Google maksaa Applelle käsittämättömän summan, jotta pysyisi iPhonen hakukoneena: vuonna 2022 lähes 20 miljardia

on hyvin tietoinen siitä, että se ei ole maailman ainoa hakukone, vaikkakin on suurin. Ja yhtiö ymmärtää myös täydellisesti sen, mikä valta kännyköiden esiasetuksilla on käyttäjiin - omistaahan Google itse maailman suurimman kännyköiden käyttöjärjestelmän,Näiden kahden asian pohjalta voi helposti vetää loogisen johtopäätelmän: jos haluaa pysyä suurimpana hakukoneena, kannattaa olla puhelimeen esiasennettu hakukone.Ja tästä ilosta Google ei joudu tietenkään Android-maailmassa maksamaan mitään, kun yhtiö voi itse sanella ehdot, joilla Androidia lisensoidaan.Omenapuun varjossa asiat ovatkin sitten monimutkaisempia.Yhdysvalloissa Googlea vastaan nostettu monopolioikeudenkäynti paljastaa jatkuvasti uusia keinoja, joilla Google pyrkii pysymään maailman suurimpana hakukoneena, vaikka väkisin. Vuonna 2017 arvioitiin, että Google maksaa Applelle vuosittain 3 miljardia euroa siitä, että yhtiö pysyy iPhonen oletushakukoneena.

Mutta nyt oikeudenkäynnin edetessä on päästy kaivamaan oikeita, tarkkoja lukuja . Ja ne ovat hurjia.Vaikka hurjien summienansiosta Google onkin saanut pidettyä itsensä iPhonen, Macin ja iPadin Safari-selaimen hakukoneena, saattaa olla, että maksuista on muodostumassa ns. savuava ase Googlea vastaan käytävässä oikeudenkäynnissä. Hurjien rahasummien avulla syyttäjä voi osoittaa, että Google ei ole suosituin hakukone siksi, että se olisi paras hakukone - vaan että yhtiön on pakko pönkittää asemaansa torppaamalla kilpailijoiden pääsy kilpailevien selainten oletushakukoneeksi.Apple ei tietenkään ole ainoa taho, jolle Google maksaa hurjia summia asemastaan oletushakukoneena: myöskehittäväkerää käytännössä kaikki tulonsa nimenomaan Googlen lompakosta.Oikeudenkäynnissä on perattu myös hakukonemarkkinan kakkosen, elihistoriaa Applen kanssa. Oikeudenkäynnin dokumenttien mukaan Microsoft on yrittänyt saada-hakukonettaan iPhonen oletusarvoiseksi hakukoneeksi jo vuosien ajan - turhaan. Microsoft on tarjonnut jopa diiliä, jossa Apple saisi 90% kaikesta mainostulosta mitä Bing iPhone-käyttäjien muodossa tuottaa, mutta Googlen tarjous on silti aina voittanut kilpalaulannan.