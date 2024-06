Motorola julkaisi Googlen Paikanna laite -verkostoa tukevan pienen paikantimen

Google toi hiljattain käyttöön Paikanna laite -verkostonsa , jonka avulla Android-laitteella voi etsiä muita laitteita. Tähän verkostoon Motorola on nyt julkaissut pienikokoisen, Applen AirTagia muistuttavan paikantimen.Moto tag on pieni läpyskä, joka on saanut IP67-luokituksen. Se voidaan kiinnittää vaikkapa reppuun tai matkalaukkuun, jolloin Android-laitteella sen voi helposti ja tarkasti paikantaa Ultra Wideband -teknologian avulla. Android-puhelimet osaavat myös ilmoittaa, mikäli tuntematon Moto tag -laite kulkee käyttäjän mukana.Laite toimii CR2032-paristolla, josta virtaa riittää vuodeksi. Pariston voi helposti vaihtaa.Yksi Moto tag maksaa 39 euroa ja neljän paketti 139 euroa. Laite tulee saataville heinäkuun lopulla.