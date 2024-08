HU: Vain yksi Suomen 5G-verkoista toimii ilman kiinalaista teknologiaa

mukaan Suomen kolmen suuren kännykkäoperaattorin 5G-verkoista kahdessa on käytössä kiinalaista teknologiaa verkkojen infrastruktuurissa.Ainoastaan ruotsalaisomisteinenon tehnyt linjauksen, että yhtiön verkoissa ei käytetä lainkaan kiinalaista verkkoteknologiaa.Norjalaisomisteinenja suomalainenkertovat Helsingin Uutisten laajassa selvityksessä käyttävänsä myös kiinalaisten yritysten verkkoteknologiaa 5G-verkoissaan.Käytännössä "kiinalaisyrityksillä" viitataan joko Huaweihin tai ZTE:hen, jotka ovat globaalisti merkittävät kiinalaistoimijat verkkoinfrastruktuurin tuotteissa.Euroopan Unioni on linjannut sekä Huawein että ZTE:n ns. korkean riskin laitevalmistajiksi, joiden käyttöä tulisi rajoittaa. Suomessa rajoittaminen on toteutettu siten, että operaattoreiden verkkojen ytimessä ei ole kiinalaisteknologiaa, mutta tukiasemissa kiinalaista teknologiaa käytetään.

Muissa Pohjoismaissa HU:n mukaan on käytössä tiukempi linja ja niissä myöskään tukiasemissa ei saa käyttää EU:n korkean riskin laitevalmistajia.Telian verkoissakin kiinalaisteknologialla toteutettuun radioverkkoon voi törmätä Telian ja DNA:n yhteisesti käyttämässä Suomen Yhteisverkossa , jos tarjolla on ainoastaan 4G. Kun Suomen Yhteisverkon infraa uusitaan 5G:ksi, poistetaan samalla myös kiinalaisteknologia käytöstä.Maailman neljän suurimman 5G-verkkotoimittajan joukossa ovat Huawei, ZTE, Nokia ja Ericsson.