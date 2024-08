OnePlussan taittuvanäyttöisen Openin saa pian punaisessa värissä

"Viime vuoden lanseerauksesta lähtien OnePlus Open on nauttinut laajasta suosiosta ympäri maailmaa ja muuttanut yleistä kokemusta taittuvanäyttöisistä puhelimista. OnePlus Open Apex Edition jatkaa rajojen rikkomista parannetuilla ominaisuuksilla ja tarjoamalla ylellisen käyttökokemuksen ilmentäen "Never Settle" -mantraamme", kommentoi Kinder Liu, OnePlussan operatiivinen johtaja (COO).

Teknologiabrändilanseeraa 7. elokuuta taittuvanäyttöisestä OnePlus Openista Apex Edition -erikoisversion punaisessa Crimson Shadow -värissä.Kyseessä on siis samasta alkuperäisestä Openista , joka lanseerattiin loppuvuodesta 2023 . Mutta uuden värin lisäksi luvassa on enemmän tallennustilaa. Määrää OnePlus ei vielä vahvistanut, mutta oletettavasti se on teratavun verran, kun alkuperäisesti tallennustilaa on 512 gigatavua. Myös nähtävästi RAM-muistia on enemmän.

Takaa Crimson Shadow on vegaaninahkaa, jota täydentää Alert Sliderin oranssi korostus. OnePlussan mukaan Open Apex Edition on kunnianosoitus ikoniselle Hasselbladin 503CW 60 Years Victor Red Edition -kameramallille.Openin ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa 7,82-tuumainen taittuva näyttö, 6,31-tuumainen kansinäyttö, Snapdragon 8 Gen 2 -piiri, kolme takakameraa, kaksi etukameraa ja 4805 mAh:n akku 66 watin latauksella. Uudessa versiossa päivitystuki ei pitene eli se saa julkaisusta alkaen kolme suurta Android-versiota (Android 17-versioon asti) ja neljän vuoden ajan tietoturvapäivityksiä.