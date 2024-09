Arvostelussa Samsung Galaxy S24 Ultra - edelleen kallis, mutta edelleen parasta mitä Android-maailmassa on tarjolla

Samsung Galaxy S24 Ultra arvostelu - Edelleen ykkönen

Samsungin Galaxy S -sarja sai Galaxy S24 -mallit vuoden 2024 tammikuussa, joista olen käyttänyt nyt useamman kuukauden ajan Galaxy S24 Ultraa. Galaxy S24 Ultra on Ultra-lisänimensä mukaisesti se kaikkein paras vaihtoehto, joka Samsungilla on tarjolla. Laite on pakattu täyteen kaikenlaisia ominaisuuksia ja toimintoja. Tänä vuonna esille nousivat etenkin tekoälytoiminnot. Alkuun ne olivat vain Galaxy S24 -sarjan käytettävissä, mutta sittemmin ne ovat valuneet myös edullisempiin Samsungin malleihin. Samsung Galaxy S24 Ultran tekniset tiedot Mitat

162.3 x 79.0 x 8.6 mm

Paino

232 grammaa

Rakenne

Runko titaania, Gorilla Glass Armor -lasi, IP68

Värit

Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet ja Titanium Yellow

Näyttö

6,8”, Dynamic AMOLED 2X, 1440x3120, 120 Hz LTPO, HDR10+, 2600 nitin huippukirkkaus

Suoritin

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Adreno 750

Muisti

12 gigatavua

Tallennustila

256 GB, 512 GB tai 1 TB

Pääkamera

200 MP, F1.7, FOV 85˚, OIS

Toinen kamera

Ultralaajakulma, 12 MP, F2.2, FOV 120˚

Kolmas kamera

Telekamera, 3X optinen zoom, 10 MP, F2.4, FOV 36˚, OIS

Neljäs kamera

Telekamera, 5X optinen zoom, 50 MP, F3.4, FOV 22˚, OIS

Etukamera

12 MP, F2.2, FOV 80˚

Akku

5000 mAh, 45W langallinen lataus, 15W langaton lataus, käänteinen langaton lataus

Käyttöjärjestelmä

Android 14 + One UI 6, päivitystuki 7+7 vuotta

Liitännät ja yhteydet

USB-C 3.2 Gen 1, 5G, Wifi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

Muuta

Galaxy AI -tekoäly, Samsung DeX, S Pen -kynä sisäänrakennettuna, stereokaiuttimet

Hinta

testaushetkellä 1499 euroa (256 GB)

tarkasta päivän hinta täältä Näyttö ja rakenne Galaxy S24 Ultrassa näyttö tasainen, ja muotoilultaan laite on enemmän kulmikkaampi. Edeltäjässä, Galaxy S23 Ultrassa, näyttö on hieman kaareva. Muutos on selkeä, ja useita käyttäjiä miellyttävä. Tasainen näyttö toimii omassa käytössäni loistavasti. Sitä on miellyttävä käyttää ja sisällön kuluttamien on siistiä. Kapeat reunat parantavat käyttökokemusta entisestään. Näytön paras osio on kuitenkin Corning Gorilla Armor -lasi, joka vähentää heijastuksia auringonvalossa. Muita puhelimia käytettäessä esimerkiksi oma naama saattaa näkyä heijastuksena näytöllä kirkkaissa valoissa, mutta Galaxy S24 Ultran kohdalla näin ei ole, vaan näyttö pysyy aina selkeänä. Näyttö on myös nopea ja sen virkistystaajuus vaihtelee 1 - 120 hertsin välillä. Kirkkautta löytyy jopa 2600 nitin verran ja tarkkuus yltää QHD+ -tasolle. Eli oikeastaan kaikin puolin näyttö on mahtava.

Muotoilultaan Galaxy S24 Ultra on kulmikas, mutta kyljet ovat kuitenkin pyöristetyt ja siten laite on miellyttävä pidellä käsissä, vaikka painoa onkin 232 grammaa. Tavallisessa Galaxy S24:ssa kyljet ovat tasaisesti, joten omaan makuun sen pitäminen kädessä ei ole niin miellyttävää. S24 Ultran rungossa käytetään titaania, joka tekee siitä kestävän. Runkoon tai lasiin ei ole ilmestynyt kuukausien aikana minkäänlaisia käytön jälkiä, vaikka laitetta on käytetty ilman suojakuoria. Kestävyys on siis kohdallaan.

