Arvostelu: OnePlus 12 on lähes täydellinen puhelin, joka nykäisee akkukestonkin aivan uusille lukemille

OnePlus 12 arvostelu - Lähes täydellinen

Testiimme saapui tammikuun 2024 alkupuolella OnePlus 12, muutamaa viikkoa ennen puhelimen globaalia lanseerausta. Puhelimen julkaisu noudatti tälläkin kertaa OnePlussan tuttua tapaa viime vuosilta: puhelin ehdittiin julkaista jo Kiinassa joulukuussa 2023, mutta muualle maailmaan sitä jouduttiin odottelemaan kuukauden päivät. Suomen julkaisuhetken hinta OnePlussan tuoreella lippulaivamallilla asettui 949 euroon eli edeltäjäänsä, OnePlus 11:een verrattuna hinta nousi 70 eurolla. Ei aivan kohtuuton nousu, mutta trendi on jälleen ylöspäin. Hintansa puolesta OnePlus 12 asettuu selkeästi premium-puhelinten kategoriaan, joskin sen alapääähän - ja joutuu kisaamaan mm. Samsung Galaxy S24 -sarjan "perusmallin" sekä "perus"-iPhonejen kanssa samoista kuluttajien sieluista. Otimme puhelimen pariksi viikoksi ns. käyttöpuhelimeksi eli puhelin oli kaikessa arjessa juurikin se puhelin, jolla tavallista arkea pyöritettiin. Mielestämme näin testaamalla puhelimen hyvät ja huonot puolet saa puristettua esiin kaikkein parhaiten. Joten, mitä OnePlussalla on tarjolla vajaan tuhannen euron hintalapulla tällä kertaa..? Ulkonäkö ja muotoilu Tällä kertaa OnePlus ei ole lähtenyt keksimään pyörää uudestaan, vaan puhelin on ulkonäöltään lähes identtinen viime vuoden OnePlus 11:een nähden.

Takaosaa hallitsee iso, pyöreä kamera-alue, jossa on neljä "reikää" kameroille ja niitä tukeville antureille.

Rakastettu OnePlussan kolmivaiheinen liukukytkin on edelleen mukana, joten brändin fanit voivat huoahtaa helpotuksesta tältä osin. Liukukytkimellä puhelinta voi siis nopeasti vaihtaa "äänet pois", "värinä" ja "äänet päällä" -tilojen välillä.

Toisella kyljelläkään ei ole tarjolla yllätyksiä: äänenvoimakkuuden keinusäädin ja virtapainike ovat tutuilla paikoillaan.

Alareunasta löytyy USB-portti latausta ja tiedonsiirtoa varten sekä SIM-kortin kelkka. USB-portti on vihdoin päivittynyt USB3-standardia noudattavaksi - eli nopeammaksi. Materiaalivalintojen osalta puhelin on äärimmäisen laadukkaan oloinen, kuten tietysti tässä hintaluokassa pitääkin olla. Takaosa on karheaksi hiottua Corningin Gorilla Glass -lasia, joka pitää kädessä hieman paremmin kuin pelkkä liukas, tavallinen lasipinta. Runko on puolestaan alumiinia. Muutamaa pientä seikkaa kritisoin kuitenkin puhelimen rakenteesta: ensinnäkin puhelimen paino on jälleen kasvanut aiempaan nähden ja OnePlus 12 painaa jo 220 grammaa. Toisekseen puhelin on karhennetusta takalasistaan huolimatta erittäin liukas - testijakson aikana puhelin onnistui luisumaan lattialle nanomillin verran vinossa olleelta pöydältä suoraan lattialle, kahdesti ja eri pöydiltä. Mutta todella hyvältä OnePlus 12 tuntuu kädessä. Asiaa auttaa tietysti myös kohtuullisen reippaalla kädellä pyöristetty etulasi, joka tekee puhelimen reunoista käytännössä saumattoman tuntuiset. Viimeinen moite annettakoon OnePlussan IP-luokituksesta: laitteella on IP65-luokitus, joka tarkoittaa vedenkestävyyden kannalta sitä, että puhelin kestää roiskevettä, mutta ei esimerkiksi tipahdusta vessanpyttyyn tai rantaveteen. Tässä hintaluokassa IP68-tasoinen luokitus alkaa olemaan standardi, joten OnePlus antaa tällä saralla turhan paljon etumatkaa kilpailijoilleen. OnePlus 12 tekniset tiedot Mitat:

164,3 x 75,8 x 9,2 mm

Paino:

