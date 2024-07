Arvostelussa Honor Band 9 - Halpa aktiivisuusranneke, joka ei yllätä suuntaan tai toiseen, mutta painikkeiden puute ärsyttää

Ja se valikkojen ja toimintojen hallinta onnistuu vain ja ainoastaan näytöllä. Mitään painiketta kyljessä siis ei ole. Edeltäjässä sellainen on.

Kyseinen ominaisuus on kuitenkin kokolailla turha näin pienessä ja yksinkertaisessa laitteessa, kun tarvetta esimerkiksi eri valikkojen ja kuvakkeiden välillä siirtymiseen on päivittäisessä käytössä hyvin vähän.

Näyttö hyödyntää nyt 60 hertsin virkistystaajuutta. Näyttö on siten sulava käytettäessä.

Uusitussa Honor Band -mallissa on edeltäjäänsä verrattuna hieman kookkaampi näyttö.

Kyseessä on edullinen, noin 60 euron laite . Testailin aktiivisuusranneketta viikon parin ajan, jolloin laitteesta saatiin riittävästi tietoa arvostelua varten. Aktiivisuusranneketta käytettiin yhdessä Samsung Galaxy S24 Ultran kanssa.

Tällaisista vaihtoehdoista uusin on Honorin Band 9, joka saapui Suomessa myyntiin huhtikuun puolivälissä.

Henkilökohtaisesti tykkään painikkeista. Ne helpottavat tiettyjä asioita, esimerkiksi näytön saa helpommin herätettyä painikkeella kuin vain näyttöä näpäyttämällä.

Näytön herättäminen onkin ärsyttävä, sillä yöllä laite toisiaan välillä toteaa kosketuksen tapahtuneen ja suhteellisen kirkas näyttö iskeytyy päälle pimeässä huoneessa. Kyseinen ongelma olisi helposti vältettävissä painikkeen avulla.

Ominaisuuksilta tuttua

Mitään uutta tai merkittävää laitteeseen ei ole sisällytetty, jota aktiivisuusrannekkeissa ei ole nähty, vaan se on tekniikaltaan tuttua.

Laite kykenee seuraamaan unta, sykettä, askeleita, kaloreita, veren happipitoisuutta, stressiä ja kuukautiskiertoa.

Näistä laite suoriutuu riittävän hyvin. Esimerkiksi sykemittaus on tarkka eikä laite rekisteröi niin sanottuja haamuaskeleita eli pelkkä käsien heiluttelu paikallaan ei lisää askelten määrää.

Unenseuranta ehkäpä voisi olla tarkempaa. Sen osalta laite ei osaa eritellä sängyssä vietettyä aikaa ja varsinaista nukahtamista. Esimerkiksi yhtenä iltana menin sänkyyn kahdentoista aikoihin, mutta varsinainen nukahtaminen toteutui vasta noin tuntia myöhemmin, ranneke ilmoitti vain jälkimmäisen ajan.

Hölkän osalta käytin Band 9 samanaikaisesti Huawei Watch GT 4 -älykellon kanssa ilman puhelinta. Luonnollisestikaan Honorin laite ei kovin tarkasti osannut mitata lenkkiä, sillä omaa GPS:ää siinä ei ole. Kuitenkin esimerkiksi kalorit, syke, keskimääräinen nopeus ja kuljetut askeleet olivat pitkälti samat kuin Huawein älykellon mittaamat luvut.

Maksimaalisen hapenottokyvyn Band 9 ilmoitti suuremmaksi kuin Huawein laite. Minkäänlaista palautusaikaa Band 9 ei osaa antaa.

Uusi ominaisuus rannekkeessa on Kuntoikä. Se ilmoittaa numerolla kuinka hyvä kunto on. Alhaisempi lukema tarkoittaa parempaa fyysistä kuntoa. Tämäkin on todennäköisesti helposti toteutettavissa päivityksen myötä aiempiin malleihin.