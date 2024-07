Tällaisia uudistuksia Android 15 -versio tuo

Julkaisuaikataulu

Seuraava suuri Android-versio,, julkaistaan vasta lopullisesti jossain vaiheessa loppukesästä tai syksyn jo tultua, mutta Google on jo julkistanut tulevasta käyttöjärjestelmäversioista useita beetaversioita.Tähän artikkeliin olemme koonneet tärkeimmät tiedot ja uudistukset Android 15 -käyttöjärjestelmästä.Android 15 on jatkoa Android 14-versiolle, jonka keskeisimmät uudistukset löydät tästä jutusta Android 15 on tällä hetkellä beetavaiheessa, joten innokkaimmat ensimmäiset käyttäjät ja kehittäjät voivat sen jo asentaa. Beetaversiota ei kuitenkaan suositella tavalliselle käyttäjälle puhelimeen, joka on aktiivisessa käytössä, sillä beetaversio sisältää edelleen bugeja ja kaikki sovellukset eivät välttämättä toimi oikein. Ensimmäinen kehittäjille suunnattu versio julkaistiin jo helmikuun puolivälissä . Toinen versio julkaistiin maaliskuussa. Ensimmäinen beetaversio esiteltiin huhtikuussa ja toinen toukokuun puolivälissä.Kolmas beeta julkaistiin kesäkuussa ja neljäs heinäkuussa. Neljäs beeta on samalla toinen niin sanottu vakaampi versio eli suuria muutoksia ei enää ole luvassa. Vakaan version aikana sovelluskehittäjien on hyvä katsoa, että sovellukset ovat version kanssa yhteensopivia.Lopullisen, täysin valmiin version julkaisuhetki ei ole tiedossa. Esimerkiksi Android 14 julkaistiin virallisesti 4. lokakuuta.On kuitenkin hyvä muistuttaa, että lopullisen version julkaisu ei tarkoita sitä, että uusin Android saapuisi puhelimeen.Virallisen julkaisun jälkeen eri valmistajat alkavat hiljalleen puskea uutta versiota laitteilleen, ja tässä voi kestää jopa kuukausia, sillä esimerkiksi Samsungin hyödyntää omaa One UI -käyttöliittymää. Lisäksi on hyvä muistuttaa, että valmistajat eivät välttämättä lisää kaikkia Android 15 -version myötä lisättyjä ominaisuuksia omille laitteilleen.

