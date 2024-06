Arvostelussa Honor Magic V2 - Taittuvanäyttöinen Honor ihastuttaa rakenteellaan ja hintakin alkaa olemaan jo kohdillaan

Honor Magic V2 arvostelu: Näppärä laite nyt kun hinta on kohdallaan

Samsung on muutaman vuoden ajan saanut olla suhteellisen rauhassa taittuvanäyttöisten, etenkin kirjan tavoin aukeavien, puhelinten kanssa. Mutta hiljalleen muilta valmistajilta on alkanut valua Suomen kauppoihin myyntiin vaihtoehtoista laitetta. Näistä vaihtoehdoista aiemmin Puhelinvertailussa on testailtu Samsungin laitteita ja OnePlussan Openia. Nyt vuoronsa saa HONORin laite. Kyseessä on Honor Magic V2, joka eroaa kilpailevista vaihtoehdoista etenkin yhdellä tavalla, mutta toisaalla laite antaa etumatkaa kilpaileville koneille. Honor Magic V2 tekniset tiedot Päänäyttö

7,92 tuumaa, 9.78:9, OLED, 120 Hz, 2344x2156 pikseliä, 1600 nitin huippukirkkaus

Etunäyttö

6,43 tuumaa, 20:9, OLED,

120 Hz, 2376x1060 pikseliä, 2500 nitin huippukirkkaus

156,7 x 145,4 x 4,7 mm

Mitat suljettuna

156,7 x 74,0 x 9,9 mm

Paino

231 grammaa

Suoritin

Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740

RAM

16 gigatavua

Tallennustila

512 gigatavua

(ei muistikorttipaikkaa)

5000 mAh, pii-hiili

Lataus

66W SuperCharge (11V/6A; 10V/4A; 5V/2A),

laturia ei toimiteta pakkauksessa

50 MP laajakulma (f/1.9, OIS);

50MP ultralaajakuvakamera (f/2.0);

20MP telekamera (f/2.4, OIS);

4K 60fps

16 MP (f/2.2); 4K 30fps

Etunäytön kamera

4K 60 fps

Käyttöjärjestelmä

Android 14 + Magic OS 8

(päivityslupaus 4+5 vuotta)

USB-C USB 3.1 Gen1,

5G, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wifi 7),

Bluetooth 5.3, NFC, GPS

Sormenjälkilukija kyljessä,

stereokaiuttimet, infrapunakaukosäädin,

2x Nano-SIM

Musta tekonahkaisella takapinnalla

Suositushinta

1999 euroa (katso tämänhetkinen hinta täältä) On se ohut Vaikka laitetta on nyt tullut käytetty enemmän tai vähemmän muutaman kuukauden ajan, yksi asia siinä osaa edelleenkin ihmetyttää. Paksuus - tai se kuinka se ei ole kovin paksu. HONOR onnistui tekemään Magic V2:sta ohuen, sillä se on vain 9,9 millimetriä kokoontaitettuna ja 4,7 millimetriä avattuna. Painokin pysyy kohtuullisessa 231 grammassa.

Yksinään lukemat eivät välttämättä kerro juuri mitään, joten on hyvä antaa vertailukohteita. Samsungin uusin kirjan tavoin avautuva taittuvanäyttöinen Galaxy Z Fold5 on taitettuna 13,4 millimetriä ja 6,1 millimetriä. Painoa tällä laitteella on 253 grammaa. Muista laitteista esimerkiksi Galaxy S24 Ultran paksuus on 8,6 millimetriä ja OnePlus 12:n 9,2 millimetriä. Magic V2 on siis selvästi Samsungin taittuvaa ohuempi ja vain vähän paksumpi kuin OnePlussan tavallinen puhelin. Myös OnePlussalta löytyy taittuvanäyttöinen, jonka paksuus on kiinni ollessaan 11,7 millimetriä ja avattuna 5,8 millimetriä. Erot voivat kuulostaa pieniltä, mutta pienilläkin eroilla on suurta vaikutusta. Näin ollen HONOR on muita valmistajia edellä, mitä tulee muotoiluun.

