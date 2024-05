Polar-kellot kykenevät nyt lähimaksuun uuden rannekkeen avulla

Kotimainenaloitti yhteistyön ruotsalaisen teknologiayrityksenkanssa lähimaksuratkaisun toteuttamiseksi.Yhdessä yritykset toivat saataville uuden urheilukellojen rannekemalliston, joka mahdollistaa lähimaksun.Pehmeästä ja kestävästä silikonista valmistetut maksurannekkeet ovat yhteensopivia kaikkien Polar-kellojen kanssa, joissa on standardi pikalukituksella toimiva, joko 20 mm:n tai 22 mm:n levyinen ranneke.Rannekkeita voi siis hankkia useimpiin Polar-kelloihin.Uudet Polar Payment -rannekkeet on varustettu NFC-sirulla, joka yhdistää maksukortit Fidesmo Payhin.Käyttäjät voivat lisätä maksukorttinsa Fidesmo Pay -sovellukseen ja yhdistää ne Polar-kelloonsa. Kun maksutoiminto on aktivoitu Fidesmo Pay -sovelluksessa, käyttäjät voivat maksaa ostoksia rannekkeella missä tahansa lähimaksupäätteessä.

"Koska siru on upotettuna rannekkeeseen, lähimaksuominaisuus on mahdollista saada useimpiin Polar-kelloihin, ei ainoastaan uusimpiin ja edistyksellisimpiin malleihin, kuten Polar Vantage V3, Polar Grit X2 Pro, vaan myös rakastettuihin klassikkoihimme, Ignite-sarjaan sekä Polar Uniteen", kertoo Polarin kuluttajatuotteiden liiketoimintajohtaja Tarja Määttä.

Fidesmon ratkaisu tosin tukee tällä hetkellä vähäisen puoleisesti pankkeja. Merkittävistä pankeista tarjolla on Nordea ja muista maksukortteja tarjoavista toimijoista löytyy Wallester, Curve ja SEB.





Fidesmo Pay -palvelu on saatavilla yli 40 Euroopan maassa ja toimii kaikissa lähimaksuja tukevissa maksupäätteissä maailmanlaajuisesti.



Uudet Polar Payment -maksurannekkeet ovat saatavilla 15. toukokuuta alkaen Polar.com-verkkokaupasta Euroopan alueella. Valittavana on 20 mm sekä 22 mm levyinen ranneke mustana hintaan 59,90 €.