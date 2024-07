Arvostelussa OnePlus Nord 4 - Vakuuttava paketti lähes kaikin mahdollisin tavoin, pidennetty Android-tuki ilahduttaa

OnePlus Nord 4 arvostelu - Vakuuttava keskihintainen kännykkä

Älä missaa uutisia – seuraa meitä: Facebookissa, Twitterissä tai Instagramissa.

Arvosteluumme saapui OnePlussan erittäin suositun Nord -sarjan uusin ykköstykki, heinäkuussa 2024 myyntiin tuleva OnePlus Nord 4 älypuhelin. Puhelin jatkaa jo vuodesta 2020 lähtien, joka vuosi uusittua OnePlussan Nordien "päälinjaa", joka pyrkii iskemään nimenomaan keskihintaisten puhelinten kovimpaan ytimeen. Toki vuosien mittaan käsitys siitä, mikä on "keskihintainen puhelin" on pikkuhiljaa lipsunut pikkuisen ylemmäs, mutta Nordin hinnoittelu on pysynyt sinänsä suhteellisen hyvin linjassa kaikki nämä vuodet. Ensimmäinen Nord julkaistiin neljä vuotta aiemmin 399 euron hintalapulla ja nyt uutuus, OnePlus Nord 4, tuli myyntiin edullisimmillaan 499 euron hintalapulla. Malli korvaa erittäin suositun, kesällä 2023 julkaistun OnePlus Nord 3:n, joka on keikkunut Suomen suosituimpien puhelinten listalla varsin pitkään. Joten taustalla on vuosikausia vahvaa suorittamista ja paljon tyytyväisiä asiakkaita - ja olikin mielenkiintoista nähdä, miten mallistoa on uusittu vuonna 2024. Otimme OnePlus Nord 4:n käyttöpuhelimeksi muutamaksi viikoksi jo ennen puhelimen myyntiintuloa ja tutkimme, mitä uutuus on oikein syönyt.. Muotoilu ja rakenne

OnePlus Nord 4 on rakenteeltaan tavallaan hyppy kännyköiden historiassa taaksepäin, sillä puhelin on ensimmäinen OnePlussan puhelin vuoden 2016 jälkeen, joka on rakenteeltaan (lähes) kokonaan metallia. Eli kyseessä on ns. unibody rakenne, jossa sekä kehykset, runko että tausta ovat yhtä ja samaa metallikappaletta. Jo vuosien ajan kännyköiden takakuoret ovat olleet pääosin joko muovia tai lasia, hieman hintaluokasta riippuen. Syyksi tähän on kerrottu radiosignaalien välittämisen vaikeus metallisen takakuoren kanssa. OnePlus kertookin ratkaisseensa yhteyksien vaatimien antennien ongelmaa merkittävän paljon Nord 4:sta suunnitellessaan. Lopputulos on takareunan yläosaa lukuunottamatta yhtenäinen, sileä metallinen kappale.

Puhelimen oikealta kyljeltä löytyy tavaomaiseen tapaan äänenvoimakkuuden säätimet sekä puhelimen lukituspainike.

Alareunasta löytyy SIM-kortin kelkka sekä lataukseen ja tiedonsiirtoon tarkoitettu USB-C -liitin. Valitettavasti tiedonsiirto tapahtuu edelleen vanhalla ja hitaalla USB 2.0 -standardilla, joten langallinen tiedonsiirto on hieman hidasta nykymittapuulla ajateltuna.

Vasenta kylkeä koristaa OnePlussan tavaramerkiksi muodostunut kolmivaiheinen kytkin, jolla puhelin voidaan nopeasti säätää äänettömälle, värinätilaan tai tavalliseen soittoäänet läpi päästävään tilaan.

