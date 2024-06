Hyvä tarjous: Samsung Galaxy S22 hinta on tippunut jo alle 350 euron - kenties paras puhelinostos alle 400 eurolla

Yksi mielenkiintoisimmista kännyköiden hintaluokista on ollut viime vuosina 300 ja 500 euron hintahaarukka Tästä hintahaarukasta nostamme esiin mainiona tarjouksena vuonna 2022 julkaistun Samsung Galaxy S22:n , joka irtoaa nyt alle 350 eurolla Kyseiseen hintapisteeseen julkaistaan säännöllisesti mainioita kännyköitä, mutta todelliset löydöt tehdään hieman eri tavalla. Edellisvuoden tai jopa sitä edellisen vuoden lippulaivapuhelinten hinnat nimittäin alkavat laskemaan vauhdilla, kun niille tulee ikää mittariin.Tällöin jälleenmyyjät alkavat tyhjentelemään varastojaan ja eteen saattaa tulla erittäin mainioita löytöjä.Aiemmin pari vuotta vanhoja kännyköitä olisi ollut vaikea suositella kenellekään, koska puhelinten päivityslupaukset olivat vielä varsin kehnoja. Mutta viimeisen muutaman vuoden aikana Googlen Pixel-puhelinten Samsungin kännyköiden ja OnePlussan mallien päivityslupaukset ovat alkaneet venymään vauhdilla.Ja tästä seuraakin se, että näiden kolmen valmistajan osalta voi löytää hyviäkin diilejä hieman vanhemmista, mutta uusia vastaavanhintaisia puhelimia monella tapaa paremmista malleista - saaden silti Android-päivityksiä.Samsung Galaxy S22 oli vuoden 2022 Samsungin lippulaivamalliston pienin ja edullisin malli, mutta maksoi silti julkaisuhetkellään noin 900 euroa. Pari vuotta ei ole heikentänyt puhelimen laadukkuutta oikeastaan millään tavalla, vaan se on varsin pätevä kapistus edelleen.Puhelimesta löytyy 50 megapikselin pääkamera, 10 megapikselin telekamera ja 12 megapikselin ultralaajakulmakamera. Optinen kuvanvakain (OIS) löytyy sekä pääkamerasta että telekamerasta. Nyt tarjouksessa olevassa mallissa on 128 gigatavua tallennustilaa ja 8 gigatavua käyttömuistia.Tarjous löytyy täältä:

Puhelimelle on jo julkaistu tuorein Android 14 -päivitys ja se tulee saamaan vielä Android 15 ja Android 16 -päivitykset . Mallia myytiin vielä alkuvuodesta 2024 noin 500 euron hintalapulla, mutta nykyinen alle 350 hintalappu nähtiin hetken aikaa jo huhtikuussa - ja nyt uudestaan.