220 grammaa

Näyttö:

6,82 tuumaa; 1440x3168; AMOLED; 120 Hz

Corning Gorilla Glass Victus 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Muisti:

12 tai 16 gigatavua käyttömuistia;

256 tai 512 gigatavua tallennustilaa

50 megapikselin pääkamera (f/1,6; OIS)

48 megapikselin ultralaajakulmakamera

64 megapikselin telekamera (3x optinen zoom; OIS)

32 megapikseliä

Akku:

5400 mAh

Lataus:

100 watin pikalataus

50 watin langaton lataus

Android 14

tulevat päivitykset

5G; IP65-luokitus (Mitä IP-luokitukset tarkoittavat?)

Liitännät:

USB-C, dual-SIM

Hinta:

12/256GB: arvosteluhetkellä 949 euroa, tarkista uusin hinta täältä



16/512GB, arvosteluhetkellä 1099 euroa, tarkista uusin hinta täältä Näyttö

OnePlus 12 näyttö on 6,82 -tuumainen QHD+ -tarkkuuden näyttö, eli näytön resoluutio on 3168x1440. Kuten jo aiemmin mainittu, näytön reunat ovat pyöristetyt (ns curved display), mutta pyöristys ei ole mitenkään erityisen jyrkkä - ja käytössä se ei ainakaan itseäni häirinnyt, päinvastoin.

LTPO-tekniikkaa käyttävä AMOLED-näyttö tarjoaa virkistystaajuutta 1 Hz ja 120 Hz väliltä, kuten käytännössä kaikissa moderneissa lippulaivamalleissa kuuluukin.

Näytön väritasapaino on jo paketista otettuna varsin hyvä ja tällä kertaa asetuksista näytön väritasapainon säätöä voi ruuvata aiempia OnePlussan malleja vapaammin, jolloin omaan silmään täydellisen väritasapainon löytäminen onnistuu varsin kivuttomasti. Ilahduttavin piirre mainiossa näytössä on mielestäni se, että OnePlus on selkeästi päättänyt panostaa näytön kirkkauteen tällä kertaa tosissaan. Tokihan testijakso tehtiin säkkipimeässä Suomen tammikuussa, mutta puolueettomien testienkin perusteella OnePlussan uutuus päihittää kaikki markkinoilla olevat muut puhelimet näytön kirkkaudessa. Sekä testidatan että oman kokemukseni perusteella sanoisin, että OnePlus 12 näytön käyttö tulee onnistumaan mainiosti myös keskikesällä, suorassa auringonpaisteessa.

Säätöjä näytön osalta löytyy myös kiitettävästi. Väritasapainon säätöön on nyt hyvät työkalut, tarkkuuden voi halutessaan laskea akkua säästävämmälle, vähemmän tarkalle tasolle ja virkistystaajuuttakin voi kohtuullisen hyvin säätää. Kamerat Takakameroiden osalta OnePlus on päättänyt, että hyvää on turha keksiä uudestaan - OnePlus 12 takakameroiden sensorit ovat täsmälleen samat, joita mainiosti arvostelussamme pärjännyt taittuvanäyttöinen OnePlus Open käyttää. Eli pääkamerana on varustettu optisella kuvanvakaimella ja käyttää 50 megapikselin tarkkuutta tarjoavaa Sony LYT-808 -sensoria, aukkoluvun ollessa f/1,6. Toinen kameroista on puolestaan Omnivisionin OV64B-sensoria käyttävä periskooppirakenteella toteutettu telekamera, josta saadaan (sensorin nimen mukaisesti) 64 megapikselin verran tarkkuutta kuviin. Telekameralla voidaan ottaa 3x optista zoomia vastaavia kuvia ja myös siinä on tarjolla optinen kuvanvakain. Kameravalikoiman viimeistelee Sonyn IMX581 -sensoria käyttävä ultralaajakulmakamera, josta saadaan 48 megapikselin räpsyjä ulos. Aukkoluku laajakulmakameralle on f/2,2 ja kuvausala on 114 astetta.