Yläreunasta ei löydy muuta kuin mikrofonin ja kaiuttimen aukot. Rakenteeltaan puhelin on äärimmäisen laadukkaan oloinen ja luonnollisestikaan mikään kohta ei nitise eikä natise millään tavalla. Metallinen rakenne ei ole kuitenkaan auttanut nykypuhelinten pahimpaan kiroukseen mitään, sillä myös OnePlus Nord 4 on erittäin liukas kädessä. Pöly- ja kosteustiiviys on saatu viilattua edeltäjäänsä pykälän paremmalle tasolle ja puhelin on IP64-sertifioitu (lue mitä IP-luokitukset tarkoittavat), joten se kestää luonnon elementtejä varsin hyvin. Puhelinta myydään kolmessa eri värivaihtoehdossa. Hopeinen malli ("Mercurial Silver") on testissämme ollut yksilö, jonka takaosaan on laserilla tehty erikoisia raitoja ulkonäköä piristämään. Lisäksi myynnissä on myös vihreä ("Oasis Green") ja tummanharmaa ("Obsidian Midnight") värivaihtoehdot, joissa takaosa on hillitympi ja ilman em. vauhtiviivoja. Painoa on valitettavasti jälleen kerran tupsahtanut jokunen gramma lisää ja puhelin painaa nyt jo 199,5 grammaa. OnePlus tuntuu lisäävän muutaman gramman Nord-mallistonsa painoon joka vuosi - edeltäjäänsä, Nord 3:een nähden painoa on tullut lisää tasan 6 grammaa. Kertanostoina tällaiset painonlisäykset ovat tietysti marginaalisen pieniä, mutta ajan saatossa niistä tulee trendi - josta ei tunnuta pääsevän eroon. Yleisesti ottaen OnePlus Nord 4:n rakenne ja käsituntuma ovat erinomaiset - ja tässä suhteessa puhelin tuntuu jopa lippulaivamallilta. OnePlus Nord 4, tekniset tiedot Mitat:

162,6 x 75 x 8 mm

Paino:

199,5 grammaa

Näyttö:

6,74 tuumaa; 1240x2772; AMOLED; 120 Hz

Suoritin:

Qualcomm Snapdragon 7+ gen 3

Muisti:

12 tai 16 gigatavua käyttömuistia;

256 tai 512 gigatavua tallennustilaa

256 tai 512 gigatavua tallennustilaa Takakamerat:

50 megapikselin pääkamera (f/1,8; OIS);

8 megapikselin laajakulmakamera (f/2,2)

8 megapikselin laajakulmakamera (f/2,2) Etukamera:

16 megapikseliä

Akku:

5500 mAh

Lataus:

100 watin SuperVOOC -pikalataus

55 watin USB PD -pikalataus

55 watin USB PD -pikalataus Käyttöjärjestelmä:

Android 14

tulevat päivitykset

tulevat päivitykset Muuta:

5G; IP64-luokitus (Mitä IP-luokitukset tarkoittavat?) ;

infrapunaportti

; infrapunaportti Liitännät:

USB-C, dual-SIM

Hinta:

12/256GB: julkaisuhetkellä 499 euroa, tarkista hinta

16/512GB: julkaisussa 599 euroa, tarkista hinta Näyttö OnePlus Nord 4:n näyttönä on täsmälleen sama näyttö, jota myös edeltäjä, OnePlus Nord 3 käytti. 6,74 tuuman AMOLED-näyttö pystyy 120 hertsin virkistystaajuuteen ja tarjoaa hintaluokassaan varsin hyvän, 2772 x 1240 resoluution. Näyttö on kohtuullisen kirkas ja kun testijakso osui Suomen kauniiseen keskikesään, kirkkauden riittävyyttä oli helppo arvioida myös ulkoilmassa ihan silmämääräisestikin. Nord 4:n näytön kirkkaus riittää mainiosti myös suorassa auringonpaisteessa puhelimen käyttöön, ilman näytön varjostamista kädellä.

