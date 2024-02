Arvostelussa OnePlus Watch 2 - Nerokas kikka kiskaisee oikean älykellon akkukeston uusille lukemille, mutta ei sovi iPhone-käyttäjille eikä pienille ihmisille

Kello pohjautuu Googlen kehittämään Wear OS -käyttöjärjestelmään, joka on sama, jota mm. Samsung käyttää omissa kelloissaan. Kyseessä on käytännössä "se toinen oikea" älykellojen käyttöjärjestelmä, Applen oman Watch OS:n lisäksi. Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että OnePlussan kelloon voi asentaa hurjan määrän sovelluksia ja räätälöidä sen toimintaa varsin vapaasti. Eli kyseessä on siis pienimuotoinen tietokone (tai älypuhelin, kummin vain) ranteeseen.

Paperilla kello ei ole aivan niin järkälemäinen, sillä kellon rungon kooksi mainitaan 47 mm. Tuotakin isompia kelloja on, useitakin, kuten vaikkapa Garminin kellojen isoimmat mallit, jotka venyvät yli 50 mm rajapyykin. Mutta käytännön elämässä kello on todella, todella iso.

Fyysisiä painikkeita OnePlus Watchissa on kaksi, molemmat on sijoitettu kellotaulun oikeaan reunaan. Muu navigointi tehdään kosketusnäytön avulla.

OnePlus Watch 2:n kellotaulu on todella upea ilmestys. Kevyesti reunoille kaartuva 1,43 tuuman AMOLED-näyttö tarjoaa huikeaa 1000 nitin kirkkautta (ns. peak brightness) ja näytön tarkkuus on mukava 466 x 466 pikseliä.

OHealth on ehdottomasti parempaa keskiluokkaa tietojen selkeydessä, yhteenvetojen luomisessa ja vinkkien tarjoilussa. Ilahduttavasti sovellus on myös hyvin laajasti saatu suomennettua, joten siinäkään mielessä kellon käytölle ei ole kielimuuria.

OnePlus Watch 2:n käyttö tapahtuu pääasiassa kosketusnäytön avulla. Fyysisiä painikkeita kellossa on kaksi, joilla on hyvin selkeät käyttökohteet.

OnePlussan ratkaisu akkukeston ja älytoimintojen yhdistämiseksi on nerokkaan yksinkertainen. Yhtiö on paketoinut samaan kelloon käytännössä kaksi kelloa.

Materiaalivalinnoissa ei ole säästelty, vaan runko on ruostumatonta terästä ja kellotaulua suojaa safiirilasi. Vesitiiviys taataan 50 metrin syvyyteen asti ja kellolla on IP68 -luokituksen lisäksi myös Yhdysvaltain armeijan MIL-STD-810H -kestävyysluokitus.

Lajivalikoima on varsin runsas ja niistä muutamaan on leivottu mukaan lajispesifisiä tietoja, joista on lajien osalta tavallistakin enemmän iloa. Tällaisia lajeja ovat mm. juoksu ja sulkapallo. Muiden lajien osalta kello kerää antureidensa mukaiset tiedot, eli sykkeet, kilometrit, kalorikulutuksen ja sen sellaiset.

Koska pyrin saamaan omat testini vertailukelpoisiksi keskenään, käytin kelloa siten, että päällä oli always on display, käytössä oli SpO2 -mittaus, sykkeen seuranta ja stressitason seuranta. Treenejä kelloon tuli keskimäärin ottaen 1h 15min joka vuorokaudelle. Treeneistä valtaosa oli arkista kävelyä kaupungin keskustassa GPS päällä. Mukana oli sen lisäksi kaksi rankempaa sisätreeniä, joissa GPS:ää ei tarvittu.

Valmistaja lupailee kellolle jopa 4 vuorokauden akkukestoa tavallisessa käytössä, ilman ihmeempää virransäästöä, jos käytössä ei ole aina päällä oleva näyttö (always on display eli AOD) .

Hieman hämmentävä on myös kellon ylempi fyysinen painike. Se on pyöritettävä, kuten perinteisissä rannekelloissakin, mutta painikkeen pyörittäminen ei itse asiassa tee yhtään mitään. Monissa muissa kelloissa vastaavaa toimintoa käytetään mm. sovellusten välillä liikkumiseen. OnePlussan mukaan kyseiselle ominaisuudelle ei ilmeisesti ole tulossakaan mitään toiminnallisuutta.