Käytännössä ohuuden ja painon huomaa, sillä ne vaikuttavat laitteen käsittelyyn. Magic V2:sta on miellyttävä pidellä yhdessä kädessä pitkiäkin aikoja. Kokoontaittetunakin laitteen käsittely on mukavaa ja konetta on helppo operoida, sillä se istuu hyvin kädessä. Ohuus on saavutettu muun muassa kaksois-pii-hiili-akulla, joka on erittäin ohut. Akku on kuitenkin kapasiteetiltaan 5000 mAh, joten puhelimen kanssa pärjää hyvin vuorokauden. Langallisesti tuettuna on 66 watin lataus, mutta langaton lataus puhelimesta uupuu. Plussaa täytyy antaa myös nahkaisesta takapinnasta, joka on miellyttävämpi ja erilaisempi tavalliseen lasiin verratessa. Kätevät näytöt Magic V2 loistaa näyttöjen suhteen. Päänäyttö, eli se taittuvaa mallia oleva, on kooltaan 7,92 tuumaa. Käytössä on OLED-tekniikka, 120 hertsin virkistystaajuus ja kirkkaus yltää 1600 nitiin. Ulkonäyttö 6,43-tuumainen. Myös tässä käytetään OLED-tekniikkaa ja 120 hertsin virkistystaajuutta. Kirkkaus yltää jopa 2500 nitiin. Näytön päälle on asennettu näytönsuoja.

Magic V2:n ulkonäytössä käytetään 20:9 -kuvasuhdetta eli käytännössä se vastaa tavallisen puhelimen näyttöä. Jo aiemmin mainittu alle 10 millimetrin paksuus laitteen ollessa kiinni tarkoittaa, että Magic V2:sta on miellyttävä käyttää niin sanotusti tavallisena puhelimena. Magic V2 siis sopii mainiosti käteen ollessaan kiinni. Samsungin Galaxy Z Fold5:n näyttö on pitkulainen ja muutenkin puhelin on paksumpi eli sen käyttäminen ei ole niin mukavaa. Taittuvaa sorttia oleva näyttö on mainio. HONOR on onnistunut mainiosti taitoksen kanssa, sillä sitä ei juuri huomaa sormella. Toki silmällä taitoskohdan huomaa, kun sitä riittävästi etsii, mutta se ei oikeastaan käyttöä haittaa. Taitoksen osalta HONOR on ainakin Samsungia edellä. Taitoksen mahdollistavan saranan luvataan kestävän yli 400 000 taittoa.

Pienen miinuksen annan päänäytöstä sen osalta, että etukameran reikä on jonkin verran häiritsevä. Samsungin laitteessa se on piilotettu näytön alle, joten videoita katsellessa ja pelatessa on käytettävissä koko näytön pinta-ala ilman häiritsevää mustaa reikää. Pidemmässä käytössä vastaan on tullut pienimuotoinen naksutus näytössä ja saranassa, kun laitetta laittaa kiinni ja auki. Käyttöön se ei kuitenkaan vaikuta tai muihinkaan toimintoihin. Kamerat hyvää, mutta ei parhaimmistoa Yhteensä kameroita on viisi kappaletta: Kolme takana, yksi päänäytössä ja yksi ulkonäytössä. Mitään kovin erikoista kamerajärjestelmässä ei ole, mutta se on erittäin kelvollinen. Ehkäpä telekamera voisi olla parempi, sillä sen tarkennuksen ja laadun kanssa itsellä tuntuu olevan eniten moitittavaa. Muuten itsellä on hyvin vähän sanottavaa kameroista. Kokonaisuutena voisi sanoa, että kuvauksessa kamerat toimivat hyvin, mutta tällä rahalla ei saa parasta mahdollista järjestelmää. Videon laatu on hyvää 4K-tasolla ja kuvattaessa voi vaihtaa eri kameroiden välillä. Tarjolla on esimerkiksi erillinen Elokuva-kuvaustila, jossa saa käyttöönsä Log-tilan parempaa jälkikäsittelyä ajatellen. Jostain syystä kerrallaan saa kuvattua vain 15 minuuttia videota. Alla Honor Magic V2:lla otettuja esimerkkikuvia. Saat kuvien alkuperäisversion auki napsauttamalla sitä - huomaathan, että isot kuvat ovat varsin raskaita ladattavia.

