Huawein alle 200 euron Watch Fit 3 -kellossa on neliömäinen näyttö ja kattavat terveysominaisuudet

Black, pink, white – alkaen 159 €

Grey nylon – alkaen 169 €

Moon white – alkaen 199 €

julkisti Watch Fit 3 -kellon uudistuneella muotoilulla ja toiminnoilla.Watch Fit 3:n hinta jää alle 200 euron hintaluokkaan. Eri värivaihtoehtoja löytyy useita ja samoin myös hintoja:Kello tulee Suomessa saataville jälleenmyyjille 27.5.2024 alkaen.Watch Fit 3:ssa on neliömäinen näyttö. AMOLED-tekniikkaan perustuvan näytön koko on 1,82 tuumaa ja sen kirkkaus yltää jopa 1500 nitiin. Edeltäjässä, Fit 2:ssa, on suorakaiteen muotoinen näyttö.Painikkeiden valikoimaan on nyt myös paranneltu, sillä edeltäjässä on vain yksi painike, mutta Fit 3:ssa niitä on kaksi. Toinen painikkeista on pyöritettävää sorttia.Kello hyödyntää alumiinirunkoa ja painoa ilman ranneketta on 26 grammaa. Rakkeen osalta löytyy useita vaihtoehtoja.Terveysominaisuuksien osalta kellossa on entistä tarkempi Huawei TruSleep 4.0 -teknologiaa hyödyntävä seuranta. Lisäksi uusi Sleep Breathing Awareness -ominaisuus auttaa käyttäjää nukkumaan aiempaa rauhallisemmin.Myös sykemittausta on paranneltu. Käytössä on nyt HUAWEI TruSeen 5.5. Algoritmi sisältää nyt itseoppivan toiminnon, joka optimoi mittausominaisuudet myös silloin, jos signaali on heikko.

Naiset pääsevät hyödyntämään uutta kalenterinäkymää, jonka avulla käyttäjät voivat nähdä nykyisten, edellisten ja tulevien kuukautiskiertojensa tiedot yhdellä vilkaisulla. Uusi, kelloon lisätty lisätty Symptom Recording -ominaisuus helpottaa kuukautisiin liittyvien tietojen tallentamista.Kellossa on myös Päivitetty Pysy kunnossa -sovellus, joka auttaa pitämään elämän tasapainossa ja varmistaa, että kehosi saa juuri sitä mitä se kulloinkin tarvitsee.Urheilutiloja on yhteensä yli 100 ja ne kattavat erilaisia urheilulajeja monesta eri kategoriasta. Tarjolla on liikuntaan erilaisia fitness-painotteisia ominaisuuksia, jotka tarjoavat ääni- ja animaatio-ohjeita lämmittelyyn ja venyttelyyn.Kellon kanssa käytettävästä Huawei Health App -sovelluksesta löytyy lisäksi yli 660 harjoituskurssia.Akunkeston luvataan yltävän jopa 10 vuorokauteen, mutta aina päällä olevan näytön kanssa se putoaa neljään vuorokauteen.