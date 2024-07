Yksi maailman arvostetuimmista kouluista aikoo kerätä teinien älypuhelimet pois ja antaa tilalle halvat Nokian perusluurit

Yksi maailman arvostetuimmista kouluista, brittiläinenon ottamassa tiukan linjan älypuhelinten käyttöön.Eton College on sisäoppilaitos, jonka ovat käyneet useat brittien valtaapitävät: ministerit, kuninkaalliset ja liikemiehet. Koulu on tarkoitettu 13-18 -vuotiaille pojille.Koulu suunnittelee ottavansa kaikilta ensimmäisen vuoden opiskelijoilta, eli 13-vuotiailta, koulun alkamisen yhteydessä pois heidän älypuhelimensa.Tilalle on tarkoitus antaa Nokian valmistamat peruspuhelimet, joihin ei voi asentaa lainkaan sovelluksia, mutta joilla voidaan kuitenkin lähettää tekstiviestejä ja soittaa tavallisia puheluita. Nettiliittymää opiskelijoiden puhelimissa ei ole lainkaan.Aivan ilman älylaitteita ei kuitenkaan tarvitse olla, sillä peruskännykän lisäksi koulu antaa opiskelijoiden käyttöön myös iPadit, joita käytetään opiskeluun. Koulu ilmeisesti rajoittaa vahvasti sivustoja, joilla iPadilla voidaan käydä sekä sovelluksia, joita niihin voidaan asentaa.

Toisen vuoden opiskelijat voivat käyttää jo älypuhelimia, mutta niihinkin asennetaan koulun vaatimat rajoitukset.