Erittäin hyvä, oikea älykello, OnePlus Watch 2, nyt halvemmalla kuin koskaan

yllätti positiivisesti alkuvuodesta uudella-älykellollaan.Kellossa on yhdistetty luovasti urheilukelloista tuttua virtapihiyttä sekä "oikeiden" älykellojen monipuolisuutta. Temppu on onnistuttu tekemään siten, että kellossa on käytännössä kaksi eri järjestelmäpiiriä - virtapihi piiri pyörii taustalla valtaosan ajasta ja tehokkaampi, mutta akkua syövä piirisarja potkaistaan käyntiin vasta, kun sitä oikeasti tarvitaan.Yhdistelmä toimiikin mainiosti, sillä OnePlussan kello on ensimmäinen "oikea" älykello, jonka akku kestää jo kohtuullisen hyvin. Ilman mitään virransäästöjä akku kesti reilut kaksi vuorokautta ja kevyesti akkua säästellen, virran saa venymään neljään vuorokauteen.Kello ilahdutti arvostelussamme meitä niin paljon, että annoimme sille 4,5 tähteä viidestä Kello tuli myyntiin alunperin 329 euron hintalapulla, mutta nyt sitä saa tarjouksesta halvemmalla kuin kertaakaan aiemmin, eli 229 eurolla.Tarjous löytyy täältä:Mielenkiintoinen kulma hinnoittelussa on sekin, että nyt Watch 2:n saisi halvemmalla, kuin samaisen kellon hieman kevennellyn, halvemman version, eli OnePlus Watch 2R:n. Kellojen ainoa ero on painossa ja siinä, että Watch 2:ssa on parempi akkukesto kuin Watch 2R:ssä.