Arvostelussa OnePlus 12R - Lippulaivamallin karsitumpi versio on erittäin hyvä, mutta aavistuksen liian kallis paketti

OnePlus 12R arvostelu - Lippulaivamallin karsittu versio

OnePlussan tuotevalikoima on laajentunut Suomessakin viime vuosien aikana vauhdilla. Osittain valikoima alkaa olemaan jo siinä pisteessä, että sitä ymmärtääkseen täytyy olla varsin perehtynyt nimeämiskäytäntöihin ja puhelinten keskinäiseen hierarkiaan. Tammikuussa 2024 valikoima laajeni jälleen: samalla kertaa julkaistiin OnePlussan tämän hetken paras malli, OnePlus 12 - ja sen rinnalle OnePlus 12R. OnePlussan R-sarjan mallit ovat halvempia ja tavallaan karsitumpia versioita varsinaisesta huippumallista. Eli OnePlus 12R on ikäänkuin budjettiversio OnePlus 12:sta. R-sarjan malleja on aiemmin myyty vain ja ainoastaan Intiassa, mutta 12R on nyt ensimmäinen globaalisti julkaistu R-sarjalainen. OnePlus 12R:n tärkein tehtävä on täyttää selkeä aukko OnePlussan mallistossa, joka jää noin 400 euroa maksavan OnePlus Nord 3 ja noin 950 euroa maksavan OnePlus 12 väliin. 700 euron hinnalla myyntiin saapunut 12R ei ole missään nimessä halpa puhelin ja olikin mielenkiintoista tutkia mistä kohdista OnePlus on tinkinyt puristaessaan hintaa alaspäin - kuitenkin luottaen siihen, että kokonaisuus pysyy 700 euron hintalapun arvoisena. Saimme puhelimen testiimme jo pari viikkoa ennen sen saapumista kauppojen hyllyille Suomessa. Otimme uutukaisen käyttöpuhelimeksi koko testijakson ajaksi, jotta saisimme mahdollisimman hyvän tuntuman puhelimen ominaisuuksiin ihan tavallisessa arjessa. Ulkonäkö ja rakenne

OnePlus 12R ei yritä keksiä mitään uutta ja innovatiivista ulkonäkönsä osalta: se näyttää pikaisesti vilkaistuna täsmälleen samalta kuin OnePlus 12. Ja täsmälleen samalta kuin OnePlus 11. Vasta lähemmällä tarkastelulla paljastuu jotain eroja: Hasselbladin logo puuttuu kamerasaarekkeen ympäriltä ja materiaalivalinnat ovat hieman erit. Mutta asiaan vihkiytymättömän silmään OnePlus 12R:ää on mahdoton erottaa OnePlussan “oikeista” lippulaivamalleista.

Kolmivaiheinen mykistyksen pikavalikko on mukana 12R:ssäkin, joten siltä osin kyseessä on täysverinen OnePlussan puhelin. Huomattavaa on, että 12-sarjan myötä kyseinen ns. alert slider siirtyi puhelimen vasemmalle kyljelle.

Toisella kyljellä ei sielläkään tarjoilla mitään yllätyksiä, vaan lukituspainike ja äänenvoimakkuuden keinusäädin ovat siellä missä pitääkin.

Ja alareunasta löytyy USB-liitin latausta ja tiedonsiirtoa varten sekä SIM-kortin kelkka. Valitettavasti USB-portin tiedonsiirtonopeus on vaatimatonta USB2-tasoa, eli johdolla tietoja siirtävälle koko tallennustilan kopiointi vaikkapa tietokoneelle on tuskastuttavan pitkä. Käsituntuma puhelimessa on mainio: takakuoren lasipinta ja puhelimen rakenne vastaavat täysin lippulaivapuhelimen tuntumaa, kuten tietysti 700 euron hintalapulla pitääkin. Ainoa moite käsituntuman osalta tulee rungon kyljessä olevasta saumakohdasta - saumakohta on varsin iso ja terävä. Etenkin OnePlus 12 -mallista suoraan 12R:ään hypätessä saumakohta häiritsi yllättävänkin paljon, muutoin käteen kauniisti solahtavaa tuntumaa. Pieni kauneusvirhe löytyy myös puhelimen IP-luokituksesta: OnePlussalle luvataan IP64 -luokitus. Suomeksi sanottuna puhelin on siis roiskeenkestävä, mutta ei kestä veteen upottamista. Positiiviisena mainintana todettakoon, että OnePlus 12R on aavistuksen verran OnePlus 12 -sisartaan kevyempi: 207 grammaa. OnePlus 12R tekniset tiedot Mitat:

