Suomen Yhteisverkon 3G-verkon alasajo jatkuu elokuussa Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa

"Aloitimme 3G-verkon sammutuksen toukokuussa DNA:n ja Telian verkkoihin rajoittuvalla alueella Kymenlaaksossa. Työ on edennyt kesän aikana hyvin ja aikataulussa Kaakkois-Suomessa, ja jatkamme sitä yhä laajemmalla Itä-Suomessa. Varmistamme, että asiakkaiden palvelukokemus jatkuu laadukkaana", Suomen Yhteisverkon toimitusjohtaja Sami Siiki kertoo.

DNA:n ja Telian yhteisesti omistama(SYV) aloitti 3G-verkon alasajon Itä- ja Pohjois-Suomessa toukokuussa Sammuttaminen käynnistyi toukokuussa Nastolasta, Iitistä ja Kuusankoskelta. Näiden jälkeen verkkoa on suljettu muillakin paikkakunnilla.





Nyt Suomen Yhteisverkko kertoo, että elokuussa verkkoa sammutetaan Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.



Sammutus etenee seuraavanlaisesti:



Viikolla 31: Enonkoski, Joroinen, Juva, Kitee, Pieksämäki, Rantasalmi, Savonlinna, Tohmajärvi, Varkaus

Viikolla 32: Hankasalmi, Hirvensalmi, Kangasniemi, Konnevesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Mikkeli, Rautalampi, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto

Viikolla 33: Heinävesi, Juuka, Kaavi, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Rautavaara, Tuusniemi

Viikolla 34: Ilomantsi, Joensuu, Kitee, Kontiolahti, Rääkkylä

3G-verkon alasajo vapauttaa vanhan tekniikan käytössä olleet taajuudet ja resurssit turvallisemmille ja energiatehokkaammille 4G- ja 5G-verkkoteknologioille.Suomen Yhteisverkko samalla rakentaa uutta 5G-verkkoa, joka on kokonaisuudessaan valmis vuoden loppuun mennessä.DNA:n ja Telian kuluttaja- ja yritysasiakkaita on tiedotettu 3G:n alasajoon liittyen, ja suurin osa asiakkaista on jo siirtynyt käyttämään 4G- tai 5G-liittymiä.3G-verkon alasajoa ei suurin osa käyttäjistä huomaa millään tavalla, mutta ongelmia on myös esiintynyt. Ilta-Sanomat kertoo tilanteessa , jossa lappeenrantalaisen puhelin siirtyi käyttämään Venäjän verkkoa. Tämä ilmeisesti johtui Suomen Yhteisverkon 3G-verkon alasajosta alueella.