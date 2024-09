Android 15 julkaistiin! Mutta hämmentävää kyllä, ei yhdellekään puhelimelle

on tänään julkaissut virallisen, lopullisen valmiin version-käyttöjärjestelmästä.Käyttöjärjestelmpäivityksen valmistumisen merkiksi sen lähdekoodi on nyt lisättyiin.Yleensä uuden lähdekoodin lisääminen AOSP:lle on tarkoittanut myös sitä, että Google on julkaissut käyttöjärjestelmästä myös jakeluun menevän päivityksen omille puhelimilleen - samana päivänä.Tällä kertaa näin ei jostain syystä tehty, vaan Google kertoo Android 15 saapuvan Pixel-malleille vasta "muutaman viikon sisällä", eli ilmeisimmin syys-lokakuun taitteessa.Odotellessa suosittelemme lukemaan artikkelimme Android 15:n tärkeimmistä uudistuksista Lisäksi ylläpidämme listaa, josta voit tarkistaa saako puhelimesi lainkaan Android 15 -päivitystä