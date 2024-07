HMD julkaisi 499 euron Skylinen - helppo korjata itse, Detox-tila auttaa pitämään taukoa digitaalisesta maailmasta

Suomalainen(Human Mobile Devices) on tähän mennessä tuonut omalla brändillään saataville edullisia laitteita , ja aiemminkin Nokia-brändin laitteet olivat lähinnä edullisia puhelimia.Nyt Euroopan suurimmaksi älypuhelinvalmistajaksi itseään kutsuva Human Mobile Devices on ottanut askeleen kohti kalliimpaa hintaluokkaa julkaisemalla-puhelinmallin.Muotoilultaan Nokia Lumia -laitteita muistuttava Skyline maksaa 499 euroa 8+128 GB -version osalta. Tarjolla on myös 8+256 GB -versio 549 eurolla ja 12+256 GB -versio 599 eurolla.Musta Twisted Black tulee saataville heti, mutta pinkki Neon Pink saapuu kuluttajien käsiin myöhemmin, muutaman viikon kuluessa.

"Human Mobile Devices tarkastelee ihmistä kaiken suunnittelun keskiössä, ja sen olemme tehneet myös HMD Skyline -laitteessa asettamalla loppukäyttäjän etusijalle. Tässä puhelimessa on niin paljon loistavia toimintoja. Kamera on luovien unelma, siinä on vertaansa vailla olevat korjattavuusmahdollisuudet ja mullistava detox-tila. Teemme älypuhelimia, jotka ovat helposti korjattavia, sekä kannustamme digipaussien pitämiseen osana tasapainoisen suhteen luomista teknologiaan näppäinpuhelintemme avulla. HMD Skyline on seuraava askel: siinä on kaikki – älypuhelintoiminnot, korjattavuus ja digipaussi – yhdessä laitteessa. Ja lisäksi se näyttää hyvältä", kertoo Human Mobile Devicesin Global CMO Lars Silberbauer.

Teknisten ominaisuuksien osalta laite on varustettu 6,55-tuumaisella OLED-näytöllä (Full HD+, 144 Hz), Snapdragon 7s Gen 2 -piirillä, 108 megapikselin pääkameralla, 13 megapikselin ultralaajakulmalla, 50 megapikselin telekameralla, 50 megapikselin etukameralla ja 4600 mAh akulla.Skylinessä on panostettu etenkin helppoon korjattavuuteen. Se on ensimmäinen puhelin niin sanotulla Gen2 -korjattavuudella, mikä tarkoittaa sitä, että puhelimen korjaaminen on helpompaa kuin koskaan aiemmin.Alareunassa on ruuvi, jonka avaamalla takakansi lähtee irti. Käyttäjä voi helposti vaihtaa esimerkiksi akun, latausportin, näytön tai takakannen. HMD:n mukaan Skylinen näytön korjaaminen on jopa 65 prosenttia helpompaa kuin HMD:n ensimmäisen korjattavan älypuhelimen, Nokia G22:n Yhteistyötä korjattavuuden osalta tehdään iFixitin kanssa , joka myy varaosia usean vuoden ajan.





Android 14 -käyttöjärjestelmää hyödyntävä laite saa kaksi suurempaa Android-päivitystä ja kolmen vuoden ajan tietoturvapäivityksiä.







Käyttöjärjestelmään on lisätty Detox -tila (julkaistaan elokuussa), joka auttaa pitämään taukoa digitaalisesta maailmasta. Tilassa voi hallita sovellusten ja yhteystietojen käyttöä.