Erinomainen, elokuussa julkaistu OnePlus Nord 4 nyt halvemmalla kuin kertaakaan aiemmin

Elokuun alussa myyntiin tullutuusin "oikea Nord" elion nyt ensimmäistä kertaa julkaisunsa jälkeen reippaassa alennuksessa.Annoimme Nord 4:lle arvostelussamme heinäkuun lopulla arvosanaksi 4,5 tähteä viidestä ja tuolloin yksi pientä moitetta aiheuttanut kohta oli puhelimen hinta.Myyntiin tullessaan puhelin maksoi 499 euroa ja nyt sen saisi omakseen satasta halvemmalla, 399 eurolla Kehuja annoimme akkukestosta, laadukkaasta pääkamerasta ja pitkästä päivitystuesta. OnePlus lupaa luurille neljä suurta Android-päivitystä, eli viimeinen iso Android-päivitys olisi vuonna 2027 julkaistava Android 18. Tuon jälkeenkin puhelin tulee saamaan vielä tietoturvapäivityksiä vuoteen 2030 saakka.Hinnan solahtaessa enemmän kohdalleen, on Nord 4:ssa enää hyvin vähän moitittavaa: lähinnä hintaluokassaan kehnohko selfie-kamera sekä se, että puhelimen mukana ei toimiteta laturia, vähän närästävät.Tarjouksessa oleva malli on 12 gigatavua käyttömuistia ja 256 gigatavua tallennustilaa sisältävä versio Nord 4:sta.Valinnanvaikeutta aiheuttaa kuitenkin omalta osaltaan OnePlus 12R, joka tavallaan asettuu hieman Nord 4:n yläpuolelle teknisisltä ominaisuuksiltaan - joskin kummassakin on jotain parempaa kuin toisessa . Vielä hankalammaksi valinnan tekee se, että myös OnePlus 12R:ää on myyty viime aikoina samalla, 399 euron hintalapulla - joskin tarjoukset ovat sen osalta jo loppuneet ja 12R maksaa tällä hetkellä 499e.