Aivan keskihintaisten puhelinten huippuluokkaa näytön kirkkaus ei ole, mutta muutaman vuoden takaisiin puhelimiin verrattuna aivan merkittävästi paremmalla tasolla. Lisäksi OnePlus on vihdoinkin ottanut askeleita oikeaan suuntaan myös korkean virkistystaajuuden tuen suhteen. Nordin kanssa ne sovellukset, jotka 120Hz virkistystaajuutta tukivat, toimivat sillä, kun näyttö oli asetettu kiinteästi korkean virkistystaajuuden tilaan. Automaattisesti virkistystaajuutta valittaessa iso osa sovelluksista käyttää 60 Hz virkistystaajuutta, mutta esim. Chromen käyttö nostaa virkistystaajuuden 90 Hz tasolle. Muiltakin osin Nord 4:n näyttö on erittäin pätevä tapaus ja omassa hintaluokassaan näyttö on jopa erinomainen. Värimaailma on varsin hyvin kalibroitu ja vaihtuva virkistystaajuus tekee näytöstä erittäin sulavan. Takakamerat Takakameroiden osalta OnePlus Nord 4 yhdistelee sekä vanhaa että uutta. Vanhastaan mukana on täsmälleen sama perustason 8 megapikselin Sonyn IMX 355 -sensoriin pohjautuva laajakulmakamera, jota käytettiin jo Nord 3:ssa ja jota on käytetty kovin monissa muissakin keskihintaisissa kännyköissä viime vuosina. Erilaista on taas se, että OnePlus on päättänyt poistaa puhelimesta makrokameran kokonaan. Keskihintaisissa kännyköissä on ollut jo vuosien ajan tapana saada markkinointimateriaaliin maininta "kolmesta takakamerasta", joista yksi on ollut lähes kaikilla valmistajilla jokin varaston nurkasta löytynyt, turhaakin turhempi parin megapikselin makrokamera. Eli nostamme hattua OnePlussalle siitä, että uskalsivat tiputtaa turhakkeen pois Nord 4:sta. Täysin uutta edustaa puolestaan pääkameran sensori, joka on nyt 50 megapikselin Sonyn IMX 882 (eli Sony Lytia LYT-600). Pääkamerassa on myös optinen kuvanvakain (OIS).

Pääkameran vaihdos ja vuosi vuodelta parantuvat kuvankäsittelyn algoritmit ovat mielestäni onnistunut yhdistelmä. Pääkameran kuvat olivat hyvässä valaistuksessa erittäin laadukkaita ja niiden värimaailmakin oli varsin luonnollinen. Kohinaa ei hyvässä valaistuksessa kuviin syntynyt lainkaan ja yksityiskohdat erottuivat kuvista erittäin hyvin. Mutta erityisen hyvin verrokkeihinsa nähden OnePlus Nord 4 pärjää hämärässä otetuissa kuvissa. Tyypillistä heikossa valossa otettua värien vääristymää tai kohinan lisääntymistä ei pääkameralla otetuissa kuvissa tapahtunut edes kotimaisessa kesäyössä. Nord 4:n laajakulmakamera puolestaan on suorastaan raivostuttavan keskinkertainen esitys pääkameraan verrattuna. Laajakulmakameralla saa otettua vielä suhteellisen tasokkaita kuvia hyvässä valaistuksessa ja myös valaistuissa sisätiloissa. Mutta heti valon vähettyä, alkaa kuviin kertymään kohinaa häiritsevän paljon, vaikka käytössä olisikin kameran yötila. Pääkamera tukee 4K -videokuvausta 60fps kuvanopeudella ja laajakulmakamerassa videokuvaus on puolestaan rajoitettu FullHD-tarkkuuteen 30fps kuvanopeudella. Hämmentävää kyllä, 4K-videota kuvatessa ei puhelimen elektronista kuvanvakaista voi käyttää lainkaan. Optinen kuvanvakain toki toimii tällöinkin, mutta esimerkiksi kävellessä kuvattaessa se ei yksinään aivan riitä vakauttamaan liikettä. Esimerkkikuvia Ohessa otetut esimerkkikuvat ovat kaikki otettu OnePlussan omalla kamerasovelluksella, oletusasetuksilla ("Valokuva"). Kaikki kuvaparit ovat samasta kohti, ensimmäinen kuvista on otettu laajakulmakameralla, toinen pääkameralla. Kuvan klikkaaminen avaa kuvan alkuperäisversion uuteen välilehteen. Huomaathan, että alkuperäiset kuvat ovat varsin isoja, joten niiden lataaminen saattaa kestää hetken mobiilidatalla ladattaessa.

