OPPO-puhelin nousi yllättäen kuukauden myydyimmäksi heinäkuussa

"OPPO on pysytellyt DNA:n kuluttaja-asiakkaiden myydyimpien puhelinten listalla yhtäjaksoisesti jo viisi kuukautta, ja nyt se nousi yllättäen ykkössijalle. Edullista OPPO A18 -puhelinta on hankittu erityisesti lapsille mutta myös kevyempään käyttöön perusälypuhelimeksi, jollaiseksi se sopii erinomaisesti. OPPO on monille tutumman OnePlussan sisarmerkki", kertoo DNA:n laitemyynnin osastopäällikkö Jesse Kieksi.

Operaattorit, Gigantti ja Veikon Kone ovat kuun vaihtumisen myötä julkaisseet tilastot heinäkuun myydyimmistä puhelimista. Lisäksi operaattorit listaavat myydyimmät älykellot.Heinäkuussa nähtiin todellinen yllätys, sillä DNA:n kuluttajien listalla ykköseksi nousi-puhelin, joka oli kesäkuussa vasta sijalla 11 . Myös yritysasiakkaiden listalta kyseinen, vain noin 70 euron kännykkä löytyy.OPPOn puhelimet ovat Suomessa edelleenkin tuntemattomampia, sillä ne alkoivat yleistymään vasta vuoden 2022 lopulla . OPPO kuitenkin kuuluu samaan sarjaan OnePlussan kanssa.





Muiden operaattoreiden tai jälleenmyyjien listalla OPPO-puhelimet eivät tässä kuussa ole.



Muilla parhaiten kaupaksi kävi Samsungin Galaxy A15 5G. Tämä edullinen Samsungin puhelin on kärjessä DNA:n yritysasiakkaiden listalla, Elisan henkilöasiakkaiden listalla ja Telian kuluttajien listalla. Gigantilla se oli kolmanneksi myydyin.



Muuten listat ovat hyvin pitkälti täynnä muita Samsungin laitteita, iPhoneja ja OnePlussan kännyköitä. Esille voi toki nostaa Honorin, jonka laitteita löytyy tasaisesti eri listoista. Parhaiten menestyi Honor X7a, joka on DNA:lla neljäntenä.



Kellojen osalta selvä voittaja oli lapsille suunnattu Xplora XGO3 -kellopuhelin. Se on kärjessä kaikilla kolmella listalla. Esille nousee myös Samsungin uutuudet eli Galaxy Watch7 ja Galaxy Watch Ultra. Näistä ensimmäinen toki kärsii tällä hetkellä ongelmista akunkeston kanssa.



DNA:n myydyimmät puhelimet kuluttaja-asiakkaat heinäkuussa 2024

OPPO A18 Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Honor X7a Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A15 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Samsung Galaxy A55 5G OnePlus Nord CE 4 Lite 5G Honor Magic 5 Lite 5G OnePlus Nord 3 5G Samsung Galaxy A25 5G Samsung Galaxy A35 5G

DNA:n myydyimmät puhelimet yritysasiakkaat heinäkuussa 2024

Samsung Galaxy A15 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 14 5G Honor X7a Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A55 5G OPPO A18 OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Samsung Galaxy A05s Samsung Galaxy S23 5G OnePlus 12 5G Samsung Galaxy A35 5G Samsung Galaxy S24 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille heinäkuussa 2024

Samsung Galaxy A15 5G OnePlus Nord CE4 Lite 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Samsung Galaxy A55 5G Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 15 5G Honor X6a Apple iPhone 15 Pro 5G Samsung Galaxy A05s Samsung Galaxy A25 5G OnePlus 12 5G OnePlus Nord 3 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G Samsung Galaxy A35 5G OnePlus 12R 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille heinäkuussa 2024

Apple iPhone 15 Pro 5G Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 14 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G Samsung Galaxy S24 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A55 5G OnePlus 12 5G Samsung Galaxy A15 5G Samsung Galaxy S24 Ultra 5G OnePlus Nord 3 5G Samsung Galaxy XCover 7 5G Enterprise Edition Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition Honor 90 Lite 5G 256GB OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille heinäkuussa 2024

Samsung Galaxy A15 5G Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A55 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Apple iPhone 14 5G OnePlus CE 4 Lite 5G Honor 90 Smart 5G DS Apple iPhone 15 Pro Max 5G

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille heinäkuussa 2024

Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy A35 5G Apple iPhone 15 5G Nokia G42 5G Apple iPhone 14 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy S24 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Samsung Galaxy A55 5G Samsung Galaxy A54 5G

Gigantin myydyimmät puhelimet heinäkuussa 2024

OnePlus Nord CE3 lite Samsung Galaxy A55 Samsung Galaxy A15 5G Apple iPhone 14 Samsung Galaxy A05s Apple iPhone 15 Apple iPhone 13 Apple iPhone 15 Pro OnePlus Nord CE 4 lite Apple iPhone 15 Pro Max

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet heinäkuussa 2024

Samsung Galaxy A15 LTE Samsung Galaxy A35 5G Apple iPhone 15 5G Samsung Galaxy A55 5G Honor 200 Lite 5G Samsung Galaxy A25 5G OnePlus Nord CE3 Lite 5G Honor 90 Lite 5G Apple iPhone 15 PRO 5G OnePlus Nord CE4 Lite 5G

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet heinäkuussa 2024

Xplora XGO3 Samsung Galaxy Watch6 Apple Watch Series 9 GPS Apple Watch SE GPS Samsung Galaxy Watch6 4G Apple Watch Ultra 2 Samsung Galaxy Watch Ultra Huawei Watch GT 4 Xplora X6 Play Apple Watch Series 9 GPS+Cellular Huawei Watch Fit 3 Huawei Watch Fit SE Honor Watch 4 Huawei Watch GT3 Samsung Galaxy Watch7

Elisan myydyimmät älykellot heinäkuussa 2024

Xplora Xgo3 Xplora 6 Play Samsung Galaxy Watch6 OnePlus Watch 2 Apple Watch S9 Garmin Fenix 7 Apple Watch SE 2 Spacetalk Adventurer 2 Polar Ignite 2 Samsung Galaxy Watch Ultra ZTE K1 Pro Samsung Galaxy Watch7 Samsung Galaxy Watch4 Huawei Band 8 Polar Ignite 3

Telian myydyimmät älykellot heinäkuussa 2024