Joko vihdoin..? Android 15 tekee puhelimestasi myös tietokoneen - johto kiinni ja kännykkä muuttuu työpöytänäytöksi

Jo vuosituhannen alussa nähtiin ja aavisteltiin tulevaisuutta, jossa meillä kaikilla olisi vain yksi laite. Kirjoittelin vuonna 2000 muinaiseen, jo kuopattuun teknologiajätin blogiin visioita, joita pystyi aavistelemaan ensimmäisten tehokkaiden PDA-laitteiden saapuessa markkinoille.Tänä päivänä useimmimpien ihmisten laskentateholtaan ja graafisilta suorituskyvyiltään tehokkain tietokone löytyy taskusta, kännykän muodossa. Nykyaikainen, yli 500 euroa maksava kännykkä pyyhkii todennäköisesti lattiaa useimmilla markettien kannettavilla tietokoneilla - mennen tullen.Joten päättelyketju on selvä:Viimeisen 25 vuoden aikana temppua on koetettu monesti: Samsungilla on oma DeX-ratkaisunsa, Microsoftin suuri visio Windows Phonessa oli sekin samankaltainen. Ja jokainen Android itse asiassa osaa käyttää sopivan johdon avulla hiirtä, ulkoista näppäimistöä - ja ulkoista näyttöäkin.Mutta se iso ongelma on aina ollut siinä, että kaikki ratkaisut ovat lähinnä teknisiä demoja, eräänlaisia purkkavirityksiä, joilla laite saadaan tekemään sellaista, mihin sitä ei ole suunniteltu.Nyt asiaan näyttää tulevan muutos.Syksyllä julkaistavaon tuomassa Androidiin täyden työpöytätilan, joka kytkeytyy automaattisesti päälle, kun Android-kännykän liittää ulkoiseen, tarpeeksi isoon näyttöön.Itse asiassa alustava uudistus tupsahti jo käyttöön , joskin rajatusti: Googlen omille Pixel-puhelimille julkaistu Android 14:n päivitys, Android 14 QPR3 Beta 2.1, sisältää kyseisen tilan. Se vain pitää erikseen löytää asetuksista, jotta sen saa päälle.Mutta kun tila on leivottu jo Googlen jakelemaan Androidiin valmiiksi, on hyvin todennäköistä, että se tullaan ottamaan osaksi virallista Android 15 -julkaisua.Kenties länsimaissa tilalle on vähemmän käyttöä, mutta etenkin kehittyvillä markkinoilla kännykkä on useimmille ihmisilletietotekninen laite. Joten sen käyttäminen tietokoneena, ison näytön, hiiren ja näppäimistön kera, voisi olla valtava tuottavuusloikka.Alla Androidin työpöytätilaa esittelevä video:

Kuten videolta näkee, Android-sovelluksia voi vapaasti suurentaa ja pienentää ja myös siirrellä näytöllä. Ongelma on tietysti se, että äärimmäisen harvaa Android-sovellusta on kunnolla optimoitu edes tablettikäyttöön. Mutta jos Google on tosissaan laajentamassa Androidia sekä tabletteihin että mahdollisesti tietokonemaiseen käyttöön, on kehittäjilläkin kenties syytä ottaa myös isommat näytöt huomioon jatkossa.