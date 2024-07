Samsungin Galaxy Watch Ultra tuo vaihtoehdon urheilukelloille

julkaisi Unpacked -tilaisuudessaan puhelinten lisäksi uudet älykellot. Uusia kelloja ovat Galaxy Watch7 -mallit sekä täysin uusi Galaxy Watch Ultra.Galaxy Watch7 jatkaa tutulla linjalla. Se on muotoilultaan pyöreä ja kyljessä on pari painiketta. Watch6 Classicissa nähtyä pyöritettävää kehystä ei ole tarjolla. Watch7:sta löytyy kaksi kokoa: 40 ja 44 millimetriä.Watch7 on saanut pari merkittävää uudistusta.Suorituskyvystä vastaa uusi 3 nanometrin Exynos W1000 -piiri, jonka parina on 2 gigatavua RAMia ja 32 gigatavua tallennustilaa. Pikaisella kokeilulla Wear OS 5 -käyttöjärjestelmään perustuva One UI 6 Watch -käyttöliittymä toimi rivakasti.Kellon pohjassa on nyt toisen sukupolven Samsung BioActive -sensori mittaamassa sykettä ja muita toimintoja. Se on Samsungin mukaan aiempaa tarkempi mittauksessa. Uuden sensorin avulla voi Samsungin kellolla ensimmäistä kertaa seurata kehittyneitä glykaation lopputuotteita (advanced glycation end-product, AGE) suoraan ranteesta AGEs Index -toiminnon avulla.

AGE:t, joihin ruokavalio ja elämäntapa vaikuttavat voimakkaasti, heijastavat yleistä biologista ikääntymisprosessia ja antavat viitteitä metabolisesta hyvinvoinnista, Samsung kertoo.Lisäksi Watch7 -kelloissa paikannus toimii kahdella taajuudella, joka parantaa GPS:än tarkkuutta.Galaxy Watch Ultra on suunnattu urheilijoille, ja se haastaa esimerkiksi Garminin vaihtoehdot.Kellossa on edelleen pyöreä näyttö, mutta runko on neliömäinen. Näin se tarjoaa parempaa suojausta. Kello on saanut 10 ATM -luokituksen vedenkestävyydelle sekä IP68-luokituksen. Näytön kirkkaus yltää jopa 3000 nitiin ja yöllä näyttö muuttuu punaiseksi tarjoamaan parempaa luettavuutta pimeällä.Kellon kyljessä on kolme painiketta, kun esimerkiksi Watch 7:ssa on kaksi. Uusi, kolmas painike avaa nopeasti valitun toiminnon. Tarjolla on myös korkeaa ääntä soittava hätäsireeni.Ultralla voi esimerkiksi seurata triathlonia uudella Multi-sports-laatalla ja pyöräilijöille suunnattu FTP-toiminto mittaa maksimipyöräilytehon vain 4 minuutissa.Galaxy Watch 7:n hinnat alkavat 319 eurosta 40 mm:n mallin osalta ja 349 eurosta 44 mm:n mallin kohdalla. Ultran saa itselleen 699 eurolla.