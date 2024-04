Supercelliltä uusi peli viiden vuoden odotuksen jälkeen - pelattavissa jo Suomessa

Suomalainen mobiilipelijättijulkaisee uuden pelin maailmanlaajuisesti 29. toukokuuta, mutta seuraavissa maissa peliä voi jo pelata: Kanada, Meksiko, Espanja, Tanska, Norja, Ruotsi, Suomi ja Singapore.Pelin nimi on, ja se on yhtiön ensimmäinen globaali pelijulkaisu viiteen vuoteen.Supercell kertoo tiedotteessaan, että iOS- ja Android-laitteilla toimivan pelin odotetaan nousevan seuraavaksi hitiksi Hay Dayn, Clash of Clansin, Boom Beachin, Clash Royalen ja Brawl Starsin jalanjäljissä.Kaikki aiemmin julkaistut pelit ovat saavuttaneet yli miljardin dollarin liikevaihdon elinikänsä aikana Squad Bustersissa pelaajat osallistuvat 10 hengen moninpeliotteluihin, joissa rakennetaan joukkueita 4 minuutin otteluiden aikana ja kilpaillaan muita pelaajia vastaan jalokivien keräämisessä.

"Unelmamme on luoda mahtavia pelejä, joita mahdollisimman moni pelaa vuosien ajan ja jotka muistetaan ikuisesti. Suuri kiitos Squad Busters -tiimille – tällä pelillä on massiivinen potentiaali, joka tekee Squad Bustersista ensimmäisen pelijulkaisumme sitten Brawl Starsin vuonna 2018. Squad Busters yhdistää Supercell-hahmomme hauskalla tavalla, jollaista fanit eivät ole koskaan ennen nähneet. En malta odottaa nähdä pelaajien reaktioita ympäri maailman!", Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen sanoi.

Pelin hahmot ovat tuttuja muista Supercellin peleistä. Esimerkiksi pelissä on Clash of Clansistä tuttu barbaari, joka aloittaa vauvahahmona ja saa uusia kykyjä kehittyessään 'klassiseen'- ja 'super'-muotoon.





Alla lyhyt video Squad Bustersista. Videon voi myös katsoa YouTubessa tästä linkistä.





Pelin voi ladata Androidille Google Play -kaupasta ja iOS:lle App Storesta