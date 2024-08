Yhteen Instagram-julkaisuun voi nyt lisätä 20 kuvaa tai videota

kasvattaa kuvien ja videoiden määrää, joita voi laittaa yhteen julkaisuun.Tähän asti yhteen julkaisuun on voinut laittaa enintään 10 kuvaa tai videota, mutta nyt määrä on nostettu 20 kappaleeseen, palvelu kertoo . Uudistus on jo julkaistu ja sen pitäisi olla kaikkien käytettävissä lähipäivien aikana.Instagramin uudistuksen myötä palvelu kilpailee paremmin TikTokin, jossa kuvasarjat ovat kasvaneet suosiota. TikTokissa yhteen julkaisuun voi lisätä jopa 35 kuvaa.Instagram on hiljalleen lisännyt julkaisujen tekoon erilaisia toimintoja, kuten mahdollisuuden lisätä musiikin toistumaan kuvien kanssa.Lue myös: Instagram-profiiliin voi nyt lisätä viisi linkkiä