163,3 x 75,3 x 8,8 mm

Paino:

207 grammaa

Näyttö:

6,78 tuumaa; 1264x2780; AMOLED; 120 Hz

Corning Gorilla Glass Victus 2

Corning Gorilla Glass Victus 2 Suoritin:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Muisti:

Suomessa myytävässä mallissa:

16 gigatavua käyttömuistia;

256 gigatavua tallennustilaa

50 megapikselin pääkamera (f/1,8; OIS)

8 megapikselin ultralaajakulmakamera

2 megapikselin makrokamera

16 megapikseliä

Akku:

5500 mAh

Lataus:

100 watin pikalataus

Käyttöjärjestelmä:

Android 14

5G; IP64-luokitus (Mitä IP-luokitukset tarkoittavat?)

Liitännät:

USB-C, dual-SIM

Hinta:

16/256GB: arvosteluhetkellä 699 euroa, tarkista uusin hinta täältä Suorituskyky Suorituskyvystä OnePlus 12R:ssä vastaa viime vuoden, eli vuoden 2023 Qualcommin huippupiiri Snapdragon 8 gen 2. Eli käytännössä OnePlus on napsaissut puhelimen hintaa edullisemmaksi siten, että uusimman (Snapdragon 8 gen 3) sijaan puhelimen piiriksi on valittu pykälää vanhempi piiri.

Snapdragonin kaveriksi Suomessa on tarjolla vain yksi muistivaihtoehto, eli testissämmekin ollut 16 gigatavun käyttömuistilla ja 256 gigatavun tallennustilalla varustettu malli. Vaikka suorituskykypuristit kenties tässä vaiheessa luovuttavat arvostelun lukemisen, meille muille vastattakoon yksiselitteisesti: OnePlus 12R on todella, todella tehokas. Suorituskyvyn osalta silmin havaittavissa olevia eroja SD8g2 ja SD8g3 välillä ei oikeasti ole. Erilaisissa testeissä eroja saadaan toki puristettua ulos - ja ne vastaavat täysin oletuksia. Eli OnePlus 12R vastaa suorituskyvyltään pitkälti vuoden 2023 huippuluureja kuten OnePlus 11, Asus Zenfone 10 ja Sony Xperia 1 V -malleja.

Suorituskyvyn osalta kannattaa huomata se, että ns. perustilassa OnePlus 12R rajoittaa suorituskykyä kohtuullisen reippaalla kädellä, säästäen akkua. Erillisen korkean suorituskykytilan saa kytkettyä päälle puhelimen asetuksista, jolloin Snapdragon 8 gen 2 -piirin suorituskyky saadaan kokonaan käyttöön. Yleiseen puhelimen käytettävyyteen liittyen mainittakoon myös se, että OnePlus 12R tukee uusinta WiFi 7 -standardia, eli langattoman lähiverkon tiedonsiirto on nopeinta mahdollista, jos vain kodin WiFi on muilta osin ajan tasalla. Akkukesto ja latausnopeus OnePlus 12R sisältää OnePlussan historian suurimman akun, joka on jopa OnePlus 12 -sisarmallia, isompi. Akun kapasiteetti on hurjat 5500 mAh, jota isompaa akkua on vaikea kuvitella tungettavaksi puhelimen sisään ilman puhelimen fyysisen koon merkittävää kasvua. Akun lataaminen tapahtuu mukana toimitettavalla OnePlussan 100 watin SuperVOOC-pikalaturilla. Lataus 1% varaustasosta täyteen tapahtuu yhtiön mukaan 26 minuutissa - ja omat testimme vahvistavat tuon pitävän paikkaansa. Laturi itsessään on jälleen pieni pettymys siinä mielessä, että laturissa itsessään oleva USB-liitin on vanhaa USB-A -muotoa. Tästä seuraa yksi hämmentävä ongelma: helpoimmin vanhan Androidin sisällön siirtää uuteen puhelimeen siten, että puhelimet kytketään USB-johdolla toisiinsa. Tätä OnePlus 12R:kin ehdottaa käyttöönoton yhteydessä. Ongelmaksi tulee vain se, että mukana toimitettavaa johtoa ei tietenkään voi kytkeä kuin toiseen puhelimeen - johdon toisen pään ollessa USB-A -liittimellä varustettu. OnePlus 12R hintaa on saatu pykälän alemmas myös sillä tavalla, että puhelimesta puuttuu kokonaan langaton lataus. Osalle kuluttajista langattomalla latauksella ei tietenkään ole mitään väliä, mutta toisille taas langaton lataus tämän hintaluokan malleissa on aivan ehdottomasti oltava.

