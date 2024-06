Tuore OnePlus Nord CE 4 Lite heti 50 - 100 euron alessa

julkisti tänään Nord CE 4 Lite -puhelinmallin eli seuraajan suositulle Nord CE 3 Litelle. Uusikin malli todennäköisesti nousee myydyimpien puhelimien listalle.Asiaa edesauttaa se, että laite on heti päätynyt merkittävään alennukseen.Elisa on ottanut 329 euron suositushinnasta heti satasen pois eli hinnaksi jää 229 euroa. Kyseessä on Elisan asiakasetuhinta, ja se näkyy puhelimen tuotesivulla , kun on kirjautuneena sisään.Muista myyjistä ainakin Gigantilta löytyy alennusta. Gigantin alennusta voi hyödyntää Gigantti Klubin jäsenet, jotka saavat Nord CE 4 Liten 279 eurolla eli 50 euron alennuksella.Nord CE 4 Lite on nyt ennakkomyynnissä ja se tulee saataville 1. heinäkuuta.

Alennetulla hinnalla Nord CE 4 Lite on heti huomattavasti mielenkiintoisempi vaihtoehto. Toisaalta edeltäjää eli Nord CE 3 Litea saa 149 eurolla ja paremmilla ominaisuuksilla varustettua Nord 3:sta saa 299 eurolla Tarkemmat tiedot Nord CE 4 Litestä näet täältä . Arvostelua on luvassa myöhemmin.