Ohjelmisto paranee hiljalleen Vielä alkuvuodesta Magic V2 perustui Android 13 -versioon, jonka päällä pyöri Magic OS 7.2. Kevään mittaan ainakin testilaitteelle puskettiin Android 14 -versioon perustuva Magic OS 8.0 -versio. Ohjelmisto on siis parantunut hiljalleen, mutta edelleen HONORilla tuntuu olevan ongelmia ohjelmistokehityksen nopeuden suhteen. Päivityslupaus on kuitenkin hyvä, sillä laitteelle luvataan neljä suurta päivitystä (tai kolme Android 14 -version jälkeen) ja viisi vuotta tietoturvaa. Iso näyttö on esimerkiksi moniajossa eli niin sanotussa multitaskaamisessa hyödyllinen, sillä esimerkiksi kahta sovellusta voi käyttää vierekkäin. HONOR ei kuitenkaan ole toteuttanut ohjelmistoon mitään kovinkaan erityistä. Esimerkiksi Samsungin Galaxy Z Fold5 -puhelimessa alareunassa näkyy jatkuvasti tehtäväpalkki, johon voi kiinnittää sovelluksia nopeaa vaihtamista varten. Vastaavaa ei HONORin laitteessa ole. Toki asiaan auttaa hieman sivulta aukea sivupalkki, jonne voi kiinnittää haluamansa sovellukset nopeaa käyttöä varten - tai ne sovellukset, jotka sinne saa kiinnitettyä. Joitakin sovelluksia, kuten Google Walletia, ei saa palkkiin lisättyä. Ison taittuvanäyttöisen puhelimen eduista on se, että halutessaan sovellusta voi käyttää isolla näytöllä, mutta siirtyä sitten käyttämään samaa sovellusta pienemmälle etunäytölle. Tämä toimii teoriassa hyvin Magic V2:lla, ja asetuksista löytyy vaihtoehto, joka pitää ulkonäytön päällä, kun puhelimen taittaa kiinni. Magic V2:n kohdalla kuitenkin tuntuu siltä, että tämä aiheuttaa ongelmia, ja puhelin kehottaa todella usein käynnistämään sovelluksen kokonaan uusiksi, jotta se toimii oikein pienellä näytöllä, kun sitä on ensiksi käytetty isolla näytöllä.

Lisäksi omalla kohdalla on tullut vastaan useita kertoja tilanne, jossa puhelin käytännössä jäätyy täysin muutamaksi sekunniksi kun ulkonäytöllä yrittää käynnistää jotakin sovellusta. Käyttöliittymän aloitusnäyttöä ei myöskään voi erikseen mukauttaa isolle näytölle ja pienemmälle ulkonäytölle eli kuvakkeet näkyvät samalla tavalla kummallakin näytöllä. Miinusta täytyy antaa myös käyttöjärjestelmän tavasta rajoittaa oletuksena useiden sovellusten toimintaa taustalla. Esimerkiksi itsellä jäi aluksi Telegramin viestit tulematta, kun sovellus ei toiminut taustalla. Toimintaa saa onneksi mukautettua asetuksista. Käyttöjärjestelmä lähettelee myös ärsyttävästi ja melko usein ilmoituksia, kuinka jokin sovellus kuluttaa akkua taustalla ja sen toiminta tulisi lopettaa. Todellisuudessa mitään tällaista - ainakaan merkittävää - virrankulutusta ei taustalla tapahdu. Useiden puhelinten käyttöliittymissä on ollut arkipäivää mahdollisuus avata ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alkunäytössä mistä kohtaa tahansa alaspäin. Tällainen ominaisuus saapui HONORin käyttöliittymään vasta Magic OS 8.0:n myötä eli nyt ilmoitus- ja ohjauskeskuksen saa helposti käyttöön, kunhan asetuksen laittaa päälle. Tämä helpottaa selvästi ison laitteen käyttöä. Magic OS 8 tuo myös muitakin uudistuksia. Esimerkiksi aloitusnäytöllä joistakin yksittäisistä sovelluskuvakkeista voi tehdä suurempi kansioita, jolloin näkyville tulee sovelluksen sisältämät pikatoiminnot ja etukameran ympärille on toteutettu Applen Dynamic Island -toimintoa muistuttava Magic-kapseli eli tietyt sovellukset näyttävät etukameran reiän ympärillä tietoja pillerin muodossa. Yksi iso asia uudessa versiossa on Magic-portaali. Tämän avulla tekstiä ja kuvia voi helposti jakaa muihin palveluihin. Esimerkiksi kuvaa pidetään hetken pohjassa ja se raahataan puhelimen sivulle, joka aktivoi Magic-portaalin. Ohjelmisto siis paranee hiljalleen, mutta edelleen mielestäni HONOR on pahasti takamatkalla kilpailijoihin nähden.