Yllä olevissa kuvissa näkyy parin eri päivän tilastoja, toisessa puhelinta on ladattu edellisen vuorokauden aamupäivällä ja kuvakaappaus on otettu seuraavana aamuna. Toisessa kuvassa taas tilanne päivän päätteeksi, loppuillasta, kun puhelin on ladattu aamulla täyteen.

Akkukesto on osa-alue, jossa OnePlus 12R loistaa. Omissa testeissämme OnePlus 12R akkukesto oli huikean hyvällä tasolla: akussa oli virtaa päivän päätteeksi usein vielä 30-40%, vaikka päivän aikana ruutuaikaa ja raskaita sovelluksia tuli ajettua todella reippaalla kädellä. Myöskään näytön kirkkautta tai suorituskykyä ei testijakson aikana tullut rajoitettua. Kevyemmällä käytöllä ja esimerkiksi näytön kirkkautta säätämällä, en pitäisi lainkaan mahdottomana sitä, että OnePlus 12R:n akku kestää kahden työpäivän ajan, ilman välilatauksia. OnePlus 12R akkukesto on kaikista testaamistamme Android-lippulaivamalleista aivan ehdotonta parhaimmistoa. Ainoat vastaavaan suoritukseen kyenneet puhelimet ovat olleet OnePlus 12 sekä Sony Xperia 5 V. Kamerat OnePlus 12R:n isoin kipupiste ovat ehdottomasti sen kamerat. Puhelimeen on valikoitu käytännössä keskihintaisen, vuoden 2023 kesällä julkaistun OnePlus Nord 3:n kamerat. Pääkameran sensorina toimii jokusen vuoden vanha Sony IMX 890, tarjoten 50 megapikselin kuvia, apunaan optinen kuvanvakain (OIS). Pääkamera onkin OnePlus 12R:n kameravalikoiman ehdoton kingi. Ultralaajakulmakamera on puolestaan varsin vanhentunut, 8 megapikselin Sony IMX 355 112 asteen kuvakulmalla. Kolmantena takakamerana mukaan on heitetty laarinpohjalta löytynyt 2 megapikselin OmniVision OV02B makrokamera. Pääkamera tarjoaa puhelimen hintaan nähden ihan kohtuullisen hyvää kuvanlaatua, sillä piirisarjan ansiosta kuvien käsittely on aavistuksen verran paremmalla tasolla kuin Nord 3:ssa - ja kuvien laatu onkin sinänsä mainiota. Myös hämärässä otetut kuvat onnistuvat pääkameralla erittäin hyvin.

