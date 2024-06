Samsung julkaisi Galaxy Watch FE -älykellon - 219 euron hinnalla sitä ei kannata ostaa

"Pyrimme Samsungilla tuomaan terveys- ja treenitoiminnot mahdollisimman monen käyttäjän saataville, jotta he voisivat parantaa päivittäistä hyvinvointiaan ja saavuttaa tavoitteensa. On hienoa voida lisätä uusi Galaxy Watch FE puettavien laitteiden valikoimaamme, sillä sen avulla yhä useammat ihmiset voivat saada henkilökohtaisia ja motivoivia terveystietoja", Samsung Suomen maajohtaja Mika Engblom toteaa.

julkaisi virallisesti huhutun-älykellon, joka on suunniteltu tuomaan Samsungin kehittynyt ja kokonaisvaltainen hyvinvointikokemus entistä useammille käyttäjille.Galaxy Watch FE käytännössä sisältää aiempien Galaxy Watch -älykellojen ominaisuuksia.





Galaxy Watch FE on saatavilla 40 mm:n koossa. Uutuuden kolme värivaihtoehtoa ovat musta (Black), ruusukulta (Pink Gold) ja hopea (Silver).



1,2-tuumaisen Super AMOLED-näytön päällä on safiirikristallilasi suojaamassa naarmuuntumiselta. Itse kello on alumiinia. Kellossa on IP68-, 5 ATM- ja MIL-STD-810H-luokitukset veden- ja pölynkestävyydelle.



Suorituskyvystä vastaa Exynos W920 -piiri, joka on tuttu Watch4- ja Watch5-sarjan kelloista. Watch6:ssa on Exynos W930 -piiri.Muistia Watch FE:ssä on 1,5 gigatavua ja tallennustilaa 16 gigatavua. Kellossa on 247 mAh:n akku, ja kello tukee langatonta latausta. Kellossa on muista malleista tuttu BioActive-sensori . Laitteella voi seurata sykettä, unta, verenpainetta, EKG:tä ja kehonkoostumusta. Tuttuja ominaisuuksia muista Galaxy Watch -älykelloista.Ohjelmistona toimii Wear OS, jonka päällä on One UI 5 Watch -käyttöliittymä. Kellossa on myös Bluetooth 5.3, Wifi, NFC ja sateliittipaikannukset.Galaxy Watch FE on saatavilla Suomessa 17. kesäkuuta alkaen. Laitteen suositushinnaksi on lätkäisty 219 euroa.Hinta on melkoisen korkea ja itse en tällä hinnalla tätä mallia suosittele, sillä Samsungin aiempien mallien hinnat ovat jo laskeneet selvästi.Esimerkiksi 40 millimetrin Galaxy Watch 4:n saa tällä hetkellä vain 99 eurolla . Myös muiden mallien hinnat ovat alle 200 euroa jo tässä vaiheessa. Esimerkiksi 40 millimetrin Galaxy Watch 6:n saa 199 eurolla