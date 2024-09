Huaweilta Watch GT 5 -älykellosarja - tarkempi paikannus ja parempi terveys- ja kuntoseuranta

julkisti Barcelonassa järjestetyssä HUAWEI Innovative Product Launch -tilaisuudessaan Watch GT 5 -sarjan, joka sisältää tavallisen version lisäksi Pro-version.Älykellosarja on varustettu teräviin leikkauksiin nojaavalla muotoilulla, kuten edeltäjät eli Watch GT 4 -sarja Kummastakin mallista on saatavilla kaksi eri kokoa. Watch GT 5:n saa 41 mm:n ja 46 mm:n koossa ja Watch GT 5 Pron 42 mm:n ja 46 mm:n koossa.Watch 5:t ovat ruostumatonta terästä, kun taas Watch 5 Pro 42 mm:n materiaali on nanokristallikeramiikkaa ja Watch 5 Pro 46 mm:n titaania.Hinnat alkavat 269 eurosta ja yltävät 599 euroon. Lanseerauskampanja sisältää tarjouksen, jossa älykellon ostaja saa kaupan päälle FreeBuds 5i -kuulokkeet (arvo 79 €). Tarjous on voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää.Parannusta on tapahtunut terveys- ja kuntoseurannan osalta. Uusittu TruSense -järjestelmä parantaa terveys- ja kuntoseurantaa päivitetyillä moduuleilla ja algoritmeilla. Kello tehostaa signaalinlukutarkkuutta sydämen sykkeen, veren happipitoisuuden ja hengitysnopeuden mittaamisessa, tarjoten kattavampia seurantatietoja jopa kuntoilun aikana ja vaihtelevissa sääolosuhteissa, Huawei kertoo.Pro-malleissa on myös EKG-analyysitoiminto, joka toimii elektrodeihin perustuvan EKG-painikkeen avulla.

Kelloissa on Sunflower Positioning -järjestelmä, joka tarjoaa täysin uuden tavan navigoida outdoor-urheilulajeissa entistä tarkemman ja optimoidumman GNSS-seurantamekanismin myötä. Tämä mahdollistaa uudenlaisen juoksu- ja pyöräilykokemuksen kaikissa WATCH GT 5 -sarjan malleissa. HUAWEI WATCH GT 5 Pro -mallit tukevat myös ammattilaistasoista urheiluseurantaa, kuten golfia, polkujuoksua ja vapaasukellusta.Juoksijoille on tarjolla juoksutekniikan analyysi, joka auttaa säätämään juoksuasentoa paremmaksi. Pro-kelloista löytyy ammattilaistason polkujuoksuominaisuuus, joka tukee segmenttipohjaista navigointia, reitiltä poikkeamisen hälytyksiä, korkeuskäyriä ja kruunukytkimellä säädettäviä zoomattavia karttoja.Pro-mallissa on myös uusia golf-ominaisuuksia.Huaweilta löytyy myös maksullinen Huawei Health+ -jäsenyys, joka sisältää muun muassa räätälöityjä harjoituksia ja Stay Fit -suunnitelman. Kellon ostajat saavat jäsenyyden kolmeksi kuukaudeksi ilmaiseksi.