosin myyntiin Intiaan, jossa maan hallitus on tuontitullien avulla pyrkinyt saamaan kännyköiden valmistusta siirtymään maahan - ja onnistunutkin siinä.Käytännössä lähes kaikki Euroopassa myytävät iPhonet ovat kotoisin Kiinasta, joidenkin harvojen tapausten ollessa Vietnamin tehtaan eriä.YhdysvallatKiinaIntia, VietnamKatso myös:OnePlus on kiinalaisen:n tytäryhtiön tytäryhtiö. OnePlussan omistaa siis kokonaisuudessaan, jonka puolestaan omistaa kokonaisuudessaan kiinalainen BBK.OnePlussan valmistus on keskitetty Kiinaan ja yritys ei peittele kiinalaistaustaansa millään tavalla. Itse asiassa viime vuosina yhtiön lippulaivamallit on julkaistu ensin Kiinassa, sittemmin vasta muualla maailmassa.Mutta myös OnePlus on taipunut Intian hallituksen toiveisiin ja tiettyjä OnePlussan malleja valmistetaan myös Intiassa. Kyseiset mallit myydään Intiassa, joten Euroopassa kaikki OnePlussan mallit ovat Kiinassa valmistettuja.KiinaKiinaIntiaKatso myös:Asuksen kotimaa on Kiinan "perivihollinen" eli Taiwan. Ennakkoasetelmasta huolimatta yhtiön kännykät valmistetaan kuitenkin Kiinassa, tuorein Asus Zenfone 9 -mallin Euroopassa myytävä pakettikin kertoo laitteen olevan Made in China.TaiwanKiinaKatso myös:Suomalaisissa nostalgiaa herättävä Nokian brändi on nykyisin lisensoitu Suomessa kotipaikkaansa pitävälle HMD Globalille. Eli Nokian brändillä olevat puhelimet eivät ole Nokian, sen suomalaisen yrityksen, valmistamia, vaan toisen suomalaisyhtiön valmistamia. Sekaannuksen varmistamiseksi "oikea" Nokia kuitenkin omistaa HMD Globalista noin 10 prosentin osuuden.Vuoteen 2023 saakka HMD Globalin Nokia-puhelimet valmistettiin pelkästään Kiinassa,tehatilla.. Vuoden 2023 alussa yhtiö kuitenkin ilmoitti siirtävänsä valmistusta Eurooppaan SuomiKiinaVuodesta 2023 alkaen valmistus siirtyy osittain EurooppaanKatso myös:Motorola voi brändinä henkiä wanhaa kunnon-eetosta, mutta ajatus on väärä. Motorolan kännykkäliiketoiminta myytiin aikoinaan Googlelle, mutta Google myi yhtiön eteenpäin kiinalaiselleMotorola on siis ollut jo vuosien ajan täysin kiinalaisen Lenovon omistama tytäryhtiö, jonka kaikki omistus on Kiinassa ja valtaosa valmistuksesta tapahtuu Kiinassa. Yhtiö on kuitenkin avannut tehtaita myös Intiaan, johtuen Intian tullikäytännöistä. Jotkut Motorolan mallit valmistetaan siis Kiinan ulkopuolella, lähinnä Intiassa.KiinaKiinaIntiaKatso myös:Xiaomi on yksi suurimmista kiinalaisista teknologiajäteistä ja yhtiön ydinliiketoiminta on täysin Kiinaan nojautuvaa. Yhtiön kotipaikka, omistus ja kaikki valmistus tapahtuu täysin Kiinassa.KiinaKiinaKatso myös:POCO on Xiaomin 100% omistama tytäryhtiö, eli sen omistus on täysin kiinalaisissa käsissä. Brändi on kuitenkin Xiaomin yritys karistaa osasta puhelimistaan kiinalainen brändi ja POCO yhtiönä sijaitsee Intiassa, vaikkakin se on täysin Xiaomin omistama. Myös POCOn puhelimet valmistetaan pääosin Intiassa.KiinaIntiaPerinteikäs japanilainen elektroniikkajätti Sony on jatkanut vuodesta toiseen kännykkäbisneksessä, vaikka yhtiön mallisto onkin nykyisin varsin suppea. Yhtiön lippulaivamallin eli Xperia 1 -sarja valmistetaan Japanissa. Muut mallit valmistetaan hieman vaihtelevasti joko Japanissa, Thaimaassa tai Kiinassa. Kiinassa valmistettuja malleja myydään ilmeisesti ainoastaan Kiinan omille markkinoille.JapaniJapaniThaimaa, KiinaKatso myös:Vaikka Google ei virallisesti puhelimiaan Suomeen myykään, on yhtiön Pixel -sarjalle oma fanikuntansa myös Suomessa.Yhtiö on tähän saakka valmistuttanut puhelimensa Kiinassa, mutta vuonna 2022 Google kertoi siirtävänsä "osan" tuotannostaan Vietnamiin uusien Pixel 7 -puhelinten osalta. Sitä ei täsmennetty miten suuri osa Pixel 7 -mallistosta valmistetaan Kiinassa ja mikä osuus Vietnamissa.YhdysvallatKiinaVietnamKatso myös:Honor oli aikoinaan kiinalaisenalabrändi, jolla yhtiö valloitti edullisempia hintakategorioita, etenkin Euroopassa.Sittemmin Huawei joutui ongelmiin Yhdysvaltain hallinnon kanssa ja yhtiötä vastaan on esitetty väitteitä vakoilusta Kiinan hyväksi. Kohujen seurauksena yhtiö joutui Yhdysvaltain mustalle listalle ja sen seurauksena mm. Googlen palvelut poistettiin Huawein kännyköistä. Tämän seurauksena Huawei käytännössä katosi länsimaisilta markkinoilta kokonaan.Pelastaakseen edes jotain, Honor irrotettiin Huaweista omaksi yhtiökseen ja se myytiin kiinalaisille sijoittajille. Honor palasikin Huaweista irtautuneena takaisin kännykkämarkkinoille, itsenäisenä yhtiönä, vuonna 2021.Yhtiöllä ei ole enää kytköksiä Huaweihin, mutta se on täysin kiinalainen yhtiö. Tietojemme mukaan kaikki Honorin nykyiset puhelinmallit myös valmistetaan vain ja ainoastaan Kiinassa.KiinaKiinaKatso myös:Eettisyyttä ja puhelinten pitkää käyttöikää korostava Fairphone on hollantilainen yhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Amsterdamissa.Yhtiön puhelimet valmistetaan täysin Kiinassa, Fairphone 2 -mallista alkaen.AlankomaatKiinaKatso myös:Nothing on OnePlussan alkuperäisen perustajan vuonna 2020 perustama yhtiö. Nothingin kotipaikka on Iso-Britanniassa ja se on haalinut sijoittajikseen kansainvälisiä julkkiksia ja myös instituutionaalisia sijoittajia ensimmäisten vuosien aikana.Yhtiö julkaisi ensimmäisen puhelimensa vuonna 2022 ja sen valmistus keskitettiin Intiaan . Vuonna 2023 julkaistu Nothing Phone (2) on ilmeisesti sekin valmistettu Intiassa Iso-BritanniaIntiaKatso myös:Käytännössä muualla kuin Kiinassa valmistetun kännykän ostaminen, vieläpä siten, että puhelinten valmistaja ei ole kiinalainen yhtiö, on yllättävän vaikeaa. Helpoimmalla se onnistuu, jos on valmis maksamaan puhelimestaan noin tuhat euroa ja ostaa itselleen Samsungin tai Sonyn lippulaivapuhelimen. Muissa hintaluokissa Samsung on varma valinta, sillä yhtiö on ainoa merkittävä valmistaja, jonka puhelimia ei valmisteta lainkaan Kiinassa. Kaikissa muissa tapauksissa homma menee hieman vaikeaksi ja vaatii selvittelytyötä.Puhelinten valmistuslinjat elävät jatkuvasti ja yhtiöt siirtelevät tuotantoaan erilaisista syistä eri maihin. Listamme on koottu julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten yhtiöiden vuosikertomuksista, mutta niiden ajantasaisuudesta emme voi olla täysin varmoja. Loppujen lopuksi helpoimmin asian saa selville katsomalla puhelimen myyntipakkauksen pikkupränttiä, jossa lukee valmistusmaa.Huomattavaa on tietysti myös se, että vaikka puhelinten kokoonpano tapahtuisi vaikkapa Japanissa, siinä on suurella todennäköisyydellä nippu Kiinassa valmistettuja osia sisällä. Mutta kokoonpanovaihe on kuitenkin yleensä eniten arvonlisää tuova valmistusvaihe, eli kokoonpanon yhteydessä kyseiseen maahan jää isoin siivu tuotteen valmistuksessa syntyvästä rahasta. Kun taas puhelin myydään, puhelimen voitto sujahtaa siihen maahan, jossa yhtiö pitää kotipaikkaansa: Nokia-brändillä puhelimia valmistavan HMD Globalin tapauksessa siis Suomeen ja vaikkapa Xiaomin tapauksessa Kiinaan. Yhtiöt tyypillisesti maksavat viivan alle jäävistä voitoista veronsa yhtiön kotimaahan.Me emme ota kantaa siihen, pitäisikö Kiinassa valmistettuja tuotteita suosia vai hyljeksiä, vaan halusimme tehdä hieman salapoliisityötä sen osalta, missä puhelimet ylipäätään valmistetaan.Lisätty Honor, Nothing ja Fairphone mukaan valmistajiin.