Kehuttu Nothing Phone (2) on nyt halvempi kuin koskaan

Kännykkämaailmaan syntyy nykyisin enää todella harvoin uusia, laajempaa yleisöä tavoittavia valmistajia. Mutta Briteistä käsin toimivaon yksi merkittävä poikkeus tähän sääntöön.Nothing on valinnut puhelintensa julkaisussa hyvin "applemaisen" taktiikan ja yhtiö onkin julkaissut historiansa aikana vain kolme puhelinta.Ensimmäinen malleista, Nothing Phone (1) näki päivänvalon kesällä 2022 ja seuraava malli, Nothing Phone (2) vuoden 2023 kesällä. Ensimmäinen hieman halvempi puhelin nähtiin tämän vuoden keväällä, kun Nothing Phone (2a) julkistettiin.Mutta yhtiön tuorein "lippulaivamalli" on siis edelleen. Ja nyt puhelin irtoaa omaksi halvemmalla kuin koskaan aiemmin.Puhelin maksoi julkaisuhetkellään 729 euroa ja hintalappu on pikkuhiljaa laskenut tasaisesti alemmas - mutta ei koskaan aiemmin näin alas kuin nyt, sillä puhelin irtoaa nyt omaksi 499 eurolla Vielä viime viikolla puhelinta sai halvimmillaan uutena 550 eurolla, joten alas on tultu viidenkympin verran.Tarjous löytyy täältä:Tarjouksessa oleva malli on siis 8 gigatavun käyttömuistilla ja 256 gigatavun tallennustilalla varustettu versio puhelimesta. Nothing Phone (2) järjestelmäpiirinä toimii Snapdragon 8+ gen 1 ja se tulee saamaan vielä kaksi suurta Android-päivitystä nykyisen Android 14 jälkeen.Puhelinta on kehuttu erittäin paljon ja se on kiivennyt useaan kertaan myös Suomen myydyimpien kännykkämallien listoille viimeisen vuoden aikana.