Iso nippu kännyköitä sai Android 15 -kokeiluversion - OnePlus, Nothing Phone, Honor, ...

Googlen tulevakäyttöjärjestelmä on saapumassa ensimmäisille kuluttajille syksyllä, kun se tullaan julkaisemaan. Käyttöjärjestelmän ensimmäinen kokeiluversio julkaistiin jo helmikuussa, tuolloin Googlen Pixel-puhelimille Nyt Android 15:n kokeiluversiot ovat edenneet siihen pisteeseen, että myös Android-laitevalmistajat ovat saaneet luvan alkaa jakelemaan Android 15:n beta-versiota käyttäjilleen. Beta-version varsinainen tarkoitus on toimia työkaluna sovelluskehittäjille, jotka voivat tarkistaa omien sovellustensa yhteensopivuuden syksyllä jakeluun saapuvan Androidin kanssa.Mutta kokeilunhaluisimmat kuluttajatkin saavat betaversiota kokeilla, jos tietotaito ja uskallus riittää.Android 15 betaversio on julkaistu tällä viikolla kouralliselle laitteita, jotka ovat lähinnä valmistajien ns. lippulaivamalleja. Betaversio on tarjolla mm. näille malleille:

Lisäksi beta julkaistiin Suomessa tuntemattomimmille laitteille, kuten Tecnon, Vivon ja iQOOn kärkimalleille. Samsungin puhelimille on tulossa oma Android 15 / OneUI7 -betaohjelmansa myöhemmin tänä vuonna, joten suurin Android-valmistaja ei vielä näihin karkeloihin osallistu.Pidämme yllä myös listaa kännykkämalleista, jotka tulevat aikanaan saamaan virallisen Android 15 -päivityksen , sen jälkeen kun lopullinen, kuluttajaystävällinen versio käyttöjärjestelmästä julkaistaan.Osa laitevalmistajien Android 15 -betaohjelmista vaatii rekisteröitymisen ja kokeiluohjelmaan mukaan hakemisen, osa taas sallii kokeiluversion lataamisen mihin tahansa tuetuista puhelinmalleista.