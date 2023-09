Huawein tyylikkäät Watch GT 4 -älykellot sisältävät paremman paikannuksen ja ennustavat kuukautiskiertoa tarkemmin

Vasemmalla 46 mm:n versio ja oikealla 41 mm:n malli

julkisti-sarjan, jossa on kaksi kokovaihtoehtoa: suurempi 46 mm:n malli ja pienempi, naisille suunnattu 41:mm:n versio. GT 4 -kellot sijoittuvat kesäkuun alussa Suomessa myyntiin tulleiden Watch 4- ja Watch 4 Pro-kellojen alapuolelle.Watch GT 4 -kellojen ennakkomyynti Suomessa alkaa 14. syyskuuta. Jälleenmyyjille laitteet saapuvat 2. lokakuuta alkaen.46 mm:n hinta on 249 euroa mustan version osalta ja 369 euroa harmaan mallin kohdalla. 41 mm:n kellosta löytyy kolme vaihtoehtoa: valkoinen nahkaranneke (249 euroa), kultainen Milanese (299 euroa) ja kultainen / hopeinen (399 euroa).Watch GT 4 -kelloissa on panostettu tyylikkyyteen ja Huawein mukaan ne ovat osa Huawein uutta Fashion Forward -strategiaa, jonka tarkoituksena on nostaa teknologian ja tyylikkyyden yhdistäminen yhtiön älykelloissa uudelle tasolle. Huawei Watch GT 4 46 mm :n on erottuva kahdeksankulmainen muotoilu ja jykevä kuori, kun taas Huawei Watch GT 4 41 mm :n on tyylikäs, statement-koruja mukaileva riipusmuotoilu.Ulkoisesti kellot eroavat toisistaan selvästi, jonka myötä suurempi malli on todennäköisesti enemmän miehille sopivampi ja pienempi malli puolestaan naisille suunnattu.

Naisille suunnattuna ominaisuutena kelloihin on tuotu Menstrual Cycle Management 3.0-toiminto, joka analysoi käyttäjän unisykettä, kehon lämpötilaa, hengitystiheyttä ja muita tekijöitä ennustaakseen kuukautiskiertoa.Huawein mukaan teknologian avulla on mahdollista ennustaa kuukautisten ensimmäinen päivä jopa 15 % tarkemmin kuin muilla kuluttajakelloilla. Toiminnosta voi olla apua erityisesti heille, jotka painiskelevat epäsäännöllisten kuukautiskiertojen kanssa.Kelloissa on myös muita urheilu- ja terveysominaisuuksia.Kelloissa on paranneltu TruSeen 5.5+ -sykemittausteknologia, joka antaa Watch GT 3 -kelloihin verratessa 30 prosenttia tarkempaa lukemaa sydämen toiminnasta. 30 prosenttia parannusta on saanut myös päivitetty kaksikaistainen viiden järjestelmän GNSS-navigointijärjestelmä, jonka Huawei lupaa tuottavan tarkkaa dataa jopa tiiviisti rakennetuissa kaupungeissa juostessa.Unen seurantaan on tuotu mukaan Sleep Breathing Awareness -toiminto, joka etsii epäsäännöllisyyksiä hengityksestä unen aikana ja tarjoaa näin lisätietoa hengityselinten terveydestä.Lisäksi Watch GT 4 on Huawein ensimmäinen älykello, joka tuo mukanaan Stay Fit -kalorienhallintasovelluksen. Stay Fit auttaa ajantasaisten terveystietojen avulla käyttäjiä hallitsemaan kaloriensaantiaan. Kokonaisvaltaiset suositukset on räätälöity kunkin käyttäjän tarpeisiin, mikä tukee painonhallintaa. Watch 4- ja Watch 4 Pro-kelloihin verratessa ominaisuuksista on jätetty pois EKG-toiminto ja tuki eSIMille.Suuremmassa mallissa on 1,43-tuumainen näyttö ja pienemmässä 1.32-tuumainen. Kumpikin hyödyntää AMOLED-tekniikkaa ja 466 x 466 pikselin tarkkuutta. Kotelon runko on ruostumatonta terästä ja kellot ovat saaneet IP68-luokituksen.Kelloissa on kaiutin ja mikrofoni Bluetooth-puheluita varten, ja käyttöjärjestelmää hallitaan kahdella painikkeella, joista toinen on pyöritettävä kruunupainike.Akunkesto yltää isommassa mallissa tavallisessa käytössä jopa 8 vuorokauteen ja aina päällä olevan näytön kanssa 4 vuorokauteen. Pienemmän mallin lukemat ovat 4 ja 2 vuorokautta. Kumpikin kello tukee langatonta latausta.