Mutta kun pääkamerasta siirrytään laajakulmakameraan, alkaa pihistely kostautumaan pahasti. Vanha laajakulmasensori on yksinkertaisesti kehno, kun otetaan huomioon puhelimen hintapiste. Videokuvaus laajakulmalla onnistuu vain FullHD-tarkkuudella ja silloinkin 30fps kuvanopeudella. Isoimmat ongelmat tulevat kuitenkin eteen laajakulmakameraa vähänkään heikommissa valaistusolosuhteissa käytettäessä: kuvien laatu yksinkertaisesti tipahtaa perunan tasolle. Automaattisen tarkennuksen puuttuminen laajakulmakamerasta on omiaan latistamaan tunnelmaa entisestään. Ja 2 megapikselin makrokameran mukaan ottaminen on lähinnä huono vitsi. Kiinalaisvalmistajat tuppaavat heittämään laaduttomia ja täysin turhia pikkuisia makrosensoreita mukaan, kun halutaan markkinointiteksteihin “kolme kameraa”-tyylisiä otsikoita. Tähän samaan ansaan on tipahdettu siis myös OnePlus 12R:n kanssa. Telekameraa ei 12R:stä löydy lainkaan. Valitettavasti OnePlus 12R:n kamerat ovat korkeintaan 400 euron kännykkään sopivat, eivät missään nimessä 700 euron hintasegmenttiin kuuluvat. Keskinkertaisen laajakulmakameran voisi antaa anteeksi, jos mukaan olisi heitetty suhteellisen laadukas telekamera. Ja vastaavasti telekameran puutteen voisi antaa anteeksi, jos laajakulmakamera olisi laadukas. Mutta kumpikaan ehto ei toteudu 12R:n osalta. Jos otat kuvia vain ja ainoastaan pääkameralla, kameroiden puutteet voi antaa sinänsä anteeksi - mutta paljon kuvia ottavalle 12R:n kameravalikoima on paha pettymys. Esimerkkikuvia Ohessa on neljän kuvan sarjoja, OnePlussan omalla kameralla kuvattuna. Kuvat on järjestetty siten, että ensin on ultralaajakulmakameralla otettu kuva. Seuraavaksi on pääkameralla otettu kuva. Kolmas kuva on pääkameran "häviöttömällä", digitaalisella suurennuksella otettu 2x zoomia vastaava kuva. Viimeinen kuva on digitaalisesti kameran toimesta rajattu 5x kuva. Sekä laajakulmakamera että digitaaliset zoomaukset kärsivät selkeästi valon vähentyessä ja mm. valkoinen palaa helposti puhki molemmissa päissä, ainoastaan pääkameran normaalitila tuottaa erittäin laadukasta jälkeä kaikissa olosuhteissa. Klikkaamalla kuvaa, aukeaa kuvasta täyskokoinen, alkuperäinen versio (huomaathan, että täyskokoiset kuvat ovat varsin raskaita ladattavia).

Alla vielä jokunen kuva lisää. Yksittäiset kuvauskohteet on otettu pääkameralla. Kahden kuvan ryhmä on kuvattu pääkameralla ja ultralaajakulmakameralla, digitaalisten zoomausten puuttuessa tästä parista.

Näyttö Näytön osalta OnePlussan oma markkinointipuhe on hieman omituinen, sillä OnePlus 12R:n markkinoinnissa näyttöä kehutaan parhaaksi OnePlussan näytöksi ikinä. Hyvähän näyttö toki on, mutta…

Puhelimen näyttö on tarkkuudeltaan FullHD ja 1440p tarkkuuksien väliin osuva 1264x2780 resoluution AMOLED-näyttö. Näytön tarkkuus on siis merkittävästi alhaisempi kuin isosiskossaan OnePlus 12:ssa, OnePlus Openista tietysti puhumattakaan. Näyttö tarjoaa huikean, koko näytön osalta jopa 1600 nitin kirkkauteen yltävän valovoiman. Kirkkauden osalta 12R:n näyttö onkin yksi parhaista mitä puhelinmaailmassa on tarjota - voittaen täpärästi jopa OnePlus 12:n (jossa siinäkin on erittäin kirkas näyttö).

