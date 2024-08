Opas: Spotify herätyskelloksi puhelimessa

Sanattomalla sopimuksella koko ihmiskunta siirtyi joskus 2010-luvulla maksullisten soittoäänten maailmasta sellaiseen maailmaan, jossa puhelimen soittoäänet ja ilmoitukset ovat aina ja ikuisesti äänettömälle kytkettyinä.Tästä huolimatta on yksi hetki vuorokaudessa, jolloin puhelimesta halutaan ääniä ulos. Arkiaamut.Herätyskellon äänestä ei kukaan pidä, mutta useimpien meistä on jostain käsittämättömästä syystä edelleen noustava ennen puoltapäivää useimpina päivinä viikossa.Heräämisestä onneksi voi tehdä asteen siedettävämpää, sillä sekä Androideissa että iPhoneissa voi asettaaJokaisessa puhelimessa kikka tapahtuu hieman eri tavalla. Listaamme tässä muutaman eri tavan eri valmistajien kännyköille.Kaikissa kuvatuissa tapauksissa puhelimesta täytyy löytyä Spotifyn sovellus, johon on kirjauduttu sisään Spotifyn maksullisella Premium-tilillä.

Spotify herätyskelloksi OnePlussalla

Spotify herätyskelloksi Sonylla

Spotify herätyskelloksi iPhonella

Lopuksi

Napauta herätysaikojen listalta sitä herätystä, johon haluat asettaa Spotifyn herätysääneksi.Valitun herätyksen asetuksissa, napauta kohtaaAsetuksista, klikkaa kohtaaValitse joko Spotifyn kirjastossasi oleva soittolista tai etsi haluamasi biisi oikean yläreunan hakupainikkeella.Kun olet löytänyt haluamasi kappaleen tai soittolistan, napauta sen vieressä olevaa-nappia.Siinäpä se. Nyt valitsemasi kappale tai soittolista toimii herätysäänenä valitsemallesi herätyksen ajankohdalle.Napauta haluamasi herätyksen oikeasta yläkulmasta löytyvää alasosoittavaa pientä nuolta.Napauta soittokello-ikonin vieressä olevaa soittoäänen nimeä.Valitse Hälytysääni -valikon yläreunasta Spotify.Valitse Spotifyn kirjastostasi haluamasi soittolista tai käytä oikean alakulman hakupainiketta löytääksesi tietyn kappaleen.Napauttamalla valintaasi, soittolista/kappale alkaa soimaan. Jos valinta on se mitä halusit, on herätysääni vaihdettu onnistuneesti.iPhonella Spotifyn asettaminen herätysääneksi ei onnistu aivan suoraan, vaan sitä varten puhelimeen täytyy asentaa uusi sovellus.Suosittu ja ilmeisen kehuttu sovellus tähän tarkoitukseen on Night Alarm Clock for Spotify Ilmaisversiossa voi asettaa yksittäisiä kappaleita herätyskellon ääniksi, sovelluksen maksullinen versio mahdollistaa kokonaisten soittolistojen käytön herätysääninä.Varoituksen sana lienee paikallaan: valitsemalla rakastamasi kappaleen herätysääneksi saatat vuosien mittaan pilata sen itseltäsi täydellisesti - ja saatat ehkä vihata kyseistä biisiä kun aikaa kuluu tarpeeksi kauan. Tämä siis kokemuksen syvällä rintaäänellä kerrottuna..