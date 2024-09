Samsung toi Galaxy Fit3 -aktiivisuusrannekkeen myyntiin Suomessa

julkisti jo alkuvuodesta Galaxy Fit3 -aktiivisuusrannekkeen ja nyt se on tuotu saataville Suomessa.Rannekkeen suositushinta on 65 euroa.Edullinen laite seuraa unta, sykettä, askeleita ja päivittäistä aktiivisuutta.Laitteessa on 1,6-tuumainen AMOLED-näyttö, joka tukee aina päällä olevaa (AOD) tilaa. Kosketuksen lisäksi laitteesta löytyy hallintaa varten yksi painike. Laite on alumiinia ja se on vedenkestävä IP68-luokituksen mukaisesti.Akunkesto yltää jopa 13 vuorokauteen, mutta Always On Displayn ollessa käytössä, akunkesto on enintään 3,5 päivää.Galaxy Fit3:n eroaa kalliimmista älykelloista useissa asioissa. Tässä laitteessa on yksinkertainen käyttöjärjestelmä, joka ei esimerkiksi tuo kolmannen osapuolen sovelluksia eikä lähimaksua rannekkeen kautta. Laitteessa ei ole mikrofonia tai kaiutinta puheluiden tekemiseen eikä sisäänrakennettua GPS:ää.