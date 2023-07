Parhaat puhelimet alle 500 euroa (2023 kesä)

Minkälainen on alle 500 euron puhelin?

300 - 500 euron hintaluokka tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja. Varsinkin tämän hintatason yläpään laitteista löytyy jo useita sellaisia laitteita, jotka pärjäävät ominaisuuksien suhteen ihan kärkipään laitteille.Vaihtoehtoja siis löytyy ja tämähän on erinomainen asia kuluttajan kannalta. 500 euroa on tietenkin paljon rahaa puhelimesta, mutta tällä summalla saa erittäin hyvin vastinetta.Varsinkin 300 - 500 euron hintaluokan yläpään laitteissa suorituskyky on kohdallaan, ja ne haastavat jopa uusimmat lippulaivapuhelimet. Keskusmuistia löytyy poikkeuksetta vähintään kuusi gigatavua. Enemmän keskusmuistia tarkoittaa, että laite pystyy pitämään enemmän sovelluksia auki taustalla ja pyörittämään toimintoja monipuolisemmin.Tallennustilan määrä on myös kohdillaan, sillä useimmat tämän hintaluokan laitteet tarjoavat sisäistä tallennustilaa 128 tai 256 gigatavun verran. Joistakin laitteista löytyy myös muistikorttipaikka, jos sisäinen tallennustila ei riitä.

Parhaat puhelimet alle 500 euroa

HONOR 90

Galaxy A54

OnePlus Nord 3

Google Pixel 6a

Tähän hintaluokkaan mahtuu jo useita uuden sukupolven 5G-yhteyksiä tukevia puhelimia ( Vertaile puhelinliittymät täällä ).Alle 500 euron laite on sellainen, joka sopii kuvauksesta kiinnostuneille vakuuttavaa rautaa. Hintaa on kuitenkin eniten säästetty noin 1000 euron hintaluokkaan nähden kameroiden kohdalla, vaikkakin monet alle 500 euron laitteista tarjoavat neloiskamerajärjestelmän. Tässä hintaluokassa on kuitenkin yleistä laadukas pääkamera, jonka vierellä on hyvä ultralaajakulmakamera. Kaksi muuta ovat yleensä makrokamera sekä syvyystunnistuskamera, jotka eivät ole niin laadukkaita tai hyödyllisiä päivittäisessä kuvaamisessa.Näyttö on myös tärkeä ominaisuus puhelimissa. Yleisesti voidaan sanoa, että tämän hintaluokan laitteista löytyy iso ja laadukas näyttö. AMOLED-näytöllä varustettu puhelin on varma valinta, jos näytön laatu on tärkeää. Monet puhelimet tässä hintaluokassa tarjoavat myös sulavan kokemuksen 90 hertsin tai 120 hertsin virkistystaajuuden myötä.tuore HONOR 90 tuli Suomessa saataville 17.7.2023. HONOR 90:n 8+256 gigatavun mallin suositushinta on 549 euroa ja 12+512 gigatavun mallin 599 euroa.Aluksi laitetta myydään kuitenkin merkittävällä alennuksella, sillä Elisa otti heti alkuun hinnasta pois 200 euroa . Tarjouksen kestoa ei ole mainittu.Alennuksen myötä HONOR 90:ä on helppo suositella. Laitteessa on 6,7-tuumainen nelikaarevaa näyttö, joka tukee 2664 x 1200 -resoluutiota, 100 % DCI-P3-väriavaruutta ja 1,07 miljardia väriä. Virkistystaajuus on 120 hertsiä ja kirkkaus jopa 1600 nitiä.Takana on 200 megapikselin pääkamera ja sisällä on Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition -piirisarja sekä 5000 mAh akku 66 watin latauksella.Laite pohjautuu Android 13 -versioon, jonka päällä toimii HONOR MagicOS 7.1. HONOR lupaa laitteelle kaksi suurempaa päivitystä (Android 14 ja Android 15) sekä kolmen vuoden ajan tietoturvapäivityksiä. Galaxy A54 on suhteellisen varma ja helppo valinta.Se julkaistiin keväällä 2023 ja laite saapui myyntiin 499 eurolla, mutta kesällä tätä puhelinta saa jo 399 eurolla tai jopa tuon alle Etenkin alennetulla hinnalla kyseessä on erittäin hyvä laite. Siinä on kirkas 6,4-tuumainen Super AMOLED-näyttö Full HD+ -tarkkuudella ja 120 hertsin virkistystaajuudella. Sisällä on 5000 mAh akku, josta riittää vuorokauden tarpeisiin hyvin virtaa.Kuvaaminen onnistuu mainiosti 50 megapikselin pääkameralla, joka on optisesti vakautettu. Laitteen heikkous on suorituskyky, jonka myötä etenkin raskaammassa käytössä puhelin hidastelee jonkin verran.Hyvänä plussana voidaan mainita pitkä päivitystuki. Laitteessa on nyt Android 13 -versioon pohjautuva käyttöjärjestelmä, mutta laitteelle luvataan jopa neljän sukupolven käyttöjärjestelmän päivitykset ja viiden vuoden tietoturvapäivitykset.on saanut Suomessa vahvan jalansijan erityisesti alle 500 euron laitteissa, sillä nämä tarjoavat erittäin hyvin vastinetta rahoille. OnePlussan paras vaihtoehto tässä hintaluokassa on vuoden 2023 heinäkuussa julkaistu, joka maksaa 8+128 gigatavun version osalta 449 euroa Nord 3:ssa on mainio 6,74 tuuman kirkkas AMOLED -näyttö, laadukas Sony IMX890 50 megapikselin pääkamera, MediaTek Dimensity 9000 -piirisarja ja 5000 mAh nopealla 80 watin latauksella. OnePlus myös paransi päivityslupaustaan tänä vuonna, sillä Nord 3 saa kolme suurta päivitystä Android 16 -versioon asti ja neljän vuoden ajan tietoturvapäivityksiä.puhelimia ei juurikaan Suomessa ole myyty, mutta viime aikoina ne ovat yleistyneet. Googlen valikoimasta etenkinon yleistynyt Suomessa.Kyseessä on keskitason mallista, joka tarjoaa tässä hintaluokassa markkinoiden parhaan kameran valokuvaamiseen. Laitteen muita ominaisuuksia ovat 6,1 tuuman OLED -näyttö, Google Tensor -piiri, 6 gigatavua RAM-muistia, 128 gigatavua tallennustilaa ja 4410 mAh akku.Pixel-laitteiden käytettävyys on myös parantunut viime aikoina Suomessa, sillä nykyään Pixel-puhelimet tukevat 5G-yhteyksiä Suomessa Pixel 6a:n hinta pyörii noin 449 eurossa , mutta laitteen hinta on jo pariin otteeseen pudonnut alle 300 euroon. Jos puhelimen ostolla ei ole kiirettä, kannattaa seurata tämän laitteen hintakehitystä ja ostaa se mahdollisimman alhaisella hinnalla.Katso myös muut hintaluokat: