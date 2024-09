Apple Watch 10 -älykello on kevyempi suuremmalla näytöllä ja nopeammalla latauksella

esitteli tilaisuudessaan Watch Series 10 -älykellon.Uusi malli on nyt kevyempi ja 10 prosenttia ohuempi kuin viime vuoden Series 9 -kello. Paksuutta kellolla on nyt 9,7 millimetriä. Kellon saa nyt titaaniversiona.Apple sai suurennettua näyttöä. Näyttö on suurempi kuin Watch Ultra 2 -kellossa ja Series 10:n näyttö on 60% suurempi kuin Series 6 -kellon. Uudessa mallissa näyttö on myös kirkkaampi ja sen katselukulmat ovat paremmat.S10 -piiri kasvattaa tehoa, ja akun lataus on parempi. Kello latautuu nyt 80 prosenttiin 30 minuutissa.Terveyden osalta kello seuraa hengityksen tasaisuutta unen aikana ja antaa tietoa mahdollisesta uniapneasta. Kello on aiempaa parempi vesiurheiluun. Kello osaa kertoa veden lämpötilan ja sisältää uusia tiloja vesiurheiluun.