Beetaversion voi asentaa esimerkiksi Googlen omille Pixel-puhelimille, mutta myös muiden valmistajien tietyille malleille.Aikanaan Android 15 -versio on luvassa lukuisille laitteille. Tarkemmat tiedot näet täältä Google kertoo Android 15 -version parantavan Android-laitteiden ohjelmiston laatua, nopeutta ja akunkestoa.Android 15 voi parantaa jopa kolmella tunnilla akunkestoa, sillä Android 15 asettuu lepotilaan 50 prosenttia nopeammin kuin Android 14 -versiota käyttävät laitteet.Yksityinen tila (Private space) mahdollistaa käyttäjien luoda laitteelleen erillisen tilan, jossa he voivat pitää esimerkiksi arkaluonteiset sovellukset toisen lisätodennuksen alla.Yksityinen tila käyttää erillistä profiilia. Kun yksityisen tilan käyttö lopetetaan, profiili keskeytyy eli sovellukset eivät enää ole aktiivisia.Yksityiseen tilaan laitetut sovellukset eivät näy suoraan Sovellukset-valikossa vaan ne tulevat näkyviin, kun tilaan kirjautuu esimerkiksi sormenjäljellä.Käyttäjien luoma ja ladattu sisältö (media, tiedostot) ja tilit erotetaan yksityisen tilan ja päätilan välillä.Android 15 -versiossa yksityisen tilan saa käyttöön laitteen asetuksista kohdasta Tietoturva ja tietosuoja.Android 15 sisältää muitakin uudistuksia tietoturvan osalta.Android 15 tuo lisämuutoksia estämään haitallisia taustasovelluksia tuomasta muita sovelluksia etualalle. Tavoitteena on suojella käyttäjiä haitallisilta sovelluksilta ja antaa käyttäjille enemmän hallintaa laitteissaan.Sovellukset pystyvät nyt tunnistamaan näytön tallennuksen. Näin ollen sovellus pystyy tarvittaessa ilmoittamaan käyttäjälle, jos sovellusta tallennetaan.Bluetooth on nykylaitteissa tärkeässä roolissa. Sitä käytetään paikannuksessa, eri lisälaitteissa ja nyt myös Googlen Find My Device -verkostossa Etenkin viimeisimmän osalta Bluetooth on tärkeä, sillä näin oma Android-puhelin voi skannailla lähellä olevia, muita Bluetooth-laitteita ja auttaa paikantamaan ne.Kun Bluetooth on aina päällä , löydettävyyden saadaan lisävarmuutta.Bluetoothin voi toki edelleen kytkeä pois päältä, mutta Android 15:n myötä se voidaan automaattisesti kytkeä takaisin päälle seuraavana päivänä.Android 14 toi mukanaan elenavigointiin taaksepäin osoittavan nuolen parantamaan taaksepäin vievän eleen ymmärtämistä ja hyödyllisyyttä.Samalla eleeseen lisättiin takaisin siirtymisen ennakoivat animaatiot, joka näyttää sivun tai sovelluksen, jolle käyttäjä on päätymässä ennen kuin eleen on tehnyt loppuun asti.Tätä ei kuitenkaan kunnolla vielä otettu käyttöön Android 14 -versiossa, vaan se piti erikseen kytkeä päälle sovelluskehittäjien asetuksista, mutta Android 15 -versiossa animaatiot otetaan oletuksena käyttöön. Sovelluksen tosin pitää tukea animaatiota.Esimerkiksi pitkälti kaikki Googlen omat sovellukset tukevat näitä animaatioita.Kun klikkaat äänenvoimakkuuden säätöön tarkoitettua painiketta, avautuu näytölle pieni palkki, joka näyttää äänenvoimakkuuden määrän.Kun palkista klikkaa kolmea pistettä, avautuu Android 15 -versiossa suuri, lähes koko näytön peittävä paneeli, josta näkee tarkasti kaikki ääntä käyttävät tilat. Siitä voi helposti säätää esimerkiksi median, puhelun ja hälytyksen äänenvoimakkuutta erikseen.Yleisesti oletuksena näytön tallennus ottaa videota koko näytöstä ja seuraa käyttäjän toimia, jos vaikka siirtyy toiseen sovellukseen.Android 15 -version myötä voi kuitenkin valita, mikäli haluaa tallentaa vain tiettyä sovellusta ja tämän sovelluksen tallennus jatkuu, vaikka välillä siirtyy toiseen sovellukseen.Ominaisuus lisättiin jo Android 14 QPR2:ssa ja se on käytössä esimerkiksi Motorolan puhelimissa, joissa on Android 14. Android 15 -version myötä ominaisuus tulee kuitenkin laajemmin käyttöön kaikilla laitteilla.Mukautuva värähtely säätää automaattisesti värinän voimakkuutta. Värinä voi olla esimerkiksi erilainen, kun puhelin on taskussa tai äänekkäässä paikassa.Android 15 lisää Bluetooth-asetuksiin mahdollisuuden jakaa ääntä langattomasti useisiin kuulokkeisiin samanaikaisesti.Näin esimerkiksi musiikkia voi kuunnella kaksi henkilöä samanaikaisesti yhdestä laitteesta häiritsemättä muita.Jos tietty sovellus, kuten vaikkapa WhatsApp, laulaa kovaa vauhtia eli viestejä saapuu tiuhaan tahtiin, Android 15 mahdollistaa tällaisen sovelluksen jäähdyttelyn.Ilmoitusten asetuksista voi valita uuden vaihtoehdon, joka vähentää asteittain ilmoitusten äänenvoimakkuutta, kun saat useita peräkkäisiä ilmoituksia samasta sovelluksesta.Valinnan voi laittaa päälle kaikkiin kaikkiin ilmoituksiin tai vain keskusteluihin.Esimerkiksi Samsungilta on jo vuosia löytynyt mahdollisuus kytkeä puhelin isompaan näyttöön ja muuttaa puhelin isolla näytöllä työpöytätilaan. Esimerkiksi Samsungilta on jo vuosia löytynyt mahdollisuus kytkeä puhelin isompaan näyttöön ja muuttaa puhelin isolla näytöllä työpöytätilaan. Nähtävästi Android 15 -version myötä ominaisuus otetaan kunnolla käyttöön kaikissa Android-laitteissa Android 15 sisältää käyttöjärjestelmätason tuen sovellusten arkistointiin ja arkistoinnin poistamiseen, mikä helpottaa ominaisuuden käyttöönoton kaikkien sovelluskauppojen kohdalla.Tämä ominaisuus auttaa vapauttamaan tilaa laitteelta osittain arkistoimalla harvoin käytetty sovellus ilman, että tiedot poistuvat.Puhelimen kameran laatu on parempaa, kun puhelinta käyttää tietokoneen webkamerana.Ääni ja värinä -asetuksiin tulee uusi vaihtoehto, joka mahdollistaa värinän laittamisen pois päältä näppäimistöissä kaikkialla.Laitteen diagnostiikka mahdollistaa laitteen eri komponenttinen testaamisen ja sen avulla voi nähdä esimerkiksi tiedot akusta, kuten sen valmistuspäivämäärän.Widgetin lisäämiseen kotinäytölle tulee uusi 'Lisää' -painike widgetin alapuolelle. Lisääminen onnistuu edelleen raahaamalla widget haluttuun kohtaan.