Päivänvalossa kaikki kolme kameraa loistivat kaikissa kuvauskohteissa. Ainoastaan säkkipimeässä otetuissa kuvissa alkoi kuvien välille syntymään eroa siinä, että ultralaajakulmakamera vaati lähtökohtaisesti aina erillisen yötilan päällekytkeytymisen, jotta kuvista saatiin edustavia. Takakameroiden osalta laatu on mielestäni erinomaista: vuosia sitten aloitettu panostaminen kameroiden ohjelmistojen kehitykseen alkaa vihdoin tuottaa näkyviä tuloksia, kautta linjan. Erityismaininta annettakoon myös erinomaisesta videokuvauksen kuvanvakautuksesta, jonka avulla kävellessäkin otetut videot olivat todella vakaita. Pääkameran ja telekameran avulla on mahdollista ottaa myös 2x ja 6x "häviöttömiä", sensoritasolla rajattuja kuvia, mutta niiden laatu jää kehuista huolimatta jälkeen oikeilla optisilla kertoimilla otetuista kuvista. Pientä yskimistä aiheuttaa se, että etukamera on edelleen samaa IMX615 -sensoria käyttävä 32 megapikselin tapaus, jota käytettiin jo vuosia sitten OnePlus Nord -sarjan malleissa ja mm. OnePlus 10 Prossa. Etukamera on sinällään edelleen mukiinmenevä, mutta laatuero etukameran ja takakameroiden välillä alkaa venymään turhan isoksi. Esimerkkikuvia Ohessa ensin kolme kuvasarjaa. Kahdessa ensimmäisessä on otettu kuva samasta kohteesta kaikilla viidellä eri "zoomikertoimella": kuvista ensimmäinen on ultralaajakulman kuva, seuraava on pääkameran kuva, sitä seuraava on pääkameran 2x "häviöttömällä" zoomilla otettu kuva, toiseksi viimeisenä on telekameran 3x optisen zoomin kuva ja viimeisenä on telekameran "häviötön" kerroin, eli 6x kuva. Kuvista graffitisarja on otettu illalla, jolloin on suhteellisen pimeää, ainoastaan parin katulampun valo valaisee kohdetta. Kuvien klikkaaminen avaa kuvasta alkuperäisen version näkyviin, jota ei ole pakattu lainkaan.

Seuraavaksi on kolmen kuvan sarja, jossa on talvinen maisema, suoraan vastavaloon otettuna. Ensin laajakulmakuva, sitten pääkameran kuva ja viimeisenä telekameran 3x kuva.

Alla muutama räpsy eri kohteista, kaikki kuvat otettu pääkameralla. Kaksi viimeistä kuvaa on otettu säkkipimeässä maaseudulla, toisessa ainoana valona kohteen omat valot, toisessa kauempaa hohtava, talon ikkunoista kuultava valo.

Ja lopuksi alla video, joka on käsivaralla kuvattu OnePlus 12:lla, sen pääkameralla, kävellessä. Kuten videolta näkyy, puhelimen OIS osaa poistaa varsin hyvin heiluntaa jo itsessään. Ottamalla käyttöön digitaalisen kuvanvakautuksen, saataisiin todennäköisesti kaikki heiluminen poistettua videolta. Akkukesto ja latausnopeus Latauksen osalta OnePlus ei tälläkään kertaa petä fanejaan, vaan OnePlus 12 tarjoilee totuttuun tapaan reipasta pikalatausta. Tällä kertaa yhtiön varastohyllyiltä on valikoitunut käyttöön 100 wattinen pikalaturi, jota puhelin myös täysimääräisesti tukee. Käytännön elämässä se tarkoittaa sitä, että varsin hyväkokoinen 5400 mAh akku latautuu 1% varauksesta täyteen 26 minuutissa. Laturi itsessään on varsin järeä mötikkä, mutta myyntipakkauksen mukana sellainen kuitenkin toimitetaan - siinä missä monilla kilpailijoilla laturi pitää ostaa erikseen. Laturin osalta käytössä on kuitenkin edelleen outo tuulahdus historiasta: laturissa itsessään on vanhanmallinen, "iso" USB-A -liitin, vaikka puhelimeen kytkettävä liitin tietysti onkin USB-C -mallinen.

Ilahduttavasti myös langaton, Qi-standardia tukeva lataus on tehnyt paluun OnePlussan lippulaivamalleihin. Tällä kertaa langatonta latausta tuetaan 50 watin nopeudella, joka tarkoittaa 55 minuutin latausaikaa 1% varaustasosta täyteen. Langatonta laturia ei puhelimen mukana toimiteta, mutta mikä tahansa Qi -standardia tukeva langaton laturi käy lataukseen mainiosti.

