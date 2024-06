Motorolan taittuvanäyttöisessä Razr 50 Ultra -puhelimessa on 4 tuuman ulkonäyttö

esitteli tämän vuoden razr-mallistonsa, joka sisältää razr 50- ja razr 50 ultra-mallit. Ne toimivat seuraajina viime vuoden razr 40- ja razr 40 ultra-malleille.Laitteet ovat saatavilla heti. Ensimmäisen mallin suositushinta on 899 euroa ja jälkimmäisen 1199 euroa.Paremmassa ultra-mallissa on nyt 4,0-tuumainen kansinäyttö, kun tavallisessa razr 50:ssä on 3,6-tuumainen näyttö.Kansinäytöllä voi hyödyntää esimerkiksi Google Gemini -sovellusta , Google Kuvat -sovellusta, Spotifyn hallintapaneelia tai oikeastaan mitä tahansa sovellusta. Puhelimen hankkivat saavat Gemini-tekoälyn maksullisen version käyttönsä kolmeksi kuukaudeksi ilmaiseksi.Kummassakin mallissa on taittuva AMOLED-näyttö, joka on kooltaan 6,9-tuumainen ja yltää 3000 nitin huippukirkkautteen. Paremmassa mallissa on 165 hertsin virkistystaajuus, kun tavallisessa mallissa jäädään 120 hertsiin. Myös ulkonäyttö on ultrassa nopeampi.

Ultrassa on käytössä Snapdragon 8s Gen 3 -piiri ja razr 50:ssä on MediaTek Dimensity 7300X.Myös muualla on eroja. Ultrassa on kaksi 50 megapikselin kameraa takana: pääkamera ja 2x optisen zoomin telekamera. Tavallisessa mallissa on 50 megapikselin pääkamera ja 13 megapikselin ultralaajakulma.Ultran sisällä on 4000 mAh akku, joka tukee 45 watin langallista latausta ja 15 watin langallista latausta. Razr 50:lle virtaa antaa 4200 mAh akku, joka tukee 30 watin langallista latausta ja 15 watin langatonta latausta. Ultran mukana tulee 68 watin laturi ja tavallisen mallin mukana 33 watin laturi.Laitteiden kansinäyttöä suojaa Corning Gorilla Glass Victus -lasi ja laitteet kestävät vettä IPX8-luokituksen mukaisesti.Uudet taittuvanäyttöiset laitteet käyttävät Android 14-käyttöjärjestelmää, jolle luvataan 3 suurta Android-päivitystä ja neljän vuoden ajan tietoturvapäivityksiä.Lisäksi puhelinten osalta Motorola julkaisi moto g85 -mallin. Sen hinta on 349 euroa.Tässä keskihintaluokan laitteessa on kaareva 6,7-tuumainen OLED-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella ja jopa 1600 nitin kirkkaudella. Full HD+ -näyttöä suojaa Gorilla Glass 5 -lasi.Laitteessa on myös optisesti vakautettu 50 megapikselin Sony Lytia 600 -sensori pääkamerassa, Snapdragon 6s Gen 3 -piiri, 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa ja 5000 mAh akku.Laitteelle luvataan vain yksi suurempi Android-versio päivityksenä ja kolmen vuoden ajan tietoturvapäivityksiä.Puhelinten lisäksi Motorola esitteli Moto tag -paikantimen Googlen Paikanna laite -verkostoon.