OnePlus julkisti Open Apex Editionin - tummanpunainen versio taittuvanäyttöisestä puhelimesta

Teknologiabrändilanseerasi taittuvanäyttöisestä OnePlus Openista Apex Edition -erikoisversion tummanpunaisessa Crimson Shadow -värissä.Kyseessä on siis pitkälti samasta alkuperäisestä Openista , joka lanseerattiin loppuvuodesta 2023 Mutta uuden värin lisäksi luvassa on enemmän tallennustilaa ja parempaa tietoturvaa. Laitteessa on teratavun verran nopeaa UFS 4.0 -tallennustilaa ja LPDDR5X RAM-muistia löytyy 16 gigatavun verran.OnePlus Open Apex Editionissa on tietoturvasiru, joka on suunniteltu vahvistamaan puhelimen tietoturvaominaisuuksia. Itsenäinen, fyysisesti eristetty tallennustila tärkeille tiedostoille ja henkilökohtaisille tiedoille pitää tiedostosi turvassa. Itsenäinen tietoturvapiiri on myös sertifioitu CC EAL5+:lle ja NFC-tietoturvapiiri on sertifioitu CC EAL6+:lle ja EMVCo:lle, taaten varman tietoturvan ja yksityisyydensuojan.

"Viime vuoden julkaisusta lähtien OnePlus Open on ollut suosittu ympäri maailmaa. Uusi OnePlus Open Apex Edition ilmentää "Never Settle" -mantraamme ja tarjoaa vielä ylellisemmän vaihtoehdon entistä suuremmalla tallennustilalla, AI-

kuvankäsittelyominaisuuksilla ja kehitetyllä yksityisyydensuojalla.", kommentoi Kinder Liu, OnePlussan operatiivinen johtaja (COO).

Tilakytkimen kautta saa laitettu päälle VIP-yksityisyystilan, joka lukitsee tietoturvasirun luoden täysin turvallisen ja yksityisen ympäristön, jossa kaikki puhelimen mikrofonit ja kamerat ovat poissa käytöstä ja mainosten seurantaa rajoitetaan voimakkaasti sirun tarjoaman käyttöoikeuksien salauksen ansiosta. VIP-tila estää myös viestikeskusteluihin pääsyn toisilta sovelluksilta ilman lupaa.





Takaa Crimson Shadow on vegaaninahkaa, jota täydentää Alert Sliderin oranssi korostus. OnePlussan mukaan väri on saanut inspiraationsa OnePlussan punaisesta brändiväristä, mutta samalla Open Apex Edition on kunnianosoitus ikoniselle Hasselbladin 503CW 60 Years Victor Red Edition -kameramallille.







Tummempi sävy on ajaton ja hillitty, mutta herättää silti huomiota ilmentäen sekä "Never Settle" -tyyliä että kunnioitusta Hasselbladin klassista kameramallia kohtaan, OnePlus kertoo.





"Hasselbladin ja OnePlussan välillä on todellinen synergia, joka näkyy siinä, miten OnePlus on integroinut kameramme uusimpiin tuotteisiinsa innovatiivisella suunnittelulla", sanoi Bronius Rudnickas, Hasselbladin globaali markkinointipäällikkö. " Hasselblad 503CW 60 Years Victor Red Edition on muotoilultaan ikoninen, varsinkin sen viininpunaiset nahkakorosteet, joka erottuvat kauniisti metallisia hopeaelementtejä vastaan. Olemme todella innoissamme nähdessämme tämän klassisen värimaailman nyt OnePlus Open Apex Editionissa, joka esittelee yhtä moitteetonta ammattitaitoa ja teknologiaa.







Openin ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa 7,82-tuumainen taittuva näyttö, 6,31-tuumainen kansinäyttö, Snapdragon 8 Gen 2 -piiri, kolme takakameraa, kaksi etukameraa ja 4805 mAh:n akku 66 watin latauksella. Uudessa versiossa päivitystuki ei pitene eli se saa julkaisusta alkaen kolme suurta Android-versiota (Android 17-versioon asti) ja neljän vuoden ajan tietoturvapäivityksiä.



Laitteen hinta- ja saatavuustiedot Euroopassa julkaistaan virallisesti 27. elokuuta, kun ennakkomyynti alkaa.