Paras piirre OnePlus 12:ssa on kuitenkin sen akkukesto. Jollain taikatempulla yhtiö on onnistunut leipomaan puhelimeen merkittävän nykäyksen verran lisää akkukestoa. Omassa (aivan liian aktiivisessa) arkikäytössäni käytännössä kaikista puhelimista on iltaan mennessä akku lähes lopuillaan - tai pahimmillaan puhelinta joutuu lataamaan jo päivän mittaan. OnePlus 12 kanssa akkua oli järkiään jäljellä raskaankin käyttöpäivän jälkeen vielä vähintään 30%, useina päivinä jopa puolet. Ja käytin siis puhelinta siten, että näyttö oli päivällä aina kirkkaimmalla manuaalitasolla, suurempi virkistystaajuus käytössä ja näytön tarkkuus tarkimmalla mahdollisella tasolla. OnePlus 12 on ensimmäinen puhelin aikoihin, josta voisin sanoa, että siinä akku kestää kohtuullisella käytöllä kahden vuorokauden ajan. Nipistämällä näytön kirkkaudesta ja parista muusta asetuksesta, akku voisi vähäisemmällä ruutuajalla riittää jopa kolmannen vuorokauden puolelle. Suorituskyky OnePlus 12 suorituskyvystä vastaa Qualcommin Snapdragon 8 gen 3, eli käytössä on tämän hetken tehokkain Android-maailman järjestelmäpiiri. Käyttömuistia puhelimen mukaan on paketoitu mallista riippuen joko 12 gigatavua tai 16 gigatavua. Kummassakin tapauksessa muisti on LPDDR5X-tyyppistä. Testissämme ollut OnePlussan malli oli 16 gigatavun käyttömuistilla (RAM) varustettu malli, jossa oli 512 gigatavua tallennustilaa. Edullisempi Suomessa myytävä malli sisältää 12 gigatavua RAMia ja 256 gigatavua tallennustilaa.

Vaikka se ei suoranaiseen suorituskykyyn liitykään, tässä yhteydessä on hyvä mainita myös se, että OnePlus 12 tukee uutta WiFi 7 -standardia, tarjoten astetta nopeammat langattoman lähiverkon toiminnot - mikäli kotoa löytyvä WiFi uusinta standardia tukee. Suorituskyvyn osalta OnePlus 12 iskee tiskiin varsin tukevat lukemat ja puhelin kiipeää omissa epävirallisissa mittauksissamme, AnTuTu -tilastoissa kärjen tuntumaan, muiden Snapdragon 8 gen 3 -puhelinten tienoille. Tokihan suorituskykyä kuristetaan akun säästämisen nimissä ja noin kolmen minuutin täyden suorituskyvyllä ajamisen jälkeen puhelimen virransäästö haukkaa osan parhaasta suorituskyvystä pois. Pelitilassa viive on hieman pidempi ja noin 15-30 min yhtäjaksoinen täydellä teholla sovelluksen ajaminen tuntui onnistuvan ennen virransäästön puuttumista peliin. Käytännön elämässä OnePlus 12 on yksi tehokkaimmista Android-kännyköistä mitä markkinoilla on tarjota. Kovimmille raskaiden mobiilipelien pelaajille se ei sovellu, turhan ärhäkän virransäästön vuoksi, mutta kaikille muille tehoja riittää todella hyvin. OnePlussan Android OnePlussan Android eli OxygenOS on pitkään ollut kohtuullisen maltillisesti räätälöity versio perus-Androidista. Samaa linjaa jatketaan myös OnePlus 12 mukana toimitettavassa Android 14 -käyttöjärjestelmässä. OnePlussan Androidiin lisäämät toiminnot ovat pääsääntöisesti fiksuja, eivätkä missään nimessä päällekäyviä. Valikkorakenteet ovat miellyttävän selkeät ja puhelimen oma pelitila on ilahduttavan monipuolinen, tarjoten mahdollisuudet varsin laajoihin suorituskyvyn ja toimintojen säätöihin pelien aikana.

OnePlussan maailmaan on helpointa hypätä Googlen Pixel -puhelimista, Sonyn, Asuksen tai Motorolan malleista. Samsungista tai Xiaomin malleista hyppäävälle muutos voi järkyttää ensialkuun, sen verran reippaasti eri Androideissa on nykyisin eroja. OnePlus lupaa puhelimelle 4 suurta Android-päivitystä ja viiden vuoden tietoturvapäivitykset. Näin ollen OnePlus 12 tulee saamaan elinkaarensa aikana vielä Android 18 -päivityksen ja sen jälkeenkin vielä jokusen aikaa tietoturvapäivityksiä. Yhteenveto