Venäjä ja Venezuela estivät Signalin käytön - sovelluksesta löytyy asetus eston ohitukselle

Vahvasta salauksestaan tunnettu, journalistien ja vainottujen opposition jäsenten suosima pikaviestinon estettyjaVenäjällä sovellus on estetty siksi, että maan tietoliikenteestä vastaava viranomainenon todennut Signalin rikkovan Venäjän lakeja Venezuela esti Signalin käytön maan kaaokseen päättyneiden presidentinvaalien jälkeen. Samalla maassa estettiin mm. Instagramin ja Twitterin käyttö.Venäjällä esto on toteutettu estämällä liikenne Signalin taustapalvelimiin , joiden kautta viestit välitetään käyttäjältä toiselle. Kaikki viestiliikenne Signalissa kulkee päästä päähän salattuna, joten viestien sisältöä on mahdoton kaapata tai muuttaa matkalla.

Signalin mukaan estot voi kiertää kytkemällä päälle Signalin sovelluksesta löytyvän asetuksen, joka on tarkoitettu juurikin sensuuri kiertämiseen.Sensuurin kiertämiseen tarkoitettu asetus löytyy suomenkielisestä Signalista napauttamalla omaa kuvaketta sovelluksen vasemmasta yläkulmasta ja sieltä etenemällä-valikkoon ja sen alareunasta-valintaan. Kyseisestä näkymästä löytyy kohta