Ultran pohjassa on paikka S Pen -kynälle, joka on tuttua muistakin Samsungin huippumalleista vuosien ajalta. Joillekin kynästä on varmasti hyötyä, mutta itse en sitä juurikaan ole ottanut pois kotelostaan. Kamerat S24 Ultra on Samsungin huippupuhelinten kärkimalli, ja tämä ilmenee etenkin kameraosastolla. S24 Ultraan on pakattu täyteen kameratekniikkaa, ja muut Samsungin mallit jäävät jälkeen tältä osin. Edes taittuvanäyttöisessä, yli 2000 euron taittuvanäyttöisessä Galaxy Z Fold6 -puhelimessa ei ole näin monipuolista kameraa.

Pääsääntöisesti kuvaamista tehdään 200 megapikselin pääkameralla, mutta vaihtoehtoja tuovat 12 megapikselin ultralaajakulma, 10 megapikselin 3x telekamera ja 50 megapikselin 5x telekamera. Näistä takakameroista vain ultralaajakulma on jätetty ilman optista kuvanvakainta. Etupuolella on 12 megapikselin kamera, jolla voi kuvata 4K 60 fps -videota. Kokonaisuus on yksinkertaisesti mainion monipuolisesti toimiva. Järjestelmällä on helppo ottaa kaikenlaisia kuvia, ja ohjelmistosta löytyy hienosäätöä varten Pro- ja Pro-video -kuvaustilat. Muutaman kuukauden aikavälillä olen ottanut satoja kuvia erilaisissa tilanteissa, yleensä automaattiasetuksilla. Useimmiten kuvat onnistuvat laadukkaasti, kuten olettaa saattaa. Ehkäpä eniten vaikeuksia järjestelmälle tuottaa vähäisessä valaistuksessa hiemankin liikkuvat kohteet, sillä näissä yleensä jokin osa kuvasta jää hyvin sumeaksi. Muista tiloista olen käyttänyt enimmäkseen muotokuvaa, jolla etualalla olevan kuvattavan kohteen saa erotettua muusta. Ohjelmisto tunnistaa etualalla olevan kohteen reunat ja sumentaa taustan. Reunojen tunnistus toimii pääsääntöisesti mainiosti, mutta yleensä kuvaa tarkemmin tarkastelemalla huomaa joidenkin reunojen olevan sumennettuna, vaikka ei näin ei kuuluisi olla. Myös videokuvaus on mainiota. Kuva on hyvässä valaistuksessa selkeää ja tasaista, ja ohjelmistosta löytyy kattavat mahdollisuudet tarkempaan hallintaan. Pääkameralla voi esimerkiksi kuvata 120 sekuntinopeudella 4K-tarkkuudella videota.

Akunkesto ja suorituskyky Laitteen sisälle on mahdutettu 5000 mAh akku. Virtaa riittää omassa käytössä helposti koko päiväksi. Raskaammallakin käytöllä, jossa mobiilidata on päällä, puhelimella kuvataan videota, selataan runsaasti sosiaalista mediaa, pelataan pelejä ja kuunnellaan musiikkia, virtaa riittää useammaksi tunniksi ilman latauksen tarvetta. Lataamiseen Samsung ei ole edelleenkään tuonut mitään hurjaa tekniikkaa, vaan edelleen tuettuna on enintään 45 watin teho. Samsungin mukaan 45 watin teholla 30 minuutissa akku latautuu 65 prosenttiin. Yleisesti akku latautuu riittävän rivakasti, eikä tarvetta nopeammalla oikeastaan milloinkaan kaipaa, mutta toisaalta pienenä miinuksena sitä voi pitää, etenkin jos nopeaan lataukseen on jo ehtinyt tottua. Puhelin tukee myös langatonta latausta ja käänteistä langatonta latausta. Suorituskyvystä vastaa vähemmän yllättäen Qualcommin tehokkain piiri. Kovinkaan suuresti tehoja ei tarvitse analysoida, sillä niitä riittää enemmän kuin tarpeeksi. Missään vaiheessa tehot eivät ole loppuneet kesken. Myös lämmönhallinta on hyvä, ja laite lämpenee varsin maltillisesti raskaammassa käytössä, kuten pelatessa. Käyttöjärjestelmä Galaxy S24 Ultrassa on tottakai uusin ja tuorein Android. Sen päälle Samsung on rakentanut oman käyttöliittymänsä, One Ui:n. Uusin versio on One UI 6.1. Merkittävää Galaxy S24 Ultran käyttöjärjestelmässä on sen hurja päivitystuki. Samsung lupaa tuoda laitteelle peräti seitsemän vuoden ajan päivityksiä eli aikoinaan laitteelle pitäisi tulla Android 21. Myös tietoturvaan on luvassa seitsemän vuoden päivityksiä. Samsung tarjoaa tässä kohden käytännössä parasta tukea. Vastaavanlaista tukea tarjoavat ainoastaan Google ja Apple. Tekoäly on ollut viimeisen pari vuoden ajan esillä ja nyt sellaista pusketaan vahvasti mobiililaitteisiin. Galaxy S24 -sarjan laitteet olivat ensimmäiset Galaxy AI:llä varustetut laitteet, mutta sittemmin sitä on tuotu muillekin laitteille. Tässä vaiheessa tarjolla on muutamia toimintoja. Samsung Internet -selaimesta löytyy toiminto, joka tekee yhteenvedon sivun sisällöstä. Samsung-näppäimistö osaa muuttaa esimerkiksi kirjoituksen sävyä, mutta näppäimistön ennakoiva tekstinsyöttö kaipaa suuresti parannusta.