Tekniikan puolesta OnePlus 12R tarjoilee 1-120 Hz vaihteluvälille taipuvaa LPTO-tekniikkaa. Ilahduttavasti säädöistä voidaan valita varsin vapaasti joko tilanteen mukaan mukautuva virkistystaajuus - tai kiinteä 60, 90 tai 120 Hz tila. Tila vaikuttaa pysyvän varsin hyvin käytössä myös peleissä, tosin pienehköllä otannalla testattuna. Näytön suojana toimii Corningin Gorilla Glass Victus 2 -näyttölasi, eli parasta mitä tällä hetkellä sillä saralla on tarjota. Tavallaan OnePlus ei turhaan hehkuta 12R:n näyttöä: se on erittäin, erittäin hyvä - mutta mm. resoluution osalta OnePlus 12 on toki sitäkin parempi. OnePlussan Android OnePlus 12R julkaistiin suoraan Android 14 -käyttöjärjestelmällä, jonka “skininä” toimii OnePlussan oma OxygenOS 14. Vuosien mittaan OxygenOS:n nykyinen muoto on löytänyt itselleen sopivan visuaalisen ilmeen ja toiminnallisuudetkin on saatu viilattua erinomaiselle tasolle. OnePlussan Android on miellyttävän selkeä, visuaalisesti yhdenmukainen kokonaisuus, jota käyttää mielellään. Lähes kaikkea voi säätää, mutta valikkorakenteet ovat kuitenkin tarpeeksi yksinkertaiset, jotta niihin ei huku. OnePlus ei myöskään paketoi Androidinsa mukaan mitään turhien ominaisuuksien ja lisäsovellusten vuorta, vaan (lähes) kaikella mukana tulevalla on selkeä lisäarvo käyttöjärjestelmään. OxygenOS:n pelitila on mukavan selkeä ja toimii kuten pitääkin. Ja myös ns. Shelf-toiminto on näppärä, jos sitä innostuu käyttämään.

Helpoimmin OnePlussan maailmaan siirtyminen tapahtuu, jos siihen hyppää Googlen Pixel-puhelimista, Asuksen malleista, Nokia-brändätyistä Androideista tai Sonyn Xperia-malleista. Kaikki ne ovat kohtuullisen lähellä “puhdasta” Android-kokemusta, joten siirtyminen mallista toiseen on helpohkoa. OnePlus 12R:lle luvataan kolme suurta käyttöjärjestelmäpäivitystä ja neljän vuoden ajaksi tietoturvapäivityksiä. Käytännössä puhelin tulee siis saamaan aikanaan Android 17 -käyttöjärjestelmäpäivityksen. Luvattu tuki on yhden käyttöjärjestelmäversion verran vähemmän kuin mitä isosiskonsa OnePlus 12 tulee saamaan, eli tässäkin on tehty pientä karsimista kulujen osalta. Yhteenveto OnePlus 12R on mielenkiintoinen yhdistelmä viime vuoden lippulaivapuhelinten suorituskykyä ja keskihintaisten (noin 400e) puhelinten kameraominaisuuksia - paketoituna uusimman lippulaivamallin (OnePlus 12) ulkonäköön. Kokonaisuutena OnePlus 12R on hyvä paketti: puhelimen suorituskyky on erittäin hyvä, pääkamera on mainio, näyttö on ilahduttavan kirkas ja puhelimen akkukesto on suorastaan erinomainen. Sen isoin ongelma ovat ehdottomasti sen kilpailijat: vaikka sinänsä noin 700e hintahaarukka on uusissa puhelimissa kohtuullisen tyhjä, OnePlus 12R:n ongelmana ovat vuoden 2023 lippulaivamallit. Vuosi sitten julkaistut, edellisen sukupolven huippupuhelimet maksavat julkaisuhetkellä pitkälti saman kuin OnePlus 12R:kin - eli puhelin joutuu kisaamaan kaupassa OnePlus 11, Samsung Galaxy S23, Sony Xperia 5 IV:n ja muiden vastaavien kanssa. Ja siinä kisassa OnePlus 12R häviää, etenkin kameroidensa osalta. Huono ostos OnePlus 12R ei ole. Mutta odottaisin itse sitä, että puhelimen hintalappu laskee noin 550 euron tasolle ennen ostohousujen kiskaisemista jalkaan. Plussat Mainio suorituskyky (vuoden 2023 huippupuhelinten tasoa)

Erinomainen akkukesto

Nopea pikalataus (100W / 26 min täyteen)

Todella kirkas näyttö

Hyvä pääkamera Miinukset USB2 -tason tiedonsiirtonopeus

Korkeintaan keskinkertainen ultralaajakulmakamera

Turha makrokamera

Ei langatonta latausta

Julkaisuhetken hinta (699e) turhan kova ominaisuuksiin nähden

IP-luokitus on pahimpia kilpailijoita heikompi

Ei telekameraa