Sony Xperia 1 VI:n näyttö on tarkkuudeltaan edeltäjään verratessa heikompi, mutta kirkkaampi - päivitystuki parempi

julkaisi kaksi uutta puhelinta. Huipputasoa edustaa Xperia 1 VI , kun taas Xperia 10 VI sijoittuu edullisempaan hintaluokkaan.Ulkoisesti Xperia 1 VI muistuttaa hyvin paljon viime vuoden Xperia 1 V -mallia , mutta toisaalta tietyissä asioissa on tullut uudistustakin.Huippumallissa on panostettu etenkin kuvaamisominaisuuksiin.Sony kertoo, että Xperia 1 VI:n optinen telezoom mahdollistaa pitkät kuvausetäisyydet upealla tarkkuudella aina 7,1-kertaiseen zoomiin asti, polttovälillä 85 mm:stä 170 mm:iin. Telekamera mahdollistaa myös makrokuvaamisen 4 cm:n tarkennusetäisyydellä.Kuvaamisessa apuna toimivat lisäksi pääkamera ja ultralaajakulma. Kameroiden osalta Sony lupaa niiden tuottavan parempaa kuvaa hämärässä.

Xperia 10 VI

Xperia 1 VI: 1399 € + ennakkotilaajan etuna Sony WH-1000XM5-kuulokkeet, voimassa 9. kesäkuuta asti.

Xperia 10 VI: 399 € + ennakkotilaajan etuna WH-CH520-kuulokkeet, voimassa 16. kesäkuuta asti.

Kamerasovellus on saanut merkittävää päivitystä, sillä se on nyt aiempaa käyttäjäystävällisempi. Aiemmin ominaisuudet ovat löytyneet erillisistä sovelluksista, mutta nyt kaikki tarpeellinen löytyy yhdestä sovelluksesta.Selvää uudistusta on tullut näyttöön.Aiemmissa malleissa on hyödynnetty 4K-tarkkuutta, mutta nyt käytössä on vain Full HD+ -tarkkuutta. Kuvasuhde on nyt 19.5:9.OLEDia hyödyntävä näyttö vaihtaa virkistystaajuutta 1 Hz:n ja 120 Hz:n välillä. Uusi näyttö on peräti 1,5 kertaa kirkkaampi kuin edellisessä mallissa. Lisäksi uusi Sunlight Vision -ominaisuus tarjoaa paremman näkyvyyden ulkoilmaolosuhteissa.Näyttö on päällystetty Victus 2 -lasilla ja takaa laite on Victus -lasia.Suorituskyvystä vastaa 5000 mAh akku, joka on suunniteltu kestämään kahden päivän tyypillinen käyttö. Laitteen paksuus on nyt 8.2 millimetriä eli runko on ohuempi kuin aiemmissa malleissa.Suorituskykyä tuottaa Snapdragon 8 Gen 3 -mobiilialusta. Muita ominaisuuksia ovat esimerkiksi aiempaa paremmat stereokaiuttimet, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä ja tuki Wifi 7:lle.Xperia 10 VI on edullisempi laite. Painoa on vain 164 grammaa ja runko on kompakti 68 millimetrin leveydellä.Takapaneeli on tehty mattapintaisesta, maidonvalkoisesta, puoliksi läpinäkyvävästä hartsimateriaalista, joka antaa laitteelle pehmeän ilmeen, Sony kertoo.Laite on saanut IP65/68-vesi- ja pölytiiviysluokituksen, ja kestävyyttä parantaa Corning Gorilla Glass Victus -lasi.Laitteessa on 6,1 tuuman Full HD+ OLED -näyttö, ja suorituskyvystä vastaa Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platform -mobiilialusta.Takakameran kaksi objektiivia mahdollistavat monipuolisen kuvaamisen, sillä ne tarjoavat kolmea polttoväliä: 16 mm, 26 mm ja 52 mm.Kumpikin laite hyödyntää Android 14 -käyttöjärjestelmää. Sony on saanut parannettua päivitystukea, sillä nyt kummallekin uudelle laitteelle luvataan kolme suurta päivitystä ja neljän vuoden ajan tietoturvapäivityksiä. Aiemmille malleille Sony on luvannut vain kaksi suurta päivitystä.Xperia 1 VI ja Xperia 10 VI tulevat heti ennakkomyyntiin ja ne tulevat saataville kesäkuussa.Hinnat:Laitteet tulevat myöhemmin Puhelinvertailun testattavaksi.