Valokuvaeditorissa voi puolestaan tuottaa kuviin uusia kohteita tai poistaa niitä. Puuttuvia kohteita voi kuvaan lisäillä hiljalleen lisää, mutta lopputulos ei yleensä ole kovinkaan kaksinen.

Tarjolla on myös esimerkiksi Tulkki, joka kääntää tekstiä tai puhetta toiselle kielelle. Mutta toistaiseksi esimerkiksi suomi ei ole kielenä tuettuna, joten ominaisuuden käyttö saattaa jäädä rajalliseksi, jos vaikkapa englanti ei luonnistu kunnolla. Toistaiseksi Galaxy AI -tekoäly ei ole sillä tasolle, että tämän takia kannattaisi Galaxy S24 Ultra hankkia, mutta tulevaisuudessa asia saattaa olla eri. Mielenkiinnolla jäämme odottelemaan hetkeä, kun älypuhelimille saadaan jokin sellainen tekoälytoiminto, jota ilman ei pysty elämään. Muuta maininnan arvoista S24 Ultran pohjasta löytyy S Pen -kynä. Itse en kynää juurikaan ole käyttänyt, mutta varmasti tietyille henkilöille siitä on paljonkin hyötyä. Uusia kikkoja kynään ei ole ilmestynyt, ja sillä voi esimerkiksi kirjoittaa, piirtää ja niin edelleen. Kirjoittaminen näytöllä on myös miellyttävää laadukkaan värinäpalautteen myötä. Sormella navigoidessa värinä tuntuu juuri siinä sormen kohdalla ilman, että koko puhelin värisee. Kaiuttimet tuottavat oikein mainiota, tasapainoista ääntä ja esimerkiksi musiikin kuuntelu suoraan kaiuttimista onkin varsin hyvä kokemus.

Yhteenveto Samsung Galaxy S24 Ultra on kokonaisuudessaan loistava. Mitään suurta, tai oikeastaan edes pientä, heikkoutta siitä ei löydy. Näyttö on loistava, kamerat monipuoliset, akunkesto hyvä, päivitystuki erinomainen ja niin edelleen. Galaxy S24 Ultra onkin ehdottomasti yksi tämän hetken parhaista älypuhelimista - ellein jopa se kaikkein paras Android-kännykkä. Ainakin lähelle se pääsee. S24 Ultran kohdalla toki puhutaan korkeasta hintalapusta, sillä 256 gigatavun versiota myydään 1299 eurolla, 512 gigatavun versiota 1399 eurolla ja teratavun mallia 1499 eurolla. (tämän päivän hinnat voit tarkistaa täältä) Plussaa Näyttö, heijastuksia vähentävä pinta

Suorituskyky

Akunkesto

Monipuoliset kamerat

7 vuoden päivitystuki

Muut ominaisuudet: kaiuttimet, S Pen Miinusta Hinta

Lataus voisi olla nopeampi