Garmin Fenix 8 -älykellon saa AMOLED-näytöllä tai aurikolatautuvalla näytöllä

julkisti Fēnix 8 -malliston älykellot sekä Enduro 3 -ultraperformance-GPS-älykellon.Fēnix 8 -mallisto toimii seuraajana vuoden 2022 Fēnix 7 -mallistolle Mallistosta löytyy nyt AMOLED-näyttö tai vaihtoehtona auringon avulla latautuva näyttö. AMOLED-malli on saatavissa kolmessa koossa: 43mm, 47mm tai 51mm ja aurinkolatautuva solar-malli kahdessa koossa: 47mm tai 51mm.Suositushinnat alkavat 1039 eurosta.Garminin mukaan aurinkoenergiaa hyödyntävä Solar-malli saa nyt jopa 50% enemmän irti aurinkoenergiasta kuin edeltävä malli.51mm:n solar-mallissa aina päällä olevalla näytöllä akunkesto yltää jopa 48 päivään. Vastaavasti samankokoinen AMOLED-malli yltää jopa 29 päivään älykellotilassa.Kellon ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa edistyksellinen voimaharjoittelu, sukellustoiminto ja integroidut kaiutin ja mikrofoni.Edistykselliseen voimaharjoitteluun kuuluu suorituskykyä parantavia, kohdennettuja 4-6 viikon voimaharjoitteluohjelmia, joita voidaan hyödyntää henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kelloa voidaan nyt myös hyödyntää vapaasukellukseen 40 metriin saakka.

Enduro 3

Hyvinvointiin löytyy muun muassa Pulse Ox -ranneanturi, Body Battery -energiatason seuranta, jet lag-avustin, edistyksellinen unen seuranta ja torkkujen rekisteröinti. Heräämisen jälkeen voi tarkistaa aamuraportin, joka näyttää tietoa muun muassa unen laadusta, harjoitteluvalmiudesta ja sykevälivaihtelun tilasta.Kaiuttimen ja mikrofonin avulla kellolla voi soittaa ja vastata puheluihin, kun se on yhteydessä puhelimeen. Kello tukee myös tiettyjä äänikehotteita ilman puhelinta.Tuettuna ovat myös musiikin lataaminen kelloon Spotify-, Deezer- tai Amazon Music -suoratoistopalveluista, ilmoitukset ja Garmin Pay -lähimaksu.Enduro 3 on suunniteltu pisimpiin kilpailuihin eli se sopii etenkin ultrajuoksijoille.63 grammaa painavassa kellossa on jopa 320 tunnin akunkesto GPS-tilassa aurinkolatauksella aina päällä olevan näytön kanssa.Suurempi, tehokkaampi aurinkolatauslinssi tuottaa yli kaksinkertaisen määrän aurinkoenergiaa aiempaan Enduro-malliin verrattuna.Kello on kooltaan 51 mm. Siinä on titaaninen kellonkehä, safiirilasi ja UltraFit-nailonranneke. Kellossa on säädettävä taskulamppu.Enduro 3 tarjoaa Fēnix 8 -malliston tapaisesti edistyksellisen voimaharjoittelun. Polkujuoksuun tarkoitettu kello sisältää kattavat navigointiominaisuudet. Kun määränpää on asetettu, kello näyttää dynaamisen reitityksen, joka säätää reittiä jatkuvasti varmistaen näin aikataulussa pysymisen.Enduro 3 tulee myyntiin Q3/2024 aikana suositushintaan 930 euroa.