Suorituskyvyssä ei ole moitittavaa Suorituskyvyssä luotetaan Qualcommin Snapdragon 8 Gen 2 -piiriin. Vuodelle 2024 löytyy jo tehokkaampi piiri, Snapdragon 8 Gen 3, mutta käytännön tasolla suorituskyky on niin hyvää, että mitään merkittävää eroa ei pysty sanomaan. Raskaammassa pelaamisessa laitteen takaosa selvästi lämpenee, mutta mitään häiritsevää se ei ole. RAM-muistia on laitettu runsaasti 16 gigatavun edestä ja sisäistä tallennustilaa on mukavat 512 gigatavua, joten kokonaisuudessa suorituskyvyssä ei ole moitittavaa Magic V2:n kohdalla. Akunkesto on perinteinen vuorokausi. Puhelin ladataan täyteen langallisesti ja langatonta latausta se ei tue. Kestävyys kohdallaan Magic V2 on viihtynyt nyt käytössäni useamman kuukauden ajan. Välillä laitetta on käytetty aktiivisesti ja välillä se on lähinnä kerännyt pölyä päälleen hyllyssä. Monille saattaa herätä kysymyksiä taittuvanäyttöisen laitteen kestävyydestä, mutta itsellä ei ainakaan mitään huomautettavaa ole ilmestynyt. Näyttöihin ei ole tullut naarmuja, eikä laitteeseen muutenkaan ole ilmaantunut käytönjälkiä. En ole pudottanut laitetta kertaakaan kovalle alustalle, ja laitetta on käytetty koko ajan ilman suojakuoria. Laite ei ole saanut virallista IP-luokitusta eli veden- tai pölynkestävyyttä sille ei ole taattu. Samsungin laitteessa on virallisesti IPX8-luokitus eli se kestää vettä. Yhteenveto

On hienoa, että taittuvanäyttöisten puhelinten markkinoille on nyt tullut erilaisia vaihtoehtoja, vaikkakin melko pienissä määrissä tällaisten puhelinten myyntimäärät taitavat edelleen olla. Yksi osasyy myyntiin on hinta, joka näissä laitteissa on korkeampi perinteisiin laitteisiin verratessa. Hinnalla HONOR ei lähtenyt haastamaan Samsungia ja OnePlussaa, sillä Magic V2:n hintalapussa lukee silmät kosteuttavat 1999 euroa. Mutta hinta on toki tullut jo massiivisesti alaspäin, sillä heti alkuun laitetta myytiin 1499 eurolla ja nyt laitetta myydään "enää" 1299 eurolla. Tuo hinta on jo sen verran hyvä, että mielenkiinto Magic V2:sta kohtaan paranee ja se alkaa olla jo kelpo hankinta, mikäli edes vähänkään taittuvat laitteet kiinnostavat. Magic V2:n selkein heikkous on kuitenkin sen ohjelmisto, jossa HONORilla on varaa parantaa runsaasti, vaikkakin osittain se on kuukausien aikana parantunut. Voittavaa laitteessa on rakenne ja ohut muotoilu. Magic V2:sta on mukana pidellä kädessä tai käsissä pidempiäkin aikoja. Plussat Rakenne

Ohut muotoilu

Näytöt

Suorituskyky

Päivitystuki hyvä Miinukset Ohjelmisto laahaa jäljessä

Ei IP-luokitusta

Ei langatonta latausta