Meidän kaikkien käyttämät kartat ovat vaarassa: Pokemon Go -pelaajat sabotoivat karttoja, joita Apple, Facebook ja muut käyttävät

Maailmassa käytetään valtavasti karttadataa mitä mielikuvituksellisimpiin tarkoituksiin. Karttojen omistajuus oli pitkään keskittynyttä valtiollisten toimijoiden ja muutaman suuryrityksen kesken, kunnes avoimeen dataan pohjautuvaavattiin vuonna 2004.Kaikkien vapaasti käytettävissä oleva, vahvaan avoimen lähdekoodin nörttihenkeen luottava OpenStreetMap onkin kahden vuosikymmenen aikana vakiinnuttanut asemansa luotettavana kartta-aineistona.Sen karttadata on niin hyvää, että mm. Applen kartat, Facebookin kartat, maailman suurimmat sääpalvelut ja mm. urheilusovellukset kuten Strava luottavat kaikki OpenStreetMapin karttoihin. Jotkut palveluista käyttävät OpenStreetMapin karttoja vain osalle maapallon alueista, mutta monet palvelut nojaavat täysin sen tuottamaan karttadataan.Avoimuus onkin loistava lähtökohta kartoille, koska yhteisön avulla muuttuneet liikennetilanteet, teiden nimet, jne saadaan nopeasti korjattua, kun paikalliset tekevät muutosehdotuksia karttadataan pikavauhdilla.

Mutta nyt avoimuuden huono puoli on konkretisoitunut erikoisella tavalla. Vuonna 2016 julkaistu Pokemon Go on edelleen valtavan suosittu peli - ja vielä vuonna 2024 se on myös yksi eniten rahaa tuottavista peleistä maailmassa. Ja luonnollisesti osalla sen pelaajista on hyvin, hyvin intohimoinen suhde peliin.Huhtikuussa 2024 peliin lisättiin pitkästä aikaa täysin uusi pokemon-hahmo, Wiglett . Hahmo on kohtuullisen harvinainen ja sillä on yksi erikoisominaisuus.Nopeasti maailman karttaa vilkaisemalla sekä muistamalla, että Suomen tuhannet järvet ovat erikoislaatuinen poikkeus koko maailman maantieteessä, voidaan tehdä nopea ja yksinkertainen päätelmä: maailmassa asuu todella paljon ihmisiä, joilla ei ole avointa vettä kotinsa läheisyydessä. Eli heidän lähellään ei ole myöskään rantoja.Ja kas, ongelma on valmis.OpenStreetMap on kärsinyt viime viikot valtavasta määrästä muutosehdotuksia karttoihin, joissa kaikissa on tarkoitus lisätä kartoille rantoja.Keskustelussa OpenStreetMapin foorumeilla on nostettu esiin esimerkkejä pelaajien ilkivallasta: mm. saksalaiselle takapihalle on ehdotettu rantaviivaa ja jotkut pelaajat ovat ehdotelleet rantakohteita pitkin kotimaansa kuivia tasankoja.Ongelma ei sinänsä ole mitenkään uusi, vaan Pokemon Gon valtava vaikutus OpenStreetMapin karttadataan on ollut tiedossa jo vuosien ajan. Pokemon Go alkoi käyttämään OpenStreetMapin karttoja jo vuonna 2017 ja sen seurauksena OpenStreetMapilla on oma ohjesivunsa nimenomaan Pokemon Gon pelaajille Vaikka sinänsä turhat lisäykset saadaankin nopeasti löydettyä, niistä aiheutuu turhaa työtä karttapalvelun ylläpidolle, jonka voisi käyttää palvelun muuhun parantamiseen.