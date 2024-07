Päivän diili: OnePlussan taittuvanäyttöinen puhelin nyt halvempi kuin koskaan aiemmin

Päivän diili

Viime vuoden loppupuolella julkaistuensimmäinen taittuvanäyttöinen puhelin, OnePlus Open, on nyt päätynyt alennukseen.Alkuperäisesti laite tuli saataville 1799 euron suositushinnalla, mutta hinta laski nopeasti 200 - 300 eurolla. Kesäkuussa laitetta myytiin jo 1349 eurolla, mutta nyt hinta on painunut vieläkin alemmas, joten laitteen saa itselleen nyt 1299 eurolla Kirjan tavoin avautuvista taittuvista älypuhelimista Open on tällä hetkellä halvimpia vaihtoehtoja. Samalla hinnalla saa tällä hetkellä Honorin Magic V2:n.Näistä Open on monipuolisempi ja etenkin ohjelmiston osalta parempi. Kumpikin on testailtu Puhelinvertailun toimesta. Openin arvostelun voi lukea täältä ja Magic V2:n täältä OnePlus Openissa on muun muassa 7,82-tuumainen taittuva OLED-näyttö, Snapdragon 8 Gen 2 -piiri, 16 gigatavua RAM-muistia, 512 gigatavua sisäistä tallennustilaa, kolme takakameraa ja 4805 mAh:n akku 66 watin latauksella.Tarjous löytyy Elisalta.