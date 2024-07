HMD Skyline heti alennuksessa - hinnasta 100 euroa pois

8+128 gigatavun mallin hinta on 499 euroa, mutta vaihtoehtona löytyvät myös 8+256 gigatavun versio 549 eurolla ja 12+256 gigatavun versio 599 euroa.Täyttä hintaa ei tästäkään laitteesta tarvitse maksaa, sillä jo totuttuun tyyliin Elisa on ottanut hinnasta peräti 100 euroa pois. Kyseinen tarjous koskee 8+128 gigatavun versiota eli Elisalla sen hinta on nyt 399 euroa . Tarjousta pääsevät hyödyntämään Elisan asiakkaat.Lisäksi 18.7.2024 - 31.8.2024 aikana puhelimen hankkivat voivat lunastaa kaupanpäällisenä HMD Edtion One -setin, joka sisältää hupparin, lippiksen ja vaatepussin. Lisätietoa saa täältä.HMD Skylinessä on muun muassa 6,55-tuumainen OLED-näyttö, Snapdragon 7s Gen 2 -piiri, 108 megapikselin pääkamera ja 4600 mAh akku langallisella ja langattomalla latauksella.

Laite on myös helppo korjata itse.