Alla vielä pari erilliskuvaa, jotka on kuvattu molemmat puhelimen pääkameralla.

Etukamera OnePlus on alkuperäisen Nordin julkaisun jälkeen oikeastaan unohtanut kokonaan sen, että jotkut ihmiset tykkäävät käyttää puhelimessaan myös etukameraa. OnePlus Nord 4:ssakin etukameraksi on kaivettu jostain OnePlussan emoyhtiön Oppon varastohyllystä löytynyt 16 megapikselin sensori. Sillä kuvaa jonkinlaista kuvaa hyvissä valaistusolosuhteissa, mutta etenkin valaistuksen vähänkään heikennyttyä, etukameran kuvanlaatu suorastaan romahtaa. Tässä ei sinänsä ole mitään uutta ja ihmeellistä, sillä lähes kaikki valmistajat tuntuvat kokonaan luovuttaneen etukameroiden kehityksen suhteen - ja täsmälleen samanlaista bulkkia 16 megapikselin kiinteän tarkennuksen kameraa löytyy niin bujdettiluureista kuin tuhannen euron kännyköistäkin. Sääli, etenkin kun aivan ensimmäisessä OnePlus Nordissa oli etukameroita jopa kaksin kappalein. Suorituskyky OnePlus Nord 4:n suorituskyvystä vastaa Qualcomm Snapdragon 7+ gen 3 -järjestelmäpiiri. Eli Nord on palannut takaisin Qualcommin piireihin Nord 4:n kanssa. Suomessa Nordista myydään kahta eri versiota: toisessa versiossa on käyttömuistia 12 gigatavua ja tallennustilaa 256 gigatavua. Testissämme olleessa, aavistuksen arvokkaammassa mallissa käyttömuistia oli hulppeat 16 gigatavua ja tallennustilaa 512 gigatavua. Isolla käyttömuistilla ja tehokkaalla järjestelmäpiirillä varustettu Nord 4 olikin suorituskykynsä osalta varsin vakuuttava tapaus. Suorituskykytesteissä Nord 4 asettui selkeästi keskihintaisten puhelinten kärkipäähän, muttei sentään päässyt pari pykälää kalliimman OnePlus 12R:n tasolle missään testissä. Käytännön elämässä suorituskyky näkyi siinä, että kaikki mahdollinen, mitä puhelimella tehtiin, toimi sulavasti ja nopeasti. Ainoastaan pari pientä, hetkellistä notkahdusta nähtiin helteisenä päivänä, suorassa auringonpaisteessa. Tuolloin puhelimen suojausmekanismit kytkeytyivät ylikuumentumisen pelossa päälle ja mm. Pokemon Go nyki hetken aikaa. Tilanne meni minuutissa ohi kummallakin kerralla. Kyseinen ylikuumenemista ja akun kulumista estävä mekanismi kuitenkin kytkeytyi päälle varsin helpolla myös suorituskykytestejä ajettaessa. Nord 4:n huipputason suorituskyky on käytettävissä tyypillisesti vain hetkellisesti - jatkuvassa raskaassa kuormassa puhelin leikkaa suorituskykyään hyvinkin nopeasti lähes puoleen normaalista. Tehojen "sulamista" ei tavallinen käyttäjä arjessa huomaisi, mutta erittäin raskaiden pelien pelaamiseen Nord 4:sta emme suosittelisi.. Hintaisekseen OnePlus Nord 4:n suorituskyky oli erinomaisella tasolla. OnePlussan Android - nyt tekoälyllä OnePlussan oma variantti Androidista kantaa nimeä OxygenOS ja käyttöjärjestelmä on pysynyt pitkälti samanlaisena jo useamman vuoden ajan. Jotkut OnePlussan Androidista pitävät, toisille se on vaikeasti sisäistettävä - vaikkakin ulkoasu ja logiikka on kohtuullisen lähellä perus-Androidia. Android 14:een perustuvassa OxygenOS:ssä ei ole mitään merkittäviä irtiottoja toiminnallisesti perus-Androidiin nähden ja käyttäjän näkökulmasta kenties silmiinpistävimmät toiminnot ovat OnePlussan oma pelitila sekä yhtiön Shelf-valikko. Pelitila on sekin hyvin samankaltainen kuin useimmilla muillakin valmistajilla, tarjoten mahdollisuuden mm. tarkempaan suorituskyvyn säätöön pelatessa.

Uutuutena mukaan on tuotu kourallinen tekoälyä tukevia toimintoja. Niitä ei juurikaan tuputeta käyttäjän naamalle, vaan ne pitää oikeastaan itse käydä kaivamassa valikoista esiin. Ääniviestien ja muiden äänisisältöjen muuttaminen tekstimuotoisiksi tiivistelmiksi löytyy valikoiden takaa, jos sellaista kaipaa. Lisäksi tekoäly toimii järjestelmän ytimessä, säätäen puhelimen suorituskykyä ja verkkoyhteyksiä parhaaksi katsomallaan tavalla. Kenties tärkein Androidiin liittyvä uudistus on kuitenkin OnePlussan parantunut päivityslupaus: OnePlus lupaa Nord 4:lle neljä suurta Android-päivitystä ja kuuden vuoden tietoturvapäivitykset. Eli OnePlus Nord 4 tulee saamaan elinkaarensa aikana vielä Android 15, Android 16, Android 17 ja Android 18 -päivitykset. Viimeinen iso päivitys eli Android 18, napsahtanee jakeluun siis joskus vuoden 2027 lopulla. Tietoturvapäivitykset jatkuvat aina vuoden 2030 kesään saakka. Akkukesto ja latausnopeus OnePlus Nord 4:n akkukesto on kiskaistu testiemme mukaan todella hurjalle tasolle. Tavallista isompi 5500 mAh akku auttaa asiassa, mutta myös tehoihin nähden virtapihi järjestelmäpiiri sekä OnePlussan tekemät säädöt Androidin virranhallintaan tuovat kaikki oman palasensa pakettiin mukaan. Käytännössä erittäin raskaankin ruutuajan jälkeen akkua oli vielä illalla jäljellä todella paljon. Päivinä, jolloin ruutuaikaa oli tullut puhelimeen yli 10 tuntia, oli akkua pääsääntöisesti illalla, ennen nukkumaanmenoa, jäljellä vielä vähintäänkin 20-30%. Vähänkään maltillisemmalla ruutuajalla OnePlus Nord 4:n akku riittää helposti kahdeksi vuorokaudeksi.

