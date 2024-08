OnePlus 12R:n hinta laski jälleen alle 500 euron - kumpi kannattaa OnePlus 12R vai Nord 4?

Päivän tarjousnostona on tällä kertaa helmikuussa julkaistu, jota saa taas pienen tauon jälkeen alle 500 euron hintalapulla.Puhelin maksoi julkaisuhetkellään 699 euroa, mutta oli ensimmäisen kerran alennuksessa alle 500 euron hintalapulla jo alkukesästä - ja on nyt taas myynnissä 499 eurolla.Mielenkiintoiseksi OnePlus 12R:n hinnan tekee se, että nyt OnePlus 12R kilpailee tasavahvasti toista saman valmistajan mallia vastaan: heinäkuussa julkaistu OnePlus Nord 4 nimittäin maksaa sekin tällä hetkellä samaiset 499 euroa.Kaksikon selkein ja kenties lopulta merkittävin ero ostajan kannalta on se, että OnePlus 12R:ssä on ns. kaareutuva näyttö, kun taas Nord 4 luottaa täysin tasaiseen näyttöön.Monille kuluttajille nimenomaan näyttö - ja etenkin kaareutuva näyttö - on joko paras keksintö ikinä tai sitten hirveintä, mitä kännyköihin on koskaan keksitty.Muitakin eroja toki mallien välillä on, mutta muilta osin erot ovat varsin pieniä. OnePlus 12R vs OnePlus Nord 4 -vertailustamme eroja voi tarkemmin haarukoida esiin. Mainitsemisen arvoista on kuitenkin se, että Nord 4:n mukana ei toimiteta laturia, kun taas 12R:n myyntipakkauksesta sellainen edelleen löytyy.

Annoimme alkuvuodesta OnePlus 12R:lle arvostelussamme 4 tähteä viidestä