Ärsyttävin seikka on kuitenkin se, että OnePlus Watch 2:n käyttämä älypuhelinsovellus OHealth ei toistaiseksi osaa synkronoida tietojaan mihinkään muualle. Yhtiön mukaan Stravaan yhdistäminen on tulossa maaliskuun 2024 aikana, mutta testihetkellä (helmikuussa 2024) sitä ei vielä ollut tarjolla. Myöskään Google Fittiin tiedot eivät siirry, joka on Googlen omistaman käyttöjärjestelmän tapauksessa todella omituinen tilanne. Google Fitin osalta OnePlussan mukaan tietojen pitäisi kulkea jo Google Health -rajapinnan kautta, mutta se ei itselläni ainakaan useista säädöistä huolimatta toiminut. Toistaiseksi ilmeisesti tilanteen voi ratkaista asentamalla Fitin myös kelloon itseensä.

OnePlus lupaa kellolleen kahden vuoden täyden ohjelmistotuen, joka on hieman pettymys, kun Samsung ja Apple lupaavat omille kelloilleen merkittävästi pidempää tukea.

Yhteenveto

OnePlus Watch 2 on erittäin kiinnostava uutuus, joka korjaa luovalla tavalla oikeiden älykellojen suurinta ongelmaa, eli kehnoa akkukestoa - kiskaisten akkukeston jo oikeasti käyttökelpoiselle tasolle.

Kello on teknisiltä ominaisuuksiltaan kaikin puolin erinomaista työtä ja sen käyttö on oikeasti miellyttävää. Kello reagoi kaikkeen nopeasti kuin ajatus, näyttö on erittäin hyvä ja Watch 2:n laatuvaikutelma on suorastaan häkellyttävän hyvä. Ja kun hintalappukin on vain 329 euroa, on OnePlus Watch 2 todella houkutteleva paketti.

Sen isoin ongelma on kuitenkin sen valtava koko ja siromman kokoversion puute. Nyt kelloa on mahdoton suositella suurimmalle osalle naisista ja siivu miehistäkin jää kellon järkevän kohderyhmän ulkopuolelle. Tavallaan päätös on ymmärrettävä, koska isolla koolla on kelloon saatu paketoitua mukaan isohko akku ja kaksoisarkkitehtuurin vaatimat kaksi erillistä järjestelmäpiiriä.

Himourheilijoille OnePlus Watch 2 keräämät tiedot jäävät hieman puutteellisiksi, ellei tuleva Strava-tuki (tai mahdolliset parannukset OHealthiin) korjaa tilannetta merkittävästi. Myös vireystilan mittauksen soisin lisättävän kellon ohjelmistoon tulevaisuudessa.

Mutta älykellon ja urheilukellon väliltä puntaroivalle isoluisemmalle, Androidia käyttävälle sunnuntailenkkeilijälle OnePlus Watch 2 on varsin loistava ostos.

Vaihtoehdot

Käytännössä OnePlus Watch 2:n potentiaalisen ostajan pitää valita suuntansa: haluaako ostaja oikeaa älykelloa vai pidempää akkukestoa tarjoavaa urheilukelloa. Oikeiden älykellojen puolella OnePlussaa vastaavaan akkukestoon pystyviä vaihtoehtoja ei juurikaan ole tarjolla, Apple Watch Ultra 2:nkin akkukeston jäädessä selkeästi heikommaksi kuin OnePlussan kellon akkukesto.

Jos kuitenkin älykellopuolelta hakee vaihtoehtoja, kenties loogisin vaihtoehto on Samsung Galaxy Watch 6, joka on aavistuksen OnePlussaa halvempi ja tarjoaa Samsungin räätälöimänä hieman erilaisen käyttökokemuksen Wear OS:n suhteen. Samsung häviää akkukestoltaan OnePlussalle, mutta toisaalta Galaxy tarjoaa pidemmän päivityslupauksen. Samsung Galaxy Watch 6 tarjoaa myös eri kokoisia kelloja, joten siinä mielessä pieniluisemmille treenaajille Samsung tarjoaa selkeän vaihtoehdon.

Urheilukellojen puolelta taas hintansa osalta tasoihin menee Garmin Venu 2, joka on jo toki parin vuoden ikäinen malli, mutta tarjoaa pidempää akkukestoa ja huomattavasti enemmän urheiludataa kuin OnePlus Watch 2. Ja Venu 2:stakin on tarjolla myös fyysisesti pienempi, muutoin identtinen malli - joten me pienempikokoiset treenaajat löydämme sieltäkin puolelta vaihtoehtoja OnePlussalle.

Plussat

Erittäin sulava ja nopea käyttökokemus

Todella nopea latautuminen

Oikeaksi älykelloksi loistava akkukesto

Laadukkaat materiaalivalinnat

Kirkas ja selkeä AMOLED-näyttö

Hyvä ja tarkka unen seuranta

Tarkka GPS

Hinta/laatusuhde erinomainen

Miinukset