Mainittakoon vielä se, että pidimme - kuten aina - puhelimen näytön manuaalisesti säädettynä kirkkaimmalle mahdolliselle tasolle koko testijaksomme ajan. Edeltäjässä, Nord 3:ssa, näytön kirkkaus ja korkea virkistystaajuus romahdutti muutoin mainion akkukeston - mutta Nord 4:ssa edes täydellä kirkkaudella loistava näyttö ei tiputtanut akkukestoa. Yhteenvetona todettakoon, että Nord 4:n akkukesto on erinomainen. Latausnopeuksien osalta OnePlussalla on jo vuosia ollut maine juurikin pikalatauksen valtiaana. Yhtiö ei petä tälläkään kertaa, sillä OnePlus Nord 4 tukee varsin hurjaa 100 watin latausnopeutta, kun käytetään OnePlussan omia, "punaisen johdon" SuperVOOC -latureita. OnePlussan omalla 100 watin laturilla puhelin Nord 4 latautuu tyhjästä täyteen 28 minuutissa, mikä on erittäin kova saavutus, kun otetaan huomioon myös puhelimen varsin iso akku. Ilahduttavaa kyllä, yhtiö on myös parantanut muiden valmistajien latureiden tukea, sillä Nord 4 latautuu standardilla USB PD -pikalatauksella 55 watin nopeudella, eli hyvinkin rivakasti. Mutta tarjolla on myös yksi iso pettymys: Nord 4:n mukana ei Euroopassa toimiteta lainkaan laturia. Eli puhelin pitää ladata jo kotoa löytyvillä latureilla - joka osaltaan selittääkin varmasti parantunutta USB PD -latauksen tukea. Yhteenveto

OnePlus Nord 4 on erittäin hyvä keskihintainen kännykkä. Se on puhelin, jota voi aika lailla sen ihmeemmin takeltelematta suositella kenelle tahansa, joka on etsimässä itselleen hyvää, alle 500 euroa maksavaa kännykkää. Se ei millään muotoa ole kaikilla osa-alueilla paras kännykkä, mitä tässäkään hintaluokassa on tarjolla. Mutta se on muutamaa poikkeusta lukuunottamatta lähes jokaisella osa-alueella erittäin hyvä. Ja kokonaisuutena arvioiden se on toistaiseksi paras vuonna 2024 julkaistu kännykkä omassa hintaluokassaan. Nordin ainoa ongelma on oikeastaan se, että sen hinta keikkuu kipurajalla ominaisuuksiinsa nähden - etenkin, kun laturi pitää ostaa erikseen. Myyntitulohinnallaan eli 499 eurolla se on hyvä ja fiksu ostos - mutta alle 400 euron hintalapulla se olisi mielestäni jo erinomainen, pienine puutteineenkin. Vaihtoehdot Suosittelen tutustutaan Parhaat alle 500 euron kännykät -listaamme, jossa pyrimme pitämään ajantasaista tietoa suosituksistamme. Normaalisti tarjoamme vaihtoehtojen osiossamme yleensä samanhintaisia, vastaavia kännyköitä. Mutta mielestämme OnePlus Nord 4:n isoin haaste kaupassa on tällä hetkellä sen edeltäjä, Nord 3. Ensinnäkin vuonna 2023 julkaistu OnePlus Nord 3 on edelleen mainio puhelin - ja se maksaa tätä kirjoitettaessa 170e vähemmän kuin OnePlus Nord 4. Lisäksi Nord 3:n mukana toimitetaan OnePlussan laturi. Eli käytännössä puhelimilla on hintaeroa hurjat 200 euroa, jos kotoa ei löydy valmiiksi vapaata pikalaturia. Mielestäni tuolla hintaerolla Nord 3 on järkevämpi ostos, vaikka sen pääkamera onkin vähän heikompi, latausnopeus hitaampi ja akkukesto huonompi. Toki Nord 4:n päivitystuki tulee kestämään vuoteen 2030, kun Nord 3:n osalta se päättyy jo vuonna 2027. Vertaa OnePlus Nord 3 ja OnePlus Nord 4 eroja toisiinsa Plussat Erinomainen akkukesto suorituskyky (varauksin)

Laadukas pääkamera

Hintaluokassaan kirkas ja laadukas näyttö

Pitkä Androidin päivitystuki

Nopea latautumaan (myös nopea USB PD -lataus)

Laadukas, metallinen rakenne Miinukset Ei laturia mukana

Kehno selfie-kamera

Keskinkertainen laajakulmakamera

Hinta (varauksin)