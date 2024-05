DNA Varma -yritysliittymä suojaa työntekijät haitallisilta sivustoilta

"Kyberhyökkäysten määrä on jatkuvassa kasvussa. Kuulemme koko ajan uusista organisaatioiden henkilöstöön kohdistuneista hyökkäyksistä, joilla tavoitellaan pääsyä organisaatioiden sisäverkkoihin. Traficomin Tietoturvan vuosi 2023 -raportissa arvioidaan uhkatason olevan jatkossakin koholla, joten jokaisen on pysyttävä valppaana", DNA:n yritysliiketoiminnan viestintäratkaisuista vastaava johtaja Mari Eklund kertoo.

toi yritysten saataville DNA Varma -yritysliittymän. DNA kertoo liittymän olevan sen yksi toimenpiteistä tietoturvallisempien yhteyksien puolesta.DNA Varma -liittymässä on sisäänrakennettuna DNA Selausturva . Selausturva on DNA:n viime vuonna julkaisema liittymän lisäpalvelu, joka estää haitallisia verkkosivuja, tietojenkalasteluyrityksiä sekä haittaohjelmia.DNA Selausturva toimii vain DNA:n matkapuhelinverkon liittymällä. Se toimii myös ulkomailla verkkovierailun aikana. Palvelu torjuu uhat silloinkin, kun kännykän verkkoyhteyttä jaetaan toiselle laitteelle. DNA Selausturvan hyödyntäminen edellyttää mobiilidatan käyttöä WiFin sijaan.DNA Varma on 5G-liittymä, joka on saatavilla useammassa eri nopeusluokassa.





Huijarit käyttävät etenkin tietojenkalastelua apunaan huijauksissa. Työntekijälle esimerkiksi lähetetään sähköpostiviesti, joka näyttää tulevan luotettavalta taholta, kuten esihenkilöltä, IT-osastolta tai yhteistyökumppanilta, mutta viestin sisältämä linkki viekin huijaussivustolle.



Linkki voi johtaa esimerkiksi haittaohjelman asentumiseen yrityksen laitteille.Tällaisia hyökkäyksiä vastaan Varma -liittymän ja Selausturvan luvataan auttavan. DNA kertoo, että Selausturva estää pääsyn tunnetuimmille haitallisille nettisivuille. Uusia huijaussivustoja kuitenkin luodaan jatkuvasti, joten välttämättä kaikkia sivustoja Selausturva ei kykene estämään.Lisäksi Selausturva toimii vain, kun nettiä käytetään DNA:n mobiiliverkossa. Jos käytät paljon työpaikan nettiä laitteella, Selausturvasta ei ole juurikaan apua. Selausturva ei myöskään suojaa liikennettä VPN-yhteyden tavoin, eikä Selausturva toimi samanaikaisesti muun VPN-yhteyden kanssa.