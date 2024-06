OnePlussan uusin edullisin malli sisältää nyt AMOLED-näytön, isomman akun nopeammalla latauksella ja optisella kuvanvakaimella varustetun pääkameran

Suomessa suositun-sarjan alin malli on saanut uuden version. Kyseessä on siis Nord CE 4 Litestä.Nord CE 4 Lite toimii suorana seuraajana hieman yli vuosi sitten julkaistulle Nord CE 3 Litelle . Uuteen malliin on tuotu muutamia keskeisiä uudistuksia.Etupuolella on nyt AMOLED-tekniikkaan perustuva 6,67-tuumainen näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella, kun edeltäjässä on LCD-näyttö. AMOLEDia pidetään yleisesti parempana vaihtoehtona. Aqua Touch -tekniikan ansiosta voit käyttää näyttöä myös märillä käsillä tai sateella.Näytön kirkkaus on normaalisti 600 nitiä, korkean kirkkauden tilassa 1200 nitiä ja pistemäinen maksimikirkkaus yltää 2100 nitiin.

Näytön parina on OnePlussan mukaan todella tehokkaat stereokaiuttimet ja ääntä voi edelleen kuunnella myös 3,5 millimetrin liitännän kautta kuulokkeilla.Uuden Liten pitäisi myös kestää käyttöä pidempään, sillä sisällä on hieman suurempi 5110 mAh akku. OnePlussan mukaan yhdellä latauksella se tarjoaa jopa 50 tuntia sekalaisessa käytössä.Myös lataus on aiempaa parempi, sillä akku tukee jopa 80 watin SuperVOOC-latausta, jolla laitteen saa tyhjästä täyteen vain 50 minuutissa. Tarjolla on myös 5 watin käänteinen lataus esimerkiksi kuulokkeiden lataamista varten.Pääkamerana toimii nyt 50 megapikselin Sony LYT-600 -sensori, joka on varustettu optisella kuvanvakaimella parempien kuvien saavuttamiseksi. Edeltäjässä ei optista kuvanvakainta ole. Laitteessa on myös 2 megapikselin mustavalkokamera ja edessä 16 megapikselin kamera. Videokuvaus rajoittuu Full HD 30 fps:n tasolle.Suorituskykyyn ei ole tullut muutosta, sillä käytössä on edelleen Snapdragon 695 -piirisarja. RAM-muistia on 8 gigatavua, mutta sisäinen tallennustila on kasvanut 256 gigatavuun.191 gramman painoinen laite on valmistettu enimmäkseen muovista ja se on saanut IP54-luokituksen. Laitteessa on Android 14 -käyttöjärjestelmäversio. OnePlus lupaa päivityksenä kaksi suurta Android-versiota ja kolmen vuoden ajan tietoturvapäivityksiä.Nord CE 4 Liten hinta on 329 euroa. Ennakkomyynti alkaa heti ja laite saapuu kauppoihin 1. heinäkuuta.OnePlussan uutuus todennäköisesti nousee suosituksi edeltäjän tapaan, mutta ei välttämättä ihan heti.329 euroa on tässä vaiheessa liikaa, sillä esimerkiksi paria pykälää parempaa Nord 3 -mallia saa Suomessa tällä hetkellä 299 eurolla . Edeltäjää, eli Nord CE 3 Liteä, puolestaan saa vain 149 eurolla Nord CE 4 Lite on parhaillaan Puhelinvertailun testissä, ja tarkemmat arviot ovat luvassa myöhemmin.Sitä ennen kannattaa lukaista läpi Nord CE 3 Lite arvostelu ja